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Великого виробника дронів просять вимкнути російські БПЛА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Великого виробника дронів просять вимкнути російські БПЛА

Китайського виробника дронів DJI просять вимкнути російські дрони на території України та перестати блокувати поставки беспілотників до України.

Китайського виробника дронів DJI просять вимкнути російські дрони на території України та перестати блокувати поставки беспілотників до України.

Відповідне звернення на ім’я керівника великої китайської компанії з виробництва дронів DJI Френка Вонга надіслав голова Всеукраїнської федерації власників безпілотникі Тарас Трояк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він перерахував свої прохання:

"1. вимкнути російські Аероскопи та російські дрони на території України (один з Аероскопів, за нашою інформацією, встановлений в Чорнобилі)

2. допомогти відновити роботу наших Аероскопів

3. перестати вчиняти тиск та залякувати дилерів DJI в Європі з метою заблокувати поставки дронів до України

4. надати інформацію про наявність дронів на складах в Європі та знижку на їх купівлю".

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Він також закликав офіційно заявити свою позицію щодо війни в Україні.

"Також нагадав, що поки що офіційна позиція Китаю є така, що Китай проти війни, а значить, і DJI має допомогти українцям, а не росіянам. Ми на своїй території і обороняємось! Слава Україні!", - додав Трояк.

Автор: Ольга Лузан
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ждём реакции Китая ..Ему уже не отвертеться .
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14.03.2022 17:32 Відповісти
Дополнительно надо весточку Си на заметку - продиводействие этой просьбы включит определённые санкции для Китая.
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14.03.2022 17:36 Відповісти
Агрохімія з Єрмаком це ж найлєпші друзі китайських комуняк. Ніхто не буде робити Україні поступки. Вони всі працюють на росіян
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14.03.2022 19:03 Відповісти
 
 