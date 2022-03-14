Як змінила війна позиції українських олігархів
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Американський Forbes оновив глобальний список світових мільярдерів. Війна значно знизила статки найбагатших українців
Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків $4,2 млрд. Половина цієї суми – оцінка 75-відсоткової частки у "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік. Однак, якщо порівнювати із лютим 2022 року, різниця колосальна: з початку війни Ахметов втратив $9,5 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ.
Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у $4 млрд у кожного.
Статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.
Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує $578 млн. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.
Мільярдерами залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).
Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.
Будь ласка, зачекайте...
Й пам*ятають про це після перемоги... А забудуть - люди нагадають...)
Він же явний і відвертий ворог України.
Це розробники та засновники найуспішнішого українського стартапу Grammarly - вони нічого не вкрали і це не гроші українців взагалі. Їхньою розробкою користується весь світ.
І працювали вони далеко не рік - просто Grammarly вийшов на IPO і взлетів у ціні.
Чи може Grammarly бажаєте прихватизувати? А як це у вас вийде приватизувати інтернет-стартап? І як ви "нову приватизацію" йому плануєте зробити?
До власників Grammarly - жодних претензій. До Герег (ті що колишні риги) - хз, мають компетентні органи провести слідчі дії (якщо бізнес чесний - ок).
А от почати можна з Метінвеста і ТЕЦ які контролює ахмєтка, Ferrexpo, Interpipe ну й далі по списку.
Далі можеш дискусію не продовжувати: інтелектуальні баталії - то не твоє.
Я бачу в тебе точно проблеми з причинно-наслідковим зв'язком - я ж писав вище: "якщо майно зароблене чесно - не переживай, ніхто до тебе не прийде". Чи ти читати теж не вмієш, чи вже такі літа, що голова не варить зовсім? Навіщо ти продовжуєш цю безглузду дискусію?
1 - деякі прекрасно розуміють , що з приходом "рузького мира" - в них усе заберуть (націоналізують) , і тому суттєво допомагають обороні України !
2 - заклики "у всіх багатих усе відібрати..." - роблять їх авторів подібними і до "большевіків" і до Х..ла . Колись таке було ..., і зараз таке там чути...
Правильним - буде - провести перевірку з залученням ліпших іноземних експертів і спеціалістів , а пізніше по кожній особі і її компаніям - приймати адекватне рішення
3 - по деяким особам - і не тільки олігархам , а і діючим "народним депутатам" - рішення має прийматися по статтям - "зрада державі Україні" та "співпраця з окупантами України"
І це буде правильно і в нормальних країнах нас правильно зрозуміють !
Доречі , багато іноземних олігархів та багатіїв - дали великі кошти + іншу підтримку народу України !!!
Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200комплектів авіабомб та БЗ коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!! Що зажали БАБЛО для ДЕРЖАВИ У СКРУТНИЙ ЧАС...???
А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ та 5 кулеметами РПК...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ І НАЖИВАЮТЬСЯ НА НІЙ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!