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Маск вызвал Путина на поединок за Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Маск вызвал Путина на поединок за Украину

Основатель компании SpaceX Илон Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Маска в Твиттере.

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"Этим я бросаю вызов Владимиру Путину на поединок за Украину", – написал Маск.

Короткий твит написан на трех языках – английском, украинском и русском.

Также Маск опубликовал твит с вопросом, согласен ли Путин на этот бой, тэгнув страницу президента РФ в Твиттере.

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Топ комментарии
+59
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14.03.2022 15:58
+34
боюсь за ілона. путін знає самбо, тхеквондо, джиу-джитсу і ще багато страшних слів.
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14.03.2022 16:02
+29
Давай Илон,вали ***** спутники!
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14.03.2022 15:59
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14.03.2022 15:58 Ответить
Маск на пальцах доказал, что хуъло - это хуъло
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14.03.2022 16:34 Ответить
Лучше бы подзатыльник Байдену дал, чтоб тот перестал ссать
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14.03.2022 20:35 Ответить
и что-то мне подсказывает,шансов у ***** нет
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14.03.2022 23:11 Ответить
100500%
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14.03.2022 23:16 Ответить
Давай Илон,вали ***** спутники!
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14.03.2022 15:59 Ответить
Шановний Маск.Так ***** обісране в бункері сховався.Який може бути двобій зі сцикуном.
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14.03.2022 16:00 Ответить
Не совсем понятно, а к чему это? Типа выскочить раз на раз? Ну ясно, что этого не будет
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14.03.2022 16:00 Ответить
Протроллил царя гопников на его же языке
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14.03.2022 16:11 Ответить
Всё, доигрался ВВХ-ло, Илон Маск тебя теперь прихлопнет как облезлую лысую моль!
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14.03.2022 16:01 Ответить
Макс на голову ×уйла скинув супутників до х*ра доречі може супутники Маска подвійного призначення... може є там якась фольфрамова "стрила бога" щоб ****ути бункер 😉 ×уйла...
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14.03.2022 16:25 Ответить
боюсь за ілона. путін знає самбо, тхеквондо, джиу-джитсу і ще багато страшних слів.
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14.03.2022 16:02 Ответить
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14.03.2022 16:25 Ответить
😂😂😂
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14.03.2022 16:27 Ответить
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14.03.2022 17:26 Ответить
Маск людина,)(уйло тварина. Людина повинна знищувати кацапських тварин.
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14.03.2022 16:05 Ответить
Яким чином відбудеться цей поєдинок ?
Маск розбомбить путлерівський бункер ?
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14.03.2022 16:05 Ответить
Можливо з орбіти кінетична "стріли бога" зброєю йо&не по бункеру
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14.03.2022 16:27 Ответить
Крыса уже забилась в дальний угол бункера, а тут еще Маск
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14.03.2022 16:06 Ответить
Сейчас шизанутое начнет строить еще один бункер в бункере
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14.03.2022 16:07 Ответить
Маск прийде з крисоловкою.
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14.03.2022 16:08 Ответить
І він (Ілон) виграє і вже виграв цей двобій. За такими, як Ілон Маск, майбутнє. За путіним - лише хаос, руйнація, смерть...
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14.03.2022 16:16 Ответить
Окурок и интернет? Маск в своём уме? У него дисковый телефон с тяжелой трубкой и видеосвязь. Это предел его технических возможностей!
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14.03.2022 16:21 Ответить
На Ямале под горой сидит туПин долбоё*б .... не в рифму но правда
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14.03.2022 16:23 Ответить
Поединок в World of Tanks
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14.03.2022 16:24 Ответить
Маск.ты действительно крутой и смелый в отличие от сцыкливых байденов-шольцев.Ты бы заодно поставил ультиматумы этим бздюхам,чтобы как-то помогли Украине с ПВО и самолётами.А сам сплющи российскую технику в космосе.
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14.03.2022 16:27 Ответить
Маск посадит Пыню в его "Волгу" и отправит на Havy Falcon'е таксовать в созвездие Козерога.
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14.03.2022 16:27 Ответить
Илон, ***** из бункера не вылезет.
Дай лучше подсрачник Байдену, что бы закрыл небо!
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14.03.2022 16:29 Ответить
Лучше бы ГЛОНАСС придавил. Они до сих пор получают корректировку своих спутников от ILRS. Фактически от NASA.
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14.03.2022 16:37 Ответить
Самолети не дадуть, небо - не закриють. А от коли велетенське супутникове угрупування Маска вдарить по кацапам інформацією із зображенням реальної картини, реальної інформації... Тоді та (моZZковитська) система посипеться й раптово й титанічно.
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14.03.2022 16:43 Ответить
Коли настане перемога нашому Президенту треба зробити все можливе, аби Ілон прийшов в Україну і побудував: завод по добичі і збагаченні літію, виробництва акумул батарей та зборки тесел. Тільки ці 4 заводи підвищать наш ВВП у двічі. Ілон- ти красава.
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14.03.2022 16:44 Ответить
Ох Ілон, не ліз би ти в це лайно... але лайк однозначно!
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14.03.2022 17:23 Ответить
 
 