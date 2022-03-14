Минобороны РФ анонсировало новые удары по ОПК Украины

Минобороны РФ анонсирует новые удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Минобороны РФ заявили во время брифинга.

Так, в РФ обвинили Украину в якобы ударе "тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом" по оккупированному Донецку.

Однако в Минобороны Украины заявили, что ракета, которая ударила по оккупированному Донецку утром 14 марта, однозначно является российской.

"В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации предпримут оперативные меры по выведению из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые используются националистами для совершения военных преступлений", - сказали в Минобороны страны-агрессора.

Там призвали граждан Украины, работающих на этих предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

"Все места нахождения иностранных наемников в Украине нам известны. По ним и дальше будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Хочу повторно предупредить, - никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не были", - подытожили в Минобороны РФ.

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