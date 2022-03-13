Блокада Мариуполя является проблемой номер один, – МВД
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Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Телеграме со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян.
"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", - сказала Акопян.
Она отметила, что за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. По ее словам, это месть за несокрушимость жителей, проявляющих свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.
"Но так поступают не военные, а террористы, захватывающие в заложники невинных мирных людей", - добавила Акопян.
Как сообщалось, пятая попытка отправить гумконвой из Запорожья в Мариуполь закончилась тем, что его разворовали военные армии-агрессора.
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В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .
Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!
Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!
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Ось вже тваринка бастрікін кожен день по справі відкриває за те , що полоненним на пресконференції не надали хфанцузького парфюму й не переодягнули в парадну хформу від Валіка Їлдашкіна !
А зара для лєтунів вгагалом ***** надав наказ новий дізайн для парашутів зтворити й знов таки -- Їлдашик дуже швидко його розробив !