Міноборони РФ анонсувало нові удари по ОПК України
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Міноборони РФ анонсує нові удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони РФ заявили під час брифінгу.
Так, в РФ звинуватили Україну в нібито ударі "тактичної ракети "Точка-У" з касетним боєприпасом" по окупованому Донецьку.
Однак в Міноборони України заявили, що ракета, яка вдарила по окупованому Донецьку 14 березня вранці, однозначно є російською.
"У відповідь на ці дії Збройні Сили Російської Федерації вживуть оперативних заходів щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт та відновлення озброєнь, які націоналісти використовують для скоєння військових злочинів", - сказали в Міноборони країни-агресора.
Там закликали громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також мешканців прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони.
"Усі місця знаходження іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і надалі будуть точкові удари, подібні до знищення 13 березня навчальних центрів у населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський. Хочу повторно попередити, – жодної пощади найманцям не буде, де б на території України вони не були", - підсумували в Міноборони РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Пінчук, Коломойський , Ахметов , Фірташ - скиньтесь і купіть ППО з країн бувшого Варшавського договору для ЗСУ, ППО хоч і радянське але дієве і Калібри з Іскандерами думаю пропускати в Україну не будуть.
Але щось мені підказує і Ахметов і Пінчук з Коломойським і Фірташем ненавидять ЗСУ і саму Україну, тому краще що можно зробити це націоналізувати все майно цих олігархів в Україні 🤓