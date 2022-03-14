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Розвідка оприлюднила імена ще 8 російських військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка оприлюднила імена ще 8 російських військовослужбовців

Українська розвідка продовжує активну роботу, наразі опубліковано список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) м. Чебаркуль, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!", - запевняють у розвідці.

Список військових, що скоюють злочини проти українського народу - за посиланням.
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Топ коментарі
+10
сучці сніжанє єгоровій у Туреччині не допомогло навіть "отречение от путина"

Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну ***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"


За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна знаменитість.

піздно всралась паскуда !!!!
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14.03.2022 13:53
+9
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14.03.2022 13:44
+8
ЧЕБАРКУЛЬ это все что нужно знать и занести в список населённых пунктов Параши который должен быть уничтожен априори как явление...
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14.03.2022 13:29
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під Броварами сьогодні зранку несамовито гримить кривава мясорубка
через день-два буде офіційна інфа
орки поки що без особливого просування
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14.03.2022 13:23 Відповісти
та не сильно вони розбіглись
вони окопались серед хат і кидають артою і градами, схоже вночі отримали підкріплення і БК
не розумію звідки їх так дохера багато тут
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14.03.2022 13:35 Відповісти
А где новость о том, что дружище антонина работает на врага?
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14.03.2022 13:28 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1503328563830874112
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14.03.2022 13:39 Відповісти
Я Бутусова спрашиваю, его ближайшего корефана!
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14.03.2022 13:41 Відповісти
Бутусов на Петю работает, не отвлекай...
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14.03.2022 14:23 Відповісти
Звиздец полный...когда уже Антонине пасть забьют...
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14.03.2022 13:53 Відповісти
можно поподробней, а то не вкурсе
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14.03.2022 13:56 Відповісти
ЧЕБАРКУЛЬ это все что нужно знать и занести в список населённых пунктов Параши который должен быть уничтожен априори как явление...
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14.03.2022 13:29 Відповісти
чебаркуль...******** уральские.
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14.03.2022 13:30 Відповісти
Дмитрий

@dmitriypaut

·
17 хв



За лайки Геращенко корректирует обстрелы Московии
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1503328563830874112

Людина з МЧС каже, що Тоха вказує окупантам, куди вони ще не дострелили.
Капець.
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14.03.2022 13:32 Відповісти
Я ж не думаю, що це кацапи зняли постановку.
Хоча в наш час може бути все що завгодно.
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14.03.2022 13:38 Відповісти
таке буває, коли якийсь довбодятел (чи ворог, прикриваючись довбодятлом) намагається з усіх сил першим повідомити якусь новину
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14.03.2022 13:44 Відповісти
СМЕРТЬ рашистским оккупантам !!
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14.03.2022 13:44 Відповісти
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14.03.2022 13:44 Відповісти
Мне в тви одна свинособачья рожа доказывала,что это мы манекены разложили ...а когда я ему популярно "объяснила",что мы их мочим день и ночь ,и что не до манекенов нам-оно высрало,что мы животные )
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14.03.2022 13:57 Відповісти
сучці сніжанє єгоровій у Туреччині не допомогло навіть "отречение от путина"

Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну ***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"


За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна знаменитість.

піздно всралась паскуда !!!!
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14.03.2022 13:53 Відповісти
підарша
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14.03.2022 14:00 Відповісти
 
 