Крупного производителя дронов просят выключить российские БПЛА

Китайского производителя дронов DJI просят выключить российские дроны на территории Украины и перестать блокировать поставки беспилотников в Украину.

Соответствующее обращение на имя руководителя крупной китайской компании по производству дронов DJI Фрэнка Вонга направил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он перечислил свои просьбы:

"1. выключить российские аэроскопы и российские дроны на территории Украины (один из аэроскопов, по нашей информации, установлен в Чернобыле)

2. помочь возобновить работу наших аэроскопов

3. перестать оказывать давление и запугивать дилеров DJI в Европе с целью заблокировать поставки дронов в Украину

4. предоставить информацию о наличии дронов на складах в Европе и скидку на их покупку.

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Он также призвал официально заявить свою позицию по поводу войны в Украине.

"Также напомнил, что пока официальная позиция Китая такова, что Китай против войны, а значит, и DJI должен помочь украинцам, а не россиянам. Мы на своей территории и обороняемся! Слава Украине!", - добавил Трояк.