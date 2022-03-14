Украина получила более 50 тысяч тонн гумпомощи из-за рубежа, - Офис президента

Украина уже получила более 50 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в эфире национального телемарафона, передает корреспондент Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день Украина получила более 50 тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказал Тимошенко и добавил, что сейчас гуманитарные грузы поступают со всего мира.

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Как сообщалось, в Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, помогающий гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков.

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