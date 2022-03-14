Маск вызвал Путина на поединок за Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Основатель компании SpaceX Илон Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок за Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Маска в Твиттере.
"Этим я бросаю вызов Владимиру Путину на поединок за Украину", – написал Маск.
Короткий твит написан на трех языках – английском, украинском и русском.
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
Также Маск опубликовал твит с вопросом, согласен ли Путин на этот бой, тэгнув страницу президента РФ в Твиттере.
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