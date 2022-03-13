Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС
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Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у Телеграмі з посиланням на заступницю міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.
"Триває кругова оборона міста Маріуполь. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює рф", - сказала Акопян.
Вона зазначила, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1 582 мирні маріупольці вбито російськими окупаційними військами. За її словами, це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року.
"Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей", - додала Акопян.
Як повідомлялося, п’ята спроба відправити гумконвой із Запоріжжя до Маріуполя закінчилась тим, що його розікрали військові армії-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .
Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!
Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!
Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!
Згодні навіть на просто пару влучних попадань🔥🔥🔥
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Разом ми можемо все!
Слава Україні!
Ось вже тваринка бастрікін кожен день по справі відкриває за те , що полоненним на пресконференції не надали хфанцузького парфюму й не переодягнули в парадну хформу від Валіка Їлдашкіна !
А зара для лєтунів вгагалом ***** надав наказ новий дізайн для парашутів зтворити й знов таки -- Їлдашик дуже швидко його розробив !