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Українська розвідка опублікувала список ще 38 російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська розвідка опублікувала список ще 38 російських окупантів

Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста). Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!",- повідомляють у розвідці.

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Читайте: Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів. ФОТОрепортаж
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Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
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14.03.2022 12:34 Відповісти
Як і обіцяли, публікуємо мобільні номери
Рамзана Ахматовича Кадирова

+79250902104
+89250901204

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
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14.03.2022 12:39 Відповісти
Європейська Солідарність (official)

Шановний пане Зеленский!
"Європейська Солідарність" повністю підтримує Ваше останнє відеозвернення , в якому Ви засудили колаборантів. На всіх окупованих територіях рашисти посилено шукають зрадників, які погодяться з ними співпрацювати і видавати з себе «владу».
План Кремля не змінився з 2014 - створення так званих псевдореспублік і розчленування України. Тому покарання колаборантів- це надзвичайно злободенне питання.
Нагадаю, наша команда давно наполягала на прийнятті законів про колабораціонізм. Ми вітаємо те, що 282 народні депутати України підтримали , нарешті, ці ініціативи під час останнього засідання ВР, вже в умовах воєнного стану.
Засідання відбулося 9 днів тому.
А законі і досі не підписані.

Шановний пане Президенте!
Закликаємо Вас негайно підписати законопроєкти - №№ 5101, 5102, 5143 і 5144, які були погоджені і підтримані усіма фракціями парламенту, окрім ОПЗЖ, і проголосовані 3 березня.
Це законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом, відповідальність за співпрацю з окупантами і протидію інформаційним фейкам та просуванню меседжів країни окупанта.

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14.03.2022 12:46 Відповісти
ОПЗЖопу давно пора исключить из верховной рады. Там все предатели и ничтожные личности.
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14.03.2022 12:56 Відповісти
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14.03.2022 13:09 Відповісти
😦"Вы в третий раз сегодня сдаете российским оккупантам точки, которые они дообстреливают!!! Вы в третий раз называете точный адрес" - спикер ГСЧС очень эмоционально обратилась к советнику главы МВД Антону Геращенко.

Реальная Война (http://t.me/voynareal)

https://t.me/voynareal/15007

Геращенко прекрасно понимает, что он делает. Тогда кто ж он, корректировщик огня врага?
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14.03.2022 13:49 Відповісти
Да закройте рот етой жирной свинье - Геращенку. Он уже давно сбитьІй летчик. Пусть сидит и помалкивает херой хер...в
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14.03.2022 14:04 Відповісти
 
 