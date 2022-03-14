УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
23 052 9
музика (386) колабораціонізм (942)

Колаборантів Соколова та Черновецького позбавили звання почесних професорів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Колаборантів Соколова та Черновецького позбавили звання почесних професорів. ДОКУМЕНТ

Національна музична академія ім. Чайковського скасувала вручення Олександру Солокову й Леоніду Черновецьцкому дипломів почесних професорів.

Відповідний лист Академії опублікував у фейсбуці її ректор Максим Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні одноголосним рішенням Вченої ради Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського були повністю скасовані вручені ще попереднім ректором дипломи почесних професорів консерваторії Соколова Олександра та Черновецького Леоніда. Негідникам та колаборантам не місце серед видатних світових діячів, що захищають цінності гуманізму та миру - таких, як Пласідо Домінго, Рікардо Муті, Джек Ма", - написав він.

У листі зазначено, що колаборанти висловилися на підтримку війни Росії проти України.

Дивіться: Українка у зруйнованому будинку грає етюд Шопена на вцілілому після обстрілу фортепіано. ВIДЕО

Колаборантів Соколова та Черновецького позбавили звання почесних професорів 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не лишить а расстрелять
показати весь коментар
14.03.2022 18:52 Відповісти
Этого мало. Хорошо бы их к Кобзону аккомпаниаторами устроить...
показати весь коментар
14.03.2022 19:06 Відповісти
Черновецький Леонід - тот самый? Среди ректоров такого нет
показати весь коментар
14.03.2022 19:07 Відповісти
любив співати-завивати своїм безголоссям, непевно в бутність мером вицарапав собі шахрайським способом звання в консерваторії, нікчема ще та....
показати весь коментар
14.03.2022 19:36 Відповісти
Черновецький той ще музика, але на професора консерваторії собі наспівав.
показати весь коментар
14.03.2022 20:38 Відповісти
кто эти мудаки?
показати весь коментар
14.03.2022 19:27 Відповісти
Лист написаний на мові окупанта. Ну-ну, позбавлятелі-патріоти недороблені.
показати весь коментар
14.03.2022 19:56 Відповісти
космоса надо было вздёргуть ещё 20 лет назад. или 30..
показати весь коментар
15.03.2022 01:32 Відповісти

чому лист написано недолугою кацапською говiркою?
показати весь коментар
30.03.2022 20:15 Відповісти
 
 