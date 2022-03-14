Украинская разведка опубликовала список еще 38 российских оккупантов

Разведка обнародовала список военнослужащих 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) г. Саки, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Некоторым пилотам этой в/ч повезло больше, их сбили и они попали в украинский плен! Большинству не повезет! Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться (помним о хитром особисте). Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, что ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!",- сообщают в разведке.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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