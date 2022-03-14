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Маск викликав Путіна на двобій за Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маск викликав Путіна на двобій за Україну

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок за Україну.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Маска у Твіттері.

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"Цим я кидаю виклик Володимиру Путіну на поєдинок за Україну", – написав Маск.

Короткий твіт написаний трьома мовами – англійською, українською та російською.

Також Маск опублікував твіт із запитанням, чи Путін згоден на цей бій, тегнувши сторінку президента РФ у Твіттері.

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Топ коментарі
+59
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14.03.2022 15:58
+34
боюсь за ілона. путін знає самбо, тхеквондо, джиу-джитсу і ще багато страшних слів.
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14.03.2022 16:02
+29
Давай Илон,вали ***** спутники!
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14.03.2022 15:59
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14.03.2022 15:58 Відповісти
Маск на пальцах доказал, что хуъло - это хуъло
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Лучше бы подзатыльник Байдену дал, чтоб тот перестал ссать
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14.03.2022 20:35 Відповісти
и что-то мне подсказывает,шансов у ***** нет
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14.03.2022 23:11 Відповісти
100500%
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14.03.2022 23:16 Відповісти
Давай Илон,вали ***** спутники!
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14.03.2022 15:59 Відповісти
Шановний Маск.Так ***** обісране в бункері сховався.Який може бути двобій зі сцикуном.
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14.03.2022 16:00 Відповісти
Не совсем понятно, а к чему это? Типа выскочить раз на раз? Ну ясно, что этого не будет
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14.03.2022 16:00 Відповісти
Протроллил царя гопников на его же языке
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14.03.2022 16:11 Відповісти
Всё, доигрался ВВХ-ло, Илон Маск тебя теперь прихлопнет как облезлую лысую моль!
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14.03.2022 16:01 Відповісти
Макс на голову ×уйла скинув супутників до х*ра доречі може супутники Маска подвійного призначення... може є там якась фольфрамова "стрила бога" щоб ****ути бункер 😉 ×уйла...
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14.03.2022 16:25 Відповісти
боюсь за ілона. путін знає самбо, тхеквондо, джиу-джитсу і ще багато страшних слів.
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14.03.2022 16:02 Відповісти
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14.03.2022 16:25 Відповісти
😂😂😂
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14.03.2022 16:27 Відповісти
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14.03.2022 17:26 Відповісти
Маск людина,)(уйло тварина. Людина повинна знищувати кацапських тварин.
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14.03.2022 16:05 Відповісти
Яким чином відбудеться цей поєдинок ?
Маск розбомбить путлерівський бункер ?
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14.03.2022 16:05 Відповісти
Можливо з орбіти кінетична "стріли бога" зброєю йо&не по бункеру
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14.03.2022 16:27 Відповісти
Крыса уже забилась в дальний угол бункера, а тут еще Маск
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14.03.2022 16:06 Відповісти
Сейчас шизанутое начнет строить еще один бункер в бункере
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14.03.2022 16:07 Відповісти
Маск прийде з крисоловкою.
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14.03.2022 16:08 Відповісти
І він (Ілон) виграє і вже виграв цей двобій. За такими, як Ілон Маск, майбутнє. За путіним - лише хаос, руйнація, смерть...
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14.03.2022 16:16 Відповісти
Окурок и интернет? Маск в своём уме? У него дисковый телефон с тяжелой трубкой и видеосвязь. Это предел его технических возможностей!
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14.03.2022 16:21 Відповісти
На Ямале под горой сидит туПин долбоё*б .... не в рифму но правда
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14.03.2022 16:23 Відповісти
Поединок в World of Tanks
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14.03.2022 16:24 Відповісти
Маск.ты действительно крутой и смелый в отличие от сцыкливых байденов-шольцев.Ты бы заодно поставил ультиматумы этим бздюхам,чтобы как-то помогли Украине с ПВО и самолётами.А сам сплющи российскую технику в космосе.
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14.03.2022 16:27 Відповісти
Маск посадит Пыню в его "Волгу" и отправит на Havy Falcon'е таксовать в созвездие Козерога.
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14.03.2022 16:27 Відповісти
Илон, ***** из бункера не вылезет.
Дай лучше подсрачник Байдену, что бы закрыл небо!
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14.03.2022 16:29 Відповісти
Лучше бы ГЛОНАСС придавил. Они до сих пор получают корректировку своих спутников от ILRS. Фактически от NASA.
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14.03.2022 16:37 Відповісти
Самолети не дадуть, небо - не закриють. А от коли велетенське супутникове угрупування Маска вдарить по кацапам інформацією із зображенням реальної картини, реальної інформації... Тоді та (моZZковитська) система посипеться й раптово й титанічно.
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Коли настане перемога нашому Президенту треба зробити все можливе, аби Ілон прийшов в Україну і побудував: завод по добичі і збагаченні літію, виробництва акумул батарей та зборки тесел. Тільки ці 4 заводи підвищать наш ВВП у двічі. Ілон- ти красава.
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14.03.2022 16:44 Відповісти
Ох Ілон, не ліз би ти в це лайно... але лайк однозначно!
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14.03.2022 17:23 Відповісти
 
 