Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск и разместилась в одном из детских лагерей, - мэр Яковлев

Военная техника российских оккупантов въехала в город Скадовск на Херсонщине.

Об этом в Facebook сообщил глава города Александр Яковлев, информирует Цензор.НЕТ.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска."

Днем снова заходили в здание городского совета. В то время работников там не было.

По остальным пунктам ситуация без изменений", - говорится в сообщении.

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