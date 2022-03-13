Монастырский пообещал навести порядок с блокпостами и оптимизировать проверки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал оптимизировать количество блокпостов и упорядочить их работу.
Об этом говорится в заявлении министра, сообщает Цензор.НЕТ.
"Многие получили нарекания от волонтеров и активистов, должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления на то, что на дорогах много блокпостов и это препятствует движению транспорта. Как для эвакуации мирных жителей в центр и на запад страны, так и для доставки гуманитарных грузов в столицу, на восток и юг – в места, где продолжаются активные боевые действия", - отметил министр.
По его заверению, в настоящее время Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.
"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города. При этом на выезд проверка будет только выборочной", - отметил министр.
"Так что в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей. Как гражданских , так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по телефону 102", - пообещал Монастырский.
Пожалуйста, подождите...
Имею, если нахожусь в своем населенном пункте в составе теробороны! А также могу проявить гражданскую позицию и просто тебя задержать!!!!!!!!!!!!
Можеш пояснити без криків, з посиланням на законолавчі акти, коли це волонтери отримали право перевірки документів особистості?
Такие дела - у нас война, а кто то права качает
Вона "втікли", та ще жаліються що на обороних пунктах (блокпостах) їм не зручно їхати ("тікати").
я запитав чи є у них якісь законні права від мене щось вимагати, результат на фото плюс ще й оббрехали
QR код я додав, він веде на мій пост у фейсбуці
що таке "Територіальна оборона!" я тепер знаю, особливо в тилу, за 150 кілометрів від фронту, нічого хорошого, нічого подібного до оборони
та і тусовка на саморобному блок-посту не знає, бо зависає як комп'ютер коли чує слово "закон"
Може тобі ще й ключі від Київа?...
" від Київа" не вмієш писати без помилок, Ванька рязанська
сідай на пляшку і скачи за своїми 11 рублями за допомогою гугл-перекладача по іншим темам сайта
а що, дійсно - запитати про законність вимог це уже бикування? в законі про військовий стан є положення, що запитання до тусовки на якомусь лівому блокпості повинно каратися побиттям і грабунком?
Мы сделаем список блокпостов - ГЕНИАЛЬНО!