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Міноборони РФ анонсувало нові удари по ОПК України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Міноборони РФ анонсувало нові удари по ОПК України

Міноборони РФ анонсує нові удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони РФ заявили під час брифінгу.

Так, в РФ звинуватили Україну в нібито ударі "тактичної ракети "Точка-У" з касетним боєприпасом" по окупованому Донецьку.

Однак в Міноборони України заявили, що ракета, яка вдарила по окупованому Донецьку 14 березня вранці, однозначно є російською.

"У відповідь на ці дії Збройні Сили Російської Федерації вживуть оперативних заходів щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт та відновлення озброєнь, які націоналісти використовують для скоєння військових злочинів", - сказали в Міноборони країни-агресора.

Там закликали громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також мешканців прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони.

"Усі місця знаходження іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і надалі будуть точкові удари, подібні до знищення 13 березня навчальних центрів у населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський. Хочу повторно попередити, – жодної пощади найманцям не буде, де б на території України вони не були", - підсумували в Міноборони РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
На этих обьектах пора размещать военнопленных рашки.
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14.03.2022 20:16
+41
Пора уже проводить диверсии на кацапских нефте-газовых производствах и хранилищах
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14.03.2022 20:16
+39
Перемовини?
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14.03.2022 20:15
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ИЗУЧАЙТЕ УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ...
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14.03.2022 21:22 Відповісти
Будапештский Меморандум2.0: ""Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави. Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій. "Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов'язково доповімо", - додав Зеленський."
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14.03.2022 21:23 Відповісти
МИР МОЛЧИТ НА АДСКИЕ ЗВЕРСТВА ПУТЛЕРА В МАРИУПОЛЕ! ДЕРЖИСЬ УКРАИНСКИЙ ТРУДОВОЙ ДОНБАСС!!! СМЕРТЬ ПУТИНСКИМ УПЫРЯМ!
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14.03.2022 21:27 Відповісти
Ты лучше спроси сам себя, где Ольха, где Нептуны, где Богданы, где броники, где пайки, где топливо.? Почему разрушено сельское хозяйство, почему в Украине энергетический кризис, куда делся пятилетний продовольственный резерв и т.д.
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14.03.2022 23:43 Відповісти
ти хотіло сказати, що шмаркленскій щось відновлював?
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15.03.2022 07:18 Відповісти
программа по нептуну началась при порохе. Испытания были в 2019, после этого нужно было пускать программу в производство. Где нептуны?
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15.03.2022 08:10 Відповісти
побажаємо їм чергового провалу!
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14.03.2022 22:21 Відповісти
Перемовини кажете ?
Пінчук, Коломойський , Ахметов , Фірташ - скиньтесь і купіть ППО з країн бувшого Варшавського договору для ЗСУ, ППО хоч і радянське але дієве і Калібри з Іскандерами думаю пропускати в Україну не будуть.
Але щось мені підказує і Ахметов і Пінчук з Коломойським і Фірташем ненавидять ЗСУ і саму Україну, тому краще що можно зробити це націоналізувати все майно цих олігархів в Україні 🤓
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14.03.2022 23:00 Відповісти
ненавидять, але якщо кацапи окупують Україну вони втратять все, томук варто задуматись і скинутись баблом
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15.03.2022 07:19 Відповісти
НАЙМАНЦЯМ ВАГНЕРА !)
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15.03.2022 03:02 Відповісти
Львов будет польская земля. Поздравляю!!!
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15.03.2022 03:58 Відповісти
Та після цього ще далі мирову домовлятися...? Ну ну
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15.03.2022 04:17 Відповісти
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