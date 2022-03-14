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Forbes (37) Ахметов (789) Коломойський (1421) олігарх (688) Порошенко (13234) рейтинг (696)

Як змінила війна позиції українських олігархів

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Як змінила війна позиції українських олігархів

Американський Forbes оновив глобальний список світових мільярдерів. Війна значно знизила статки найбагатших українців

Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків $4,2 млрд. Половина цієї суми – оцінка 75-відсоткової частки у "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік. Однак, якщо порівнювати із лютим 2022 року, різниця колосальна: з початку війни Ахметов втратив $9,5 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ.

 Як змінила війна позиції українських олігархів 01

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у $4 млрд у кожного.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.

Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує $578 млн. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.
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Топ коментарі
+16
За всіх не буду казати, але Пороху - подяка за ППО в Києвї за його кошти (і не тільки ППО). Та й Ринатка писали на Цензорі теж кошти зараз на потреби армії та України віддає більш звичайного. То не будьте люди кацапами, які в гімно макають все, що бачать, особливо при слові "олігарх"
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14.03.2022 21:26
+12
ще б я за олігархів переймалась, вони при будь-яких розкладах будуть жирувати в найкращих місцях планети
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14.03.2022 21:04
+11
А де "**** праваславная" Новінський?

Він же явний і відвертий ворог України.
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14.03.2022 21:08
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бедняжка...
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14.03.2022 21:04 Відповісти
ще б я за олігархів переймалась, вони при будь-яких розкладах будуть жирувати в найкращих місцях планети
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14.03.2022 21:04 Відповісти
Богатые тоже плачут.
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14.03.2022 21:04 Відповісти
Зараз заридаю
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14.03.2022 21:05 Відповісти
КАЛОмойша бідний-бідний, давайте йому скинемось останніми грошима. Бо за три роки відкати з усього не йому ж йшли.
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14.03.2022 21:05 Відповісти
а где этот *****?
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14.03.2022 21:07 Відповісти
взятку дает, чтобы записаться в тероборону
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14.03.2022 21:41 Відповісти
С ****** наверное в бункере в пятака играют
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14.03.2022 22:57 Відповісти
Зато настоятель московских попов без изменений... Пора б сивобородую головушку струхнуть разок
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14.03.2022 21:05 Відповісти
То нехай дякують українському народові за спротив кацапам, бо інакше залишилися б без нічого...
Й пам*ятають про це після перемоги... А забудуть - люди нагадають...)
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14.03.2022 21:06 Відповісти
з голоду не помруть...
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14.03.2022 21:06 Відповісти
А де "**** праваславная" Новінський?

Він же явний і відвертий ворог України.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
У кого суп жидковат, а у кого жемчуг мелковат.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
Это его потенциальный доход от грабежа украинцев тарифным беспределом за период с 24 февраля? Бедняжка, наверно подаст государству заявление на компенсацию.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
Как минимум 2е из них - программисты, разработавшие суперуспешный стартап Grammarly - украинцев они не грабили вообще - в их доходах денег украинцев почти нет.
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14.03.2022 22:16 Відповісти
сирітки .. млть
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14.03.2022 21:09 Відповісти
Вы тут зря своих миллионеров ