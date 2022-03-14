Разведка обнародовала имена еще 8 российских военнослужащих
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведка продолжает активную работу, опубликован список военнослужащих зенитно-ракетной батареи 6 танкового полка (в/ч 93992) г. Чебаркуль, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Каждый украинец должен знать их имена. Гарантируем, что они сполна ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!", - уверяют в разведке.
Список военных, совершающих преступления против украинского народа – по ссылке.
Топ комментарии
+10 Вася Шевченко f77d76ba
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через день-два буде офіційна інфа
орки поки що без особливого просування
вони окопались серед хат і кидають артою і градами, схоже вночі отримали підкріплення і БК
не розумію звідки їх так дохера багато тут
@dmitriypaut
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17 хв
За лайки Геращенко корректирует обстрелы Московии
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1503328563830874112
Людина з МЧС каже, що Тоха вказує окупантам, куди вони ще не дострелили.
Капець.
Хоча в наш час може бути все що завгодно.
Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей
акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"
За словами
акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна
знаменитість.
піздно всралась паскуда !!!!