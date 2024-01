Маск викликав Путіна на двобій за Україну

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок за Україну.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Маска у Твіттері.

"Цим я кидаю виклик Володимиру Путіну на поєдинок за Україну", – написав Маск.

Короткий твіт написаний трьома мовами – англійською, українською та російською.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна