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Разведка обнародовала имена еще 8 российских военнослужащих

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведка обнародовала имена еще 8 российских военнослужащих

Украинская разведка продолжает активную работу, опубликован список военнослужащих зенитно-ракетной батареи 6 танкового полка (в/ч 93992) г. Чебаркуль, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена. Гарантируем, что они сполна ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!", - уверяют в разведке.

Список военных, совершающих преступления против украинского народа – по ссылке.
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Топ комментарии
+10
сучці сніжанє єгоровій у Туреччині не допомогло навіть "отречение от путина"

Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну ***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"


За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна знаменитість.

піздно всралась паскуда !!!!
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14.03.2022 13:53
+9
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14.03.2022 13:44
+8
ЧЕБАРКУЛЬ это все что нужно знать и занести в список населённых пунктов Параши который должен быть уничтожен априори как явление...
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14.03.2022 13:29
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під Броварами сьогодні зранку несамовито гримить кривава мясорубка
через день-два буде офіційна інфа
орки поки що без особливого просування
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14.03.2022 13:23 Ответить
та не сильно вони розбіглись
вони окопались серед хат і кидають артою і градами, схоже вночі отримали підкріплення і БК
не розумію звідки їх так дохера багато тут
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14.03.2022 13:35 Ответить
А где новость о том, что дружище антонина работает на врага?
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14.03.2022 13:28 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1503328563830874112
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14.03.2022 13:39 Ответить
Я Бутусова спрашиваю, его ближайшего корефана!
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14.03.2022 13:41 Ответить
Бутусов на Петю работает, не отвлекай...
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14.03.2022 14:23 Ответить
Звиздец полный...когда уже Антонине пасть забьют...
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14.03.2022 13:53 Ответить
можно поподробней, а то не вкурсе
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14.03.2022 13:56 Ответить
ЧЕБАРКУЛЬ это все что нужно знать и занести в список населённых пунктов Параши который должен быть уничтожен априори как явление...
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14.03.2022 13:29 Ответить
чебаркуль...******** уральские.
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14.03.2022 13:30 Ответить
Дмитрий

@dmitriypaut

·
17 хв



За лайки Геращенко корректирует обстрелы Московии
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1503328563830874112

Людина з МЧС каже, що Тоха вказує окупантам, куди вони ще не дострелили.
Капець.
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14.03.2022 13:32 Ответить
Я ж не думаю, що це кацапи зняли постановку.
Хоча в наш час може бути все що завгодно.
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14.03.2022 13:38 Ответить
таке буває, коли якийсь довбодятел (чи ворог, прикриваючись довбодятлом) намагається з усіх сил першим повідомити якусь новину
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14.03.2022 13:44 Ответить
СМЕРТЬ рашистским оккупантам !!
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14.03.2022 13:44 Ответить
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14.03.2022 13:44 Ответить
Мне в тви одна свинособачья рожа доказывала,что это мы манекены разложили ...а когда я ему популярно "объяснила",что мы их мочим день и ночь ,и что не до манекенов нам-оно высрало,что мы животные )
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14.03.2022 13:57 Ответить
сучці сніжанє єгоровій у Туреччині не допомогло навіть "отречение от путина"

Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну ***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"


За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна знаменитість.

піздно всралась паскуда !!!!
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14.03.2022 13:53 Ответить
підарша
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14.03.2022 14:00 Ответить
 
 