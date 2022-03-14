Украинская разведка опубликовала список еще 38 российских оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Разведка обнародовала список военнослужащих 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) г. Саки, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Некоторым пилотам этой в/ч повезло больше, их сбили и они попали в украинский плен! Большинству не повезет! Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться (помним о хитром особисте). Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, что ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!",- сообщают в разведке.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».
Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.
+79525300893
Панкратов Алексій
+79605908187
Панкратова Катерина
З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
Рамзана Ахматовича Кадирова
+79250902104
+89250901204
З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
Шановний пане Зеленский!
"Європейська Солідарність" повністю підтримує Ваше останнє відеозвернення , в якому Ви засудили колаборантів. На всіх окупованих територіях рашисти посилено шукають зрадників, які погодяться з ними співпрацювати і видавати з себе «владу».
План Кремля не змінився з 2014 - створення так званих псевдореспублік і розчленування України. Тому покарання колаборантів- це надзвичайно злободенне питання.
Нагадаю, наша команда давно наполягала на прийнятті законів про колабораціонізм. Ми вітаємо те, що 282 народні депутати України підтримали , нарешті, ці ініціативи під час останнього засідання ВР, вже в умовах воєнного стану.
Засідання відбулося 9 днів тому.
А законі і досі не підписані.
Шановний пане Президенте!
Закликаємо Вас негайно підписати законопроєкти - №№ 5101, 5102, 5143 і 5144, які були погоджені і підтримані усіма фракціями парламенту, окрім ОПЗЖ, і проголосовані 3 березня.
Це законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом, відповідальність за співпрацю з окупантами і протидію інформаційним фейкам та просуванню меседжів країни окупанта.
Реальная Война (http://t.me/voynareal)
https://t.me/voynareal/15007
Геращенко прекрасно понимает, что он делает. Тогда кто ж он, корректировщик огня врага?