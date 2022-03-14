Маск викликав Путіна на двобій за Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок за Україну.
Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Маска у Твіттері.
"Цим я кидаю виклик Володимиру Путіну на поєдинок за Україну", – написав Маск.
Короткий твіт написаний трьома мовами – англійською, українською та російською.
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
Також Маск опублікував твіт із запитанням, чи Путін згоден на цей бій, тегнувши сторінку президента РФ у Твіттері.
Топ коментарі
+59 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар14.03.2022 15:58
+34 ьля
показати весь коментар14.03.2022 16:02
+29 игорь гололобов
показати весь коментар14.03.2022 15:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Маск розбомбить путлерівський бункер ?
Дай лучше подсрачник Байдену, что бы закрыл небо!