Как изменила война позиции украинских олигархов
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Американский Forbes обновил мировой список мировых миллиардеров. Война значительно снизила состояние богатейших украинцев
Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния $4,2 млрд. Половина этой суммы - оценка 75-процентной доли в "Метинвесте" с учетом накопленной прибыли за 2021 год. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница колоссальная: с начала войны Ахметов потерял $9,5 млрд, сообщает Цензор.НЕТ.
Соучредители Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин в глобальном списке указаны как граждане Канады. Их состояние американский Forbes без изменений оценивает в $4 млрд у каждого.
Состояние Виктора Пинчука уменьшилось с $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн этой суммы приходится на недвижимость за рубежом, около полумиллиарда – на наличные средства и другие ликвидные активы.
Оценка имущества Константина Жеваго упала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo. Его 50-процентный пакет, согласно текущим котировкам Лондонской биржи, стоит $578 млн. Почти такую же сумму Жеваго хранит в валюте.
Миллиардерами остаются Вадим Новинский ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд) и Игорь Коломойский ($1 млрд).
Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко лишились статуса миллиардеров с начала войны.
Пожалуйста, подождите...
Й пам*ятають про це після перемоги... А забудуть - люди нагадають...)
Він же явний і відвертий ворог України.
Це розробники та засновники найуспішнішого українського стартапу Grammarly - вони нічого не вкрали і це не гроші українців взагалі. Їхньою розробкою користується весь світ.
І працювали вони далеко не рік - просто Grammarly вийшов на IPO і взлетів у ціні.
Чи може Grammarly бажаєте прихватизувати? А як це у вас вийде приватизувати інтернет-стартап? І як ви "нову приватизацію" йому плануєте зробити?
До власників Grammarly - жодних претензій. До Герег (ті що колишні риги) - хз, мають компетентні органи провести слідчі дії (якщо бізнес чесний - ок).
А от почати можна з Метінвеста і ТЕЦ які контролює ахмєтка, Ferrexpo, Interpipe ну й далі по списку.
Далі можеш дискусію не продовжувати: інтелектуальні баталії - то не твоє.
Я бачу в тебе точно проблеми з причинно-наслідковим зв'язком - я ж писав вище: "якщо майно зароблене чесно - не переживай, ніхто до тебе не прийде". Чи ти читати теж не вмієш, чи вже такі літа, що голова не варить зовсім? Навіщо ти продовжуєш цю безглузду дискусію?
1 - деякі прекрасно розуміють , що з приходом "рузького мира" - в них усе заберуть (націоналізують) , і тому суттєво допомагають обороні України !
2 - заклики "у всіх багатих усе відібрати..." - роблять їх авторів подібними і до "большевіків" і до Х..ла . Колись таке було ..., і зараз таке там чути...
Правильним - буде - провести перевірку з залученням ліпших іноземних експертів і спеціалістів , а пізніше по кожній особі і її компаніям - приймати адекватне рішення
3 - по деяким особам - і не тільки олігархам , а і діючим "народним депутатам" - рішення має прийматися по статтям - "зрада державі Україні" та "співпраця з окупантами України"
І це буде правильно і в нормальних країнах нас правильно зрозуміють !
Доречі , багато іноземних олігархів та багатіїв - дали великі кошти + іншу підтримку народу України !!!
Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200комплектів авіабомб та БЗ коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!! Що зажали БАБЛО для ДЕРЖАВИ У СКРУТНИЙ ЧАС...???
А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ та 5 кулеметами РПК...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ І НАЖИВАЮТЬСЯ НА НІЙ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!