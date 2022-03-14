Как изменила война позиции украинских олигархов

Американский Forbes обновил мировой список мировых миллиардеров. Война значительно снизила состояние богатейших украинцев

Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния $4,2 млрд. Половина этой суммы - оценка 75-процентной доли в "Метинвесте" с учетом накопленной прибыли за 2021 год. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница колоссальная: с начала войны Ахметов потерял $9,5 млрд, сообщает Цензор.НЕТ.

Соучредители Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин в глобальном списке указаны как граждане Канады. Их состояние американский Forbes без изменений оценивает в $4 млрд у каждого.

Состояние Виктора Пинчука уменьшилось с $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн этой суммы приходится на недвижимость за рубежом, около полумиллиарда – на наличные средства и другие ликвидные активы.

Оценка имущества Константина Жеваго упала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo. Его 50-процентный пакет, согласно текущим котировкам Лондонской биржи, стоит $578 млн. Почти такую ​​же сумму Жеваго хранит в валюте.

Миллиардерами остаются Вадим Новинский ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд) и Игорь Коломойский ($1 млрд).

Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко лишились статуса миллиардеров с начала войны.