Працює штаб, який фіксує дані про пошкоджену інфраструктуру, - ОП

В Україні працює штаб, який фіксує дані щодо пошкоджених об‘єктів інфраструктури для їхнього відновлення після перемоги Української держави у війні з російською федерацією.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодня ми збираємо оновлені дані щодо всіх об‘єктів інфраструктури. Це і житлові будинки, і соціальна інфраструктура, інша інфраструктура. Ми хочемо бути готовими одразу відновлювати інфраструктуру. Ми цим займаємося. Уже декілька днів окремий штаб зводить цю інформацію і починає підготовку до відновлення", - зазначив він.

Заступник керівника ОП запевнив, що українська влада відновить усі об’єкти інфраструктури, які постраждали внаслідок атак, здійснених російською армією.

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