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Новости Война в Украине
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война (46875) МВД (9223) Украина (44303) блокпост (267) Монастырский (333)

Монастырский пообещал навести порядок с блокпостами и оптимизировать проверки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал оптимизировать количество блокпостов и упорядочить их работу.

Об этом говорится в заявлении министра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие получили нарекания от волонтеров и активистов, должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления на то, что на дорогах много блокпостов и это препятствует движению транспорта. Как для эвакуации мирных жителей в центр и на запад страны, так и для доставки гуманитарных грузов в столицу, на восток и юг – в места, где продолжаются активные боевые действия", - отметил министр.

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По его заверению, в настоящее время Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.

"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города. При этом на выезд проверка будет только выборочной", - отметил министр.

"Так что в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей. Как гражданских , так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по телефону 102", - пообещал Монастырский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Тоесть список блокпостов будет у пИтухов и проселочными дорогами можно будет маневрировать диверсгруппам?

Мы сделаем список блокпостов - ГЕНИАЛЬНО!
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13.03.2022 17:30
+6
Від себе - волонтери з синіми пов'язками, а також і з жовтими, які не є в складі тероборони, а просто накрутили собі скотча, ото, на руку - не мають права перевірки документів 😼, Та вони себе царьками вважають, тупо братва дворова дорвалась до влади, згадую 2014р.тож подібні ілімєнти повилазили
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13.03.2022 17:29
+5
и шведский стол от малюськи пленным незабудьте...
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13.03.2022 17:27
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Правила форума Совет форумчан
Можна почати з організації руху на північному мосту в Києві- його організував неперевершений телепень.
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13.03.2022 17:23 Ответить
да уже ж давно обещал..., пора, брат, пора...
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13.03.2022 17:23 Ответить
Давно пора
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13.03.2022 17:25 Ответить
и шведский стол от малюськи пленным незабудьте...
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13.03.2022 17:27 Ответить
Від себе - волонтери з синіми пов'язками, а також і з жовтими, які не є в складі тероборони, а просто накрутили собі скотча, ото, на руку - не мають права перевірки документів 😼, Та вони себе царьками вважають, тупо братва дворова дорвалась до влади, згадую 2014р.тож подібні ілімєнти повилазили
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13.03.2022 17:29 Ответить
Как вы упороли!!!!!! Адепты - у нас нету вАеннАгА пАлАжения - вы не имеете прАвА!

Имею, если нахожусь в своем населенном пункте в составе теробороны! А также могу проявить гражданскую позицию и просто тебя задержать!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 17:34 Ответить
Проблеми з нервами? 🙄
Можеш пояснити без криків, з посиланням на законолавчі акти, коли це волонтери отримали право перевірки документів особистості?
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13.03.2022 17:42 Ответить
Я сижу в своем селе, мы собрались в группу 40 чел., поставили 3 блокпоста и дежурим по очереди с картечью - например! Ты заезжаешь с проселочной дороги или со стороны леса и начинаешь качать права....и шо по твоему с тобой делать, юрист?
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13.03.2022 17:47 Ответить
Посони, вам канєшно лайк за згуртованість, нє ну чесс. Але подумай собі, нафіга в селі три блокпости, просто НА-ФІ-ГА? 🙄 Бо у всіх так, тіпа тренд, да? Та краще лісом-полем вас об'їхати. Це реально достало, як фотограф-репортер (зараз, в мирний час "пейзажист") - ви достали качати свої права, дьоргати за плече коли ти знімаєш евакуацію... Хоч би з правами своїми ознайомились перед чергуванням, а у вас їх стільки ж як у пересічних громадян, ну майже. Інпкше ваша поведінка це спроба ущаконити свою невихованість і хамство "воєнним часом". Я все сказав. Миру нам, все буде Україна 🇺🇦
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13.03.2022 17:59 Ответить
Уже брали 2 машины, чувачки не могли дуплей быстро собрать (шо, де, хто)...положили, обыскали, а там еще по одному пАспорту на кармане.

