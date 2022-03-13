Монастырский пообещал навести порядок с блокпостами и оптимизировать проверки

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал оптимизировать количество блокпостов и упорядочить их работу.

Об этом говорится в заявлении министра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие получили нарекания от волонтеров и активистов, должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления на то, что на дорогах много блокпостов и это препятствует движению транспорта. Как для эвакуации мирных жителей в центр и на запад страны, так и для доставки гуманитарных грузов в столицу, на восток и юг – в места, где продолжаются активные боевые действия", - отметил министр.

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По его заверению, в настоящее время Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.

"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города. При этом на выезд проверка будет только выборочной", - отметил министр.

"Так что в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей. Как гражданских , так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по телефону 102", - пообещал Монастырский.