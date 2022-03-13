РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14207 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 089 20
война (46847) Мариуполь (5562) МВД (9223)

Блокада Мариуполя является проблемой номер один, – МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Блокада Мариуполя является проблемой номер один, – МВД

Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Телеграме со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Читайте также: Азовцы уничтожили 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр в Мариуполе

"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", - сказала Акопян.

Она отметила, что за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. По ее словам, это месть за несокрушимость жителей, проявляющих свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМПУ потеряла связь с портом Мариуполя

"Но так поступают не военные, а террористы, захватывающие в заложники невинных мирных людей", - добавила Акопян.

Как сообщалось, пятая попытка отправить гумконвой из Запорожья в Мариуполь закончилась тем, что его разворовали военные армии-агрессора.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
‼️ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС‼️

Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

Згодні навіть на просто пару влучних попадань🔥🔥🔥

‼️Робіть максимальні репости у всіх соцмережах‼️

Разом ми можемо все!
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.03.2022 11:43
+8
А что на ето скажет Красный Крест который постоянно возил в ОРДЛО (которое кстати небыло в окружении) помощь окупантам?
показать весь комментарий
13.03.2022 11:42
+5
"Червоний хрест" (ЧХ) -- це приватна гоп-компанія й його політика дуже залежиться від морального й інтелектуального стану його керівництва .
В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .

Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
показать весь комментарий
13.03.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вдарте по у тил ворогу по Іловайську або по Горлівці
показать весь комментарий
13.03.2022 11:42 Ответить
У вас же достатньо даних про дислокацію і розміщення озброєння у років на території ОРДЛО.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:43 Ответить
А что на ето скажет Красный Крест который постоянно возил в ОРДЛО (которое кстати небыло в окружении) помощь окупантам?
показать весь комментарий
13.03.2022 11:42 Ответить
Нічого не скаже. Навіть занепокоєння йому страшно висловити.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:47 Ответить
"Червоний хрест" (ЧХ) -- це приватна гоп-компанія й його політика дуже залежиться від морального й інтелектуального стану його керівництва .
В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .

Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
показать весь комментарий
13.03.2022 12:10 Ответить
‼️ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС‼️

Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

Згодні навіть на просто пару влучних попадань🔥🔥🔥

‼️Робіть максимальні репости у всіх соцмережах‼️

Разом ми можемо все!
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.03.2022 11:43 Ответить
Эта проблема стала понятна, после того, как лккупировали Херсон. Начинать решать ее надо было тогда
показать весь комментарий
13.03.2022 11:43 Ответить
Нужно в аналогичные условия поставить кацапских пленных. Не дают завести в МАриуполь еду для мирных жителей- не давать ни жрать не пить кацапоидам. А вообще не понимаю почему наши постоянно попадают в окружения а кацапоиды нет
показать весь комментарий
13.03.2022 11:46 Ответить
***** за таке Вам особисто тільки подяку висловить ...

Ось вже тваринка бастрікін кожен день по справі відкриває за те , що полоненним на пресконференції не надали хфанцузького парфюму й не переодягнули в парадну хформу від Валіка Їлдашкіна !

А зара для лєтунів вгагалом ***** надав наказ новий дізайн для парашутів зтворити й знов таки -- Їлдашик дуже швидко його розробив !
показать весь комментарий
13.03.2022 12:18 Ответить
Эту проблему номер один нужно давно помогать решать , а не выражать в Киеве глубокую озабоченность.
показать весь комментарий
13.03.2022 12:02 Ответить
Вы типа проснулись
показать весь комментарий
13.03.2022 12:07 Ответить
Народ начал возмущаться ихним нежеланием замечать проблему Мариуполя вот и пришлось что то высказать целому замминистру МВД
показать весь комментарий
13.03.2022 12:43 Ответить
Она за Карабах больше переживала чем за Мариуполь сейчас
показать весь комментарий
13.03.2022 12:44 Ответить
Воистину -МАРИУПОЛЬ это проблемы N1 и которую,нужно срочно решат
показать весь комментарий
13.03.2022 12:21 Ответить
Бедный Марик.Крепитесь.Держитесь.Недолго Оркам по нашей земле ходить.
показать весь комментарий
13.03.2022 12:33 Ответить
Зеленский ***** согнал все на Киев, закрыл свою задницу.
показать весь комментарий
13.03.2022 12:51 Ответить
 
 