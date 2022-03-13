Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС

Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у Телеграмі з посиланням на заступницю міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Читайте також: Командир танкової роти полку Азов за один бій знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр у Маріуполі

"Триває кругова оборона міста Маріуполь. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює рф", - сказала Акопян.

Вона зазначила, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1 582 мирні маріупольці вбито російськими окупаційними військами. За її словами, це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року.

Читайте також: Окупанти продовжують обстрілами руйнувати Маріуполь. ВIДЕО

"Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей", - додала Акопян.

Як повідомлялося, п’ята спроба відправити гумконвой із Запоріжжя до Маріуполя закінчилась тим, що його розікрали військові армії-агресора.