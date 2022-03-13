Монастирський пообіцяв навести лад з блокпостами та оптимізувати перевірки
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв оптимізувати кількість блокпостів та впорядкувати їхню роботу.
Про це йдеться в заяві міністра, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії", - зазначив міністр.
За його запевненням, наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.
"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою", - зазначив міністр.
"Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані. У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це зекономить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти за номером телефону 102", - пообіцяв Монастирський.
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Имею, если нахожусь в своем населенном пункте в составе теробороны! А также могу проявить гражданскую позицию и просто тебя задержать!!!!!!!!!!!!
Можеш пояснити без криків, з посиланням на законолавчі акти, коли це волонтери отримали право перевірки документів особистості?
Такие дела - у нас война, а кто то права качает
Вона "втікли", та ще жаліються що на обороних пунктах (блокпостах) їм не зручно їхати ("тікати").
я запитав чи є у них якісь законні права від мене щось вимагати, результат на фото плюс ще й оббрехали
QR код я додав, він веде на мій пост у фейсбуці
що таке "Територіальна оборона!" я тепер знаю, особливо в тилу, за 150 кілометрів від фронту, нічого хорошого, нічого подібного до оборони
та і тусовка на саморобному блок-посту не знає, бо зависає як комп'ютер коли чує слово "закон"
Може тобі ще й ключі від Київа?...
" від Київа" не вмієш писати без помилок, Ванька рязанська
сідай на пляшку і скачи за своїми 11 рублями за допомогою гугл-перекладача по іншим темам сайта
а що, дійсно - запитати про законність вимог це уже бикування? в законі про військовий стан є положення, що запитання до тусовки на якомусь лівому блокпості повинно каратися побиттям і грабунком?
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