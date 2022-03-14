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Коллаборантов Соколова и Черновецкого лишили звания почетных профессоров. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Коллаборантов Соколова и Черновецкого лишили звания почетных профессоров. ДОКУМЕНТ

Национальная музыкальная академия им. Чайковского упразднила вручение Александру Солокову и Леониду Черновецкому дипломов почетных профессоров.

Соответствующее письмо Академии опубликовал в фейсбуке ее ректор Максим Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня единогласным решением Ученого совета Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского были полностью отменены врученные еще предыдущим ректором дипломы почетных профессоров консерватории Соколова Александра и Черновецкого Леонида. Негодяям и коллаборантам не место среди выдающихся мировых деятелей – таких, как Пласидо Доминго, Рикардо Мути, Джек Ма", – написал он.

В письме отмечено, что коллаборанты высказались в поддержку войны России против Украины.

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Коллаборантов Соколова и Черновецкого лишили звания почетных профессоров 01
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Не лишить а расстрелять
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14.03.2022 18:52 Ответить
Этого мало. Хорошо бы их к Кобзону аккомпаниаторами устроить...
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14.03.2022 19:06 Ответить
Черновецький Леонід - тот самый? Среди ректоров такого нет
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14.03.2022 19:07 Ответить
любив співати-завивати своїм безголоссям, непевно в бутність мером вицарапав собі шахрайським способом звання в консерваторії, нікчема ще та....
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14.03.2022 19:36 Ответить
Черновецький той ще музика, але на професора консерваторії собі наспівав.
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14.03.2022 20:38 Ответить
кто эти мудаки?
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14.03.2022 19:27 Ответить
Лист написаний на мові окупанта. Ну-ну, позбавлятелі-патріоти недороблені.
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14.03.2022 19:56 Ответить
космоса надо было вздёргуть ещё 20 лет назад. или 30..
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15.03.2022 01:32 Ответить

чому лист написано недолугою кацапською говiркою?
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30.03.2022 20:15 Ответить
 
 