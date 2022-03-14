Работает штаб, фиксирующий данные о поврежденной инфраструктуре, - ОП

В Украине работает штаб, фиксирующий данные о поврежденных объектах инфраструктуры для их восстановления после победы Украинского государства в войне с Российской Федерацией.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно мы собираем обновленные данные по всем объектам инфраструктуры. Это и жилые дома, и социальная инфраструктура, другая инфраструктура. Мы хотим быть готовы сразу восстанавливать инфраструктуру. Мы этим занимаемся. Уже несколько дней отдельный штаб возводит эту информацию и начинает подготовку к восстановлению ", – отметил он.

Заместитель руководителя ОП заверил, что украинские власти восстановят все объекты инфраструктуры, пострадавшие в результате атак, совершенных российской армией.

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