Такие дела - у нас война, а кто то права качает
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13.03.2022 18:05 Ответить
Идиоты прости Господи. Как вы всех достали уже поцреоты херовы. Работат то оно понятно что тяжело, а воина блокпостах трясти волонтеров и простых людей оно конечно интереснее будет.
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13.03.2022 17:59 Ответить
Ты мягкое с теплым не путай
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13.03.2022 18:13 Ответить
И? Много вы диверсантов поймали? Вот недавно приятель ехал, такие вот "вояки" с него даже трясти пытались "хоть шонибудь". Если там у вас дури столько, может реально поможете и вместо того чтобы водку жрать чуть восточнее переместите ваши блок-посты? В Мариуполь вот например.
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13.03.2022 19:12 Ответить
ПНХ!
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13.03.2022 19:58 Ответить
нет не имеешь...проверять могут только работники полиции или военные.а не все кто захочет.
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13.03.2022 17:47 Ответить
я чуть выше отписал
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13.03.2022 17:49 Ответить
а я тебе про закон.о военном положении.а не о собравшихся мужиках
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13.03.2022 17:52 Ответить
Да фіг з ним, з тм селом, там трафіка нема. По трасі люди з Севродонецька до Чернівців їдуть по 5 діб, сам особисто возив біженців в Закарпаття, 8 годин на блокпосту з Долини на Хуст.
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13.03.2022 18:11 Ответить
Всем тяжело! У меня мама только на 4-е сутки добралась до Варшавы. Проблема не в блокпостах, а в организации. У поляков как то быстро все происходит, а у нас как всегда.
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13.03.2022 18:20 Ответить
Варшава це кордон, а тут просто пересування по Україні, це ж вбиває логістику, щезає бензин, продукти...
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13.03.2022 18:25 Ответить
Да потому что сьездов и выездов на эту трассу мильен
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13.03.2022 18:29 Ответить
Орки не знають, що таке Територіальна оборона! - В спам!
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13.03.2022 19:00 Ответить
Так такой гопник как ты может проявить гражданскую позицию и отжать например авто или деньги. Нуачо, он на меня посмотрел как диверсант и сейчасвоенноеположение. Если война то все можно? Лучше бы вы шли волонтерам помогать разгрузочно-погрузочные работы выполняли бы и то больше пользы.
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13.03.2022 19:20 Ответить
ПНХ
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13.03.2022 20:19 Ответить
я маю право застрелити цю гніду, яка саботує самооборону України.

Вона "втікли", та ще жаліються що на обороних пунктах (блокпостах) їм не зручно їхати ("тікати").
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20.01.2023 04:28 Ответить
мене зупинили на чомусь, схожому на блок-пост біля мого міста і поставили вимогу відкрити багажник, поліцейських або військових серед них не було

я запитав чи є у них якісь законні права від мене щось вимагати, результат на фото плюс ще й оббрехали

QR код я додав, він веде на мій пост у фейсбуці

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13.03.2022 18:53 Ответить
Орки не знають, що таке Територіальна оборона! - В спам!
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13.03.2022 18:58 Ответить
Вы ещё таксу за проезд установите. Ну гривен 100. Чисто на поддержку штанов. Нуачо?
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13.03.2022 19:06 Ответить
Орки всі ті хто особисто вам не дав хоч щось? В дзеркало може глянути, там орка може побачиш? Взагалі не бачу різниці між орками за поребрика й тутешніми.
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13.03.2022 19:16 Ответить
Зрозумів орку про що ти: про народи братья...
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13.03.2022 20:02 Ответить
придурок, я не орк, я місцевий мешканець, громадський активіст, громадський журналіст

що таке "Територіальна оборона!" я тепер знаю, особливо в тилу, за 150 кілометрів від фронту, нічого хорошого, нічого подібного до оборони
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13.03.2022 19:20 Ответить
Консерва, ти не знаєш шо таке Територіальна оборона згідно Закону України!
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13.03.2022 20:00 Ответить
та і ти не знаєш, консерво, інакше би назвав номер закону

та і тусовка на саморобному блок-посту не знає, бо зависає як комп'ютер коли чує слово "закон"
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13.03.2022 20:17 Ответить
А я навмисно не вказав назву Закону...
Може тобі ще й ключі від Київа?...
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13.03.2022 20:20 Ответить
та йди за своїм кораблем, набутилка!

" від Київа" не вмієш писати без помилок, Ванька рязанська
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13.03.2022 20:24 Ответить
Орку, писати "від Києва" - це рудимент русизму "Кієв"!
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13.03.2022 20:34 Ответить
орку, ти мені не розповідай про мій правопис моєю мовою

сідай на пляшку і скачи за своїми 11 рублями за допомогою гугл-перекладача по іншим темам сайта
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13.03.2022 20:39 Ответить
Та що ж ти проколюєшся весь час так бездарно!
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13.03.2022 20:35 Ответить
Ванья, йди за своїм кораблем!
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13.03.2022 20:40 Ответить
Не треба бикувати під час проїзду блокпоста! В нашої громаді судді с прокурорами биковали недовго. Після приїзду представників відповідної усім відомої організації стали як шовкові. У нормальних громадян запитань не виникає, тільки подяка. А декілька рашисских тварюк завдяки інформації нашої тероборони ліквідували. Було у новинах.
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13.03.2022 19:56 Ответить
твоя громада мене не цікавить

а що, дійсно - запитати про законність вимог це уже бикування? в законі про військовий стан є положення, що запитання до тусовки на якомусь лівому блокпості повинно каратися побиттям і грабунком?
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13.03.2022 20:20 Ответить
То есть ты, тероборону называешь "тусовкой"?
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13.03.2022 20:26 Ответить
а ти називаєш кожного, хто вдягнув рибацький костюм і намотав скотча на руку теробороною?
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13.03.2022 20:33 Ответить
у нас ніскільки не ліквідували рашистських тварюк - у нас найближчий фронт за 150 кілометрів від нас, у Миколаєві
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13.03.2022 20:21 Ответить
Это, в мирное время, будете у полицейских спрашивать документы и причину остановки. И снимать видосики. В стране военное положение. Не операция Сирена" или "Перехват", когда ловят преступников. К тому же, Тероборона является и фактически, и практически, структурой ВСУ.
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13.03.2022 20:26 Ответить
а де в законі написано, що при військовому стані хто завгодно на дорозі може спиняти машини, обшукувати їх, застосовувати силу до водіїв?
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13.03.2022 20:36 Ответить
"Старший сержант Петренко. Предъявите ваши документы". Так Вы себе представляете действия бойцов на блокпосту, во время войны? А Вы, такой : "Предъявите удостоверение... Поясните причину остановки...". Да? Нет. Поверьте, для здоровья полезнее будет выполнять инструкцию проезда блокпоста. Вон, даже, депутаты не позволяют себе быковать. Ну, разве, что Шуфрич, но это диагноз.
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14.03.2022 00:03 Ответить
Ви неуважний - в моєму випадку серед тих, хто зупинив, не було ні сержантів ні рядових, ні військових ні поліцейських. Просто молоді чудіки, які намотали собі ізоленти на руку. "Уси, лапи і хвост мої документи".
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14.03.2022 22:14 Ответить
Як з Вами важко... Ви - неуважний. В країні військове положення. Цивільне право відійшло на другий план. "Всяких чудіков" на блокпости не ставлять. І самі блокпости, не "від ліхтаря". Це Скабєєва розповідає, що в Україні, роздали зброю першим-ліпшим, навіть без документів і в країні "махновщина". Знайдіть і почитайте, що таке тероборона, коли вона була створена і кому вони підпорядковуються. Взагалі, під час війни, цивільним, для здоров'я корисніше, не качати права і не робити різких рухів перед людьми зі зброєю. Незалежно від кольору пов'язок.
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15.03.2022 13:39 Ответить
Тоесть список блокпостов будет у пИтухов и проселочными дорогами можно будет маневрировать диверсгруппам?

Мы сделаем список блокпостов - ГЕНИАЛЬНО!
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13.03.2022 17:30 Ответить
гарная у нас банда собралась в Одессе Труха 3 сутки орет иностранным журналистам как нас Путин возьмет окружит и глде именно будет десант россиян наверное там с хлебом и солью сам лично ключи от Одессы вручать будет???!!! если нет то нафигаче мэру пиз-..ть про тактику и стратегию того чего никогда не будет....???!!! говорит усе пропало нас окружают и скоро возьмут Одессы...я буду отстреливаться из маузера холостыми... этот радостный полезный идиот устроил блок посты по всей дороге на Молдову пробка от 2 столбов до Паланки граница с Молдовой... 38 км и все мужиков вытряхивали без разбору и выписывали всем поголовно повестки этот идиет считает что все возьмут автоматы и будут поголовно драться.. ага счась... пусть узнает таксу у погранцов как пройти невидимкой здоровому и военнообязанному и сколько тысяч баксов стоит сегодня заход в военкомат.. для отмазки.. а так у кого бабла нет --все ЖИВЫМ МЬЯСОМ НА ФРОНТ вот такая у нас ОБОРОНА ГЕРОИЧЕСКАЯ АДЕССЫ КОМУ ВОЙНА.... А КОМУ ВРЕМ ДОЛЛАРОВО ЕВРОБОНДОВЫХ ДОЖДЕЙ...
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13.03.2022 17:32 Ответить
Я чогось не розумію - до чого тут національна поліція та ще й ЗСУ? У ЗСУ своїх питань багато. Цим повинна займатися НГУ (внутрішні війська по старому). Визначити кількість потрібних постів та організувати їх взаємодію між собою. Тероборону залучати за потреби для підтримки. Війська по охороні тилу -якось так. Мабуть існують і документи, як це робити. У нас війна чи що?
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13.03.2022 18:03 Ответить
Орки не знають, що таке Територіальна оборона! - В спам!
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13.03.2022 18:56 Ответить
І де вас придурків стільки знаходиться?
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13.03.2022 18:58 Ответить
??!
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13.03.2022 18:23 Ответить
какие нахер блокпосты во время войны! воюют не блокпостами, а фронтами. люди, которые там находятся - обречены
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13.03.2022 18:32 Ответить
Блокпости це для перевірки автотранспорту та людей, а не для оборони міст.
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13.03.2022 18:59 Ответить
Баблишко за процесс брать идея ещё не сформировалась?
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13.03.2022 19:09 Ответить
А это пока водка не закончилась. Вот выпьють все й придется выбирать себе диверсантов шо бы на опохмел шо было. Блть с такими идиотами и враг не нужен.
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13.03.2022 19:25 Ответить
Це як, встановив таксу скільки кожен блок-пост має передавати у головне управління?
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13.03.2022 18:55 Ответить
Расскажу ещё историю. Родственник в черниговской области под оккупацией. 24го ещё до прохода танков метнулся в райцентр - всё закрыто - менты, военкомат, всё. Нету никого. Прошло полторы недели, орки вышли далеко вперёд и опа! Откуда ни возьмись появились некие типа наши блокпосты с проверками. Чо проверяем то?
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13.03.2022 19:29 Ответить
 
 