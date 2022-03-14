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Ліквідований полковник Порохня - командир 12-ї інженерної бригади окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ліквідований полковник Порохня - командир 12-ї інженерної бригади окупантів. ФОТО

Українські воїни ліквідували полковника Сергія Порохню - командира 12-ї інженерної бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на ворожі соцмережі. 

Ліквідований полковник Порохня - командир 12-ї інженерної бригади окупантів 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+74
Попрямував місити гівна до пекла👍👍👍
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14.03.2022 20:02
+53
Хорошая новость, на ночь глядя..
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14.03.2022 20:04
+40
ЗЕМЛЯ йому залізобетоном і вили чорта в печінку....!!!
ТАК усі кацапоморді передасти і здохните в Україні...!!!
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14.03.2022 20:05
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Попрямував місити гівна до пекла👍👍👍
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14.03.2022 20:02 Відповісти
Подох сергей и х....й с ним, поклали кости в гроб, мать его в й...б!
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14.03.2022 20:31 Відповісти
Сдохла ********* кацапская
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14.03.2022 20:34 Відповісти
Хотел написать что-то умное. но до меня уже тут все написали. Алкаш, который продал со клада все, что можно и был направлен на "убой". Вот и расчитался по долгам. иди на х*й русский корабль
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14.03.2022 23:50 Відповісти
*** его матiр. А прiзвище у нього з яркого етносу????
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14.03.2022 20:03 Відповісти
прихильники кобзона
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14.03.2022 20:04 Відповісти
Хорошая новость, на ночь глядя..
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14.03.2022 20:04 Відповісти
ЗЕМЛЯ йому залізобетоном і вили чорта в печінку....!!!
ТАК усі кацапоморді передасти і здохните в Україні...!!!
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Люблю такие новости на ночь глядя.
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14.03.2022 20:05 Відповісти
да не пухом,А СтеклоВатой
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14.03.2022 20:06 Відповісти
Попутного х...я в спину і три пір"їни в сраку...
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14.03.2022 20:07 Відповісти
Земля скловатою.
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14.03.2022 20:08 Відповісти
Земля ему стекловатой
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14.03.2022 20:08 Відповісти
Zдох,полетів до кобZона.
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14.03.2022 20:09 Відповісти
Нічого тут не вдієш, чоловік ваєнний, захотів побувати на виступі ******* ім. Алєксандрова.
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14.03.2022 20:09 Відповісти
И за что сдох? За царя и его богатства?
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14.03.2022 20:09 Відповісти
шота не вижу искренности в некрологе .инженеры,мля...
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Помер Юхим то й х*й з ним!
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14.03.2022 20:12 Відповісти
Ещё одной пороху*нёй меньше.
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14.03.2022 20:12 Відповісти
вот вроде мелочь ,а приятно то как
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14.03.2022 20:12 Відповісти
Адекватно цензор вісті подає. ЛІКВІДОВАНИЙ. Навчіть Епіфанія такого слова.
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14.03.2022 20:12 Відповісти
Очередное гавно какое то. На ********* полно такого говна с медалями собачими
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14.03.2022 20:13 Відповісти
Значить так!
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14.03.2022 20:14 Відповісти
Гы-гы... Парахня спарахнеў!
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14.03.2022 20:14 Відповісти
Одним ********** меньше.
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14.03.2022 20:15 Відповісти
"Поплачут, повоют, в яму зароют..." Родаки за "гробовые" передерутся...
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14.03.2022 20:16 Відповісти
мацковскому передасту свинячая смерть.
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14.03.2022 20:16 Відповісти
Свято яке!
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14.03.2022 20:17 Відповісти
Бетон замicть землi
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14.03.2022 20:18 Відповісти
Сдох как оккупант на чужой земле
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14.03.2022 20:18 Відповісти
Нашивки на воротнике як у фашистов! Путлер капут! Аминь!
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14.03.2022 20:18 Відповісти
Никто тебя не звал на нашу землю . Прежде чем выполнять преступный приказ, подумай...
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14.03.2022 20:19 Відповісти
Я би більше радувався якби ЗСУ знешкодили колону із пальним та ************ ніж цього пердуна у якого в його підопічних і так ростуть руки із попи і неможуть нічого як слід зробити і загрозу складають більше для мокшанської техніки ніж для нашої.
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14.03.2022 20:19 Відповісти
Сдох полковник порохня.. Вот такая вот *****...
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14.03.2022 20:20 Відповісти
Так буде з кожним кацапом-рашистом,який прийшов на чужу землю вбивати українців!Горіти вам в пеклі,орки-окупанти!!!
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14.03.2022 20:20 Відповісти
а сколько еще потеряете, сафари только началось
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14.03.2022 20:20 Відповісти
Смерть яничарам і запроданцям!..
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14.03.2022 20:23 Відповісти
Порохня перетворилась в потроха. Але це чудово! Це за дітей, за жінок, за всіх українців!
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14.03.2022 20:24 Відповісти
земля йому бетоном
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14.03.2022 20:27 Відповісти
Кацапи втратили, чорти здобули. Його там зараз у пеклі Вельзевул під хвіст шкварить.
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14.03.2022 20:28 Відповісти
Туди окупанту й дорога.Смерть цапам!
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14.03.2022 20:29 Відповісти
20 генералів тут, а скільки полковників? Якщо порахувати дрібний офіцерський склад, то виходить що у москалів й сидіти у шанцях нікому. Вони реально на парад їхали та за медальками!
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14.03.2022 20:31 Відповісти
земля тебе бетоном, паскуда порохня!
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14.03.2022 20:33 Відповісти
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14.03.2022 20:36 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3781853.html
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14.03.2022 20:36 Відповісти
Сдох как собака заслуженно
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14.03.2022 20:37 Відповісти
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14.03.2022 20:40 Відповісти
Не на Україні, а В Україні тепер полковник.
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14.03.2022 20:41 Відповісти
Смерть рашистам!!!
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14.03.2022 20:53 Відповісти
колорадоотбивная!
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Кстати, фамилия Порохня - украинская фамилия. Значит он - очередной иуда, пошедший с войной против народа своих предков.
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Порохня - кожаная сумка для ношения пороха у Запорожских казаков. В этой сумке отставной козак носил табак и всех угощал. Отсюда пошло его прозвище, а затем и фамилия.
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14.03.2022 21:30 Відповісти
і цей лаптєногій за автографом кабзона **********)
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14.03.2022 22:14 Відповісти
Кого не вбили в Чечні доб'ють в Україні.
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14.03.2022 22:22 Відповісти
ну шож хня так хня... земля тобі скловатою!
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14.03.2022 23:26 Відповісти
міси гімно в пеклі фашист.
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15.03.2022 02:40 Відповісти
Прекрасный человек, герой. В отличие от комментаторов, которые и мизинца его не заслужили и которым никогда не заслужить. А он погиб как герой, глядя смерти в глаза. Он не рассуждал, как ссыкливые комментаторы, потому что он выбрал свою профессию осознанно и знал на что шёл
О нем будут помнить, его будут чтить. Слава герою!
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16.03.2022 15:56 Відповісти
 
 