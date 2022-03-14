Українська розвідка опублікувала список ще 38 російських окупантів
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Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста). Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!",- повідомляють у розвідці.
З повним списком можна ознайомитись за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».
Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.
+79525300893
Панкратов Алексій
+79605908187
Панкратова Катерина
З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
Рамзана Ахматовича Кадирова
+79250902104
+89250901204
З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
Шановний пане Зеленский!
"Європейська Солідарність" повністю підтримує Ваше останнє відеозвернення , в якому Ви засудили колаборантів. На всіх окупованих територіях рашисти посилено шукають зрадників, які погодяться з ними співпрацювати і видавати з себе «владу».
План Кремля не змінився з 2014 - створення так званих псевдореспублік і розчленування України. Тому покарання колаборантів- це надзвичайно злободенне питання.
Нагадаю, наша команда давно наполягала на прийнятті законів про колабораціонізм. Ми вітаємо те, що 282 народні депутати України підтримали , нарешті, ці ініціативи під час останнього засідання ВР, вже в умовах воєнного стану.
Засідання відбулося 9 днів тому.
А законі і досі не підписані.
Шановний пане Президенте!
Закликаємо Вас негайно підписати законопроєкти - №№ 5101, 5102, 5143 і 5144, які були погоджені і підтримані усіма фракціями парламенту, окрім ОПЗЖ, і проголосовані 3 березня.
Це законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом, відповідальність за співпрацю з окупантами і протидію інформаційним фейкам та просуванню меседжів країни окупанта.
Реальная Война (http://t.me/voynareal)
https://t.me/voynareal/15007
Геращенко прекрасно понимает, что он делает. Тогда кто ж он, корректировщик огня врага?