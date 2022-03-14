Ликвидирован полковник Порохня – командир 12-й инженерной бригады оккупантов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины ликвидировали полковника Сергея Порохню – командира 12-й инженерной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на вражеские соцсети.
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+40 Мир Філ
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ТАК усі кацапоморді передасти і здохните в Україні...!!!
О нем будут помнить, его будут чтить. Слава герою!