Розвідка оприлюднила імена ще 8 російських військовослужбовців
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська розвідка продовжує активну роботу, наразі опубліковано список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) м. Чебаркуль, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Кожен українець повинен знати їхні імена. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!", - запевняють у розвідці.
Список військових, що скоюють злочини проти українського народу - за посиланням.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
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+9 Перехватчик
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+8 VOLVO XC 70
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через день-два буде офіційна інфа
орки поки що без особливого просування
вони окопались серед хат і кидають артою і градами, схоже вночі отримали підкріплення і БК
не розумію звідки їх так дохера багато тут
@dmitriypaut
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17 хв
За лайки Геращенко корректирует обстрелы Московии
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1503328563830874112
Людина з МЧС каже, що Тоха вказує окупантам, куди вони ще не дострелили.
Капець.
Хоча в наш час може бути все що завгодно.
Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей
акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"
За словами
акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна
знаменитість.
піздно всралась паскуда !!!!