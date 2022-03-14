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Крупного производителя дронов просят выключить российские БПЛА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Крупного производителя дронов просят выключить российские БПЛА

Китайского производителя дронов DJI просят выключить российские дроны на территории Украины и перестать блокировать поставки беспилотников в Украину.

Соответствующее обращение на имя руководителя крупной китайской компании по производству дронов DJI Фрэнка Вонга направил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он перечислил свои просьбы:

"1. выключить российские аэроскопы и российские дроны на территории Украины (один из аэроскопов, по нашей информации, установлен в Чернобыле)

2. помочь возобновить работу наших аэроскопов

3. перестать оказывать давление и запугивать дилеров DJI в Европе с целью заблокировать поставки дронов в Украину

4. предоставить информацию о наличии дронов на складах в Европе и скидку на их покупку.

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Он также призвал официально заявить свою позицию по поводу войны в Украине.

"Также напомнил, что пока официальная позиция Китая такова, что Китай против войны, а значит, и DJI должен помочь украинцам, а не россиянам. Мы на своей территории и обороняемся! Слава Украине!", - добавил Трояк.
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ждём реакции Китая ..Ему уже не отвертеться .
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14.03.2022 17:32 Ответить
Дополнительно надо весточку Си на заметку - продиводействие этой просьбы включит определённые санкции для Китая.
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14.03.2022 17:36 Ответить
Агрохімія з Єрмаком це ж найлєпші друзі китайських комуняк. Ніхто не буде робити Україні поступки. Вони всі працюють на росіян
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14.03.2022 19:03 Ответить
 
 