Колаборантів Соколова та Черновецького позбавили звання почесних професорів. ДОКУМЕНТ

Національна музична академія ім. Чайковського скасувала вручення Олександру Солокову й Леоніду Черновецьцкому дипломів почесних професорів.

Відповідний лист Академії опублікував у фейсбуці її ректор Максим Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні одноголосним рішенням Вченої ради Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського були повністю скасовані вручені ще попереднім ректором дипломи почесних професорів консерваторії Соколова Олександра та Черновецького Леоніда. Негідникам та колаборантам не місце серед видатних світових діячів, що захищають цінності гуманізму та миру - таких, як Пласідо Домінго, Рікардо Муті, Джек Ма", - написав він.

У листі зазначено, що колаборанти висловилися на підтримку війни Росії проти України.

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