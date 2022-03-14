Міноборони РФ анонсувало нові удари по ОПК України

Міноборони РФ анонсує нові удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони РФ заявили під час брифінгу.

Так, в РФ звинуватили Україну в нібито ударі "тактичної ракети "Точка-У" з касетним боєприпасом" по окупованому Донецьку.

Однак в Міноборони України заявили, що ракета, яка вдарила по окупованому Донецьку 14 березня вранці, однозначно є російською.

"У відповідь на ці дії Збройні Сили Російської Федерації вживуть оперативних заходів щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт та відновлення озброєнь, які націоналісти використовують для скоєння військових злочинів", - сказали в Міноборони країни-агресора.

Там закликали громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також мешканців прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони.

"Усі місця знаходження іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і надалі будуть точкові удари, подібні до знищення 13 березня навчальних центрів у населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський. Хочу повторно попередити, – жодної пощади найманцям не буде, де б на території України вони не були", - підсумували в Міноборони РФ.

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