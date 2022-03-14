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Минобороны РФ анонсировало новые удары по ОПК Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Минобороны РФ анонсировало новые удары по ОПК Украины

Минобороны РФ анонсирует новые удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Минобороны РФ заявили во время брифинга.

Так, в РФ обвинили Украину в якобы ударе "тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом" по оккупированному Донецку.

Однако в Минобороны Украины заявили, что ракета, которая ударила по оккупированному Донецку утром 14 марта, однозначно является российской.

"В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации предпримут оперативные меры по выведению из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые используются националистами для совершения военных преступлений", - сказали в Минобороны страны-агрессора.

Там призвали граждан Украины, работающих на этих предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

"Все места нахождения иностранных наемников в Украине нам известны. По ним и дальше будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Хочу повторно предупредить, - никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не были", - подытожили в Минобороны РФ.

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Топ комментарии
+69
На этих обьектах пора размещать военнопленных рашки.
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14.03.2022 20:16
+41
Пора уже проводить диверсии на кацапских нефте-газовых производствах и хранилищах
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14.03.2022 20:16
+39
Перемовини?
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14.03.2022 20:15
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ИЗУЧАЙТЕ УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ...
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14.03.2022 21:22 Ответить
Будапештский Меморандум2.0: ""Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави. Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій. "Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов'язково доповімо", - додав Зеленський."
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14.03.2022 21:23 Ответить
МИР МОЛЧИТ НА АДСКИЕ ЗВЕРСТВА ПУТЛЕРА В МАРИУПОЛЕ! ДЕРЖИСЬ УКРАИНСКИЙ ТРУДОВОЙ ДОНБАСС!!! СМЕРТЬ ПУТИНСКИМ УПЫРЯМ!
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14.03.2022 21:27 Ответить
Ты лучше спроси сам себя, где Ольха, где Нептуны, где Богданы, где броники, где пайки, где топливо.? Почему разрушено сельское хозяйство, почему в Украине энергетический кризис, куда делся пятилетний продовольственный резерв и т.д.
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14.03.2022 23:43 Ответить
ти хотіло сказати, що шмаркленскій щось відновлював?
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15.03.2022 07:18 Ответить
программа по нептуну началась при порохе. Испытания были в 2019, после этого нужно было пускать программу в производство. Где нептуны?
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15.03.2022 08:10 Ответить
побажаємо їм чергового провалу!
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14.03.2022 22:21 Ответить
Перемовини кажете ?
Пінчук, Коломойський , Ахметов , Фірташ - скиньтесь і купіть ППО з країн бувшого Варшавського договору для ЗСУ, ППО хоч і радянське але дієве і Калібри з Іскандерами думаю пропускати в Україну не будуть.
Але щось мені підказує і Ахметов і Пінчук з Коломойським і Фірташем ненавидять ЗСУ і саму Україну, тому краще що можно зробити це націоналізувати все майно цих олігархів в Україні 🤓
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14.03.2022 23:00 Ответить
ненавидять, але якщо кацапи окупують Україну вони втратять все, томук варто задуматись і скинутись баблом
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15.03.2022 07:19 Ответить
НАЙМАНЦЯМ ВАГНЕРА !)
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15.03.2022 03:02 Ответить
Львов будет польская земля. Поздравляю!!!
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15.03.2022 03:58 Ответить
Та після цього ще далі мирову домовлятися...? Ну ну
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15.03.2022 04:17 Ответить
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