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Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС

Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у Телеграмі з посиланням на заступницю міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

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"Триває кругова оборона міста Маріуполь. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює рф", - сказала Акопян.

Вона зазначила, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1 582 мирні маріупольці вбито російськими окупаційними військами. За її словами, це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року.

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"Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей", - додала Акопян.

Як повідомлялося, п’ята спроба відправити гумконвой із Запоріжжя до Маріуполя закінчилась тим, що його розікрали військові армії-агресора.
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Топ коментарі
+18
‼️ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС‼️

Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

Згодні навіть на просто пару влучних попадань🔥🔥🔥

‼️Робіть максимальні репости у всіх соцмережах‼️

Разом ми можемо все!
Слава Україні!
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13.03.2022 11:43
+8
А что на ето скажет Красный Крест который постоянно возил в ОРДЛО (которое кстати небыло в окружении) помощь окупантам?
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13.03.2022 11:42
+5
"Червоний хрест" (ЧХ) -- це приватна гоп-компанія й його політика дуже залежиться від морального й інтелектуального стану його керівництва .
В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .

Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
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13.03.2022 12:10
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Вдарте по у тил ворогу по Іловайську або по Горлівці
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13.03.2022 11:42 Відповісти
У вас же достатньо даних про дислокацію і розміщення озброєння у років на території ОРДЛО.
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13.03.2022 11:43 Відповісти
А что на ето скажет Красный Крест который постоянно возил в ОРДЛО (которое кстати небыло в окружении) помощь окупантам?
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13.03.2022 11:42 Відповісти
Нічого не скаже. Навіть занепокоєння йому страшно висловити.
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13.03.2022 11:47 Відповісти
"Червоний хрест" (ЧХ) -- це приватна гоп-компанія й його політика дуже залежиться від морального й інтелектуального стану його керівництва .
В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .

Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
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13.03.2022 12:10 Відповісти
‼️ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС‼️

Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

Згодні навіть на просто пару влучних попадань🔥🔥🔥

‼️Робіть максимальні репости у всіх соцмережах‼️

Разом ми можемо все!
Слава Україні!
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13.03.2022 11:43 Відповісти
Эта проблема стала понятна, после того, как лккупировали Херсон. Начинать решать ее надо было тогда
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13.03.2022 11:43 Відповісти
Нужно в аналогичные условия поставить кацапских пленных. Не дают завести в МАриуполь еду для мирных жителей- не давать ни жрать не пить кацапоидам. А вообще не понимаю почему наши постоянно попадают в окружения а кацапоиды нет
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13.03.2022 11:46 Відповісти
***** за таке Вам особисто тільки подяку висловить ...

Ось вже тваринка бастрікін кожен день по справі відкриває за те , що полоненним на пресконференції не надали хфанцузького парфюму й не переодягнули в парадну хформу від Валіка Їлдашкіна !

А зара для лєтунів вгагалом ***** надав наказ новий дізайн для парашутів зтворити й знов таки -- Їлдашик дуже швидко його розробив !
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13.03.2022 12:18 Відповісти
Эту проблему номер один нужно давно помогать решать , а не выражать в Киеве глубокую озабоченность.
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13.03.2022 12:02 Відповісти
Вы типа проснулись
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13.03.2022 12:07 Відповісти
Народ начал возмущаться ихним нежеланием замечать проблему Мариуполя вот и пришлось что то высказать целому замминистру МВД
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13.03.2022 12:43 Відповісти
Она за Карабах больше переживала чем за Мариуполь сейчас
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13.03.2022 12:44 Відповісти
Воистину -МАРИУПОЛЬ это проблемы N1 и которую,нужно срочно решат
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13.03.2022 12:21 Відповісти
Бедный Марик.Крепитесь.Держитесь.Недолго Оркам по нашей земле ходить.
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13.03.2022 12:33 Відповісти
Зеленский ***** согнал все на Киев, закрыл свою задницу.
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13.03.2022 12:51 Відповісти
 
 