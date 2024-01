Маск вызвал Путина на поединок за Украину

Основатель компании SpaceX Илон Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Маска в Твиттере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские воины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска, - Бутусов. ВИДЕО

"Этим я бросаю вызов Владимиру Путину на поединок за Украину", – написал Маск.

Короткий твит написан на трех языках – английском, украинском и русском.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна