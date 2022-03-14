Ліквідований полковник Порохня - командир 12-ї інженерної бригади окупантів. ФОТО
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Українські воїни ліквідували полковника Сергія Порохню - командира 12-ї інженерної бригади.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на ворожі соцмережі.
Топ коментарі
+74 Gyro
показати весь коментар14.03.2022 20:02
+53 Олег Жуковский feef2f38
показати весь коментар14.03.2022 20:04
+40 Мир Філ
показати весь коментар14.03.2022 20:05
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Будь ласка, зачекайте...
ТАК усі кацапоморді передасти і здохните в Україні...!!!
О нем будут помнить, его будут чтить. Слава герою!