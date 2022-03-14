Крупного производителя дронов просят выключить российские БПЛА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Китайского производителя дронов DJI просят выключить российские дроны на территории Украины и перестать блокировать поставки беспилотников в Украину.
Соответствующее обращение на имя руководителя крупной китайской компании по производству дронов DJI Фрэнка Вонга направил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он перечислил свои просьбы:
"1. выключить российские аэроскопы и российские дроны на территории Украины (один из аэроскопов, по нашей информации, установлен в Чернобыле)
2. помочь возобновить работу наших аэроскопов
3. перестать оказывать давление и запугивать дилеров DJI в Европе с целью заблокировать поставки дронов в Украину
4. предоставить информацию о наличии дронов на складах в Европе и скидку на их покупку.
Он также призвал официально заявить свою позицию по поводу войны в Украине.
"Также напомнил, что пока официальная позиция Китая такова, что Китай против войны, а значит, и DJI должен помочь украинцам, а не россиянам. Мы на своей территории и обороняемся! Слава Украине!", - добавил Трояк.
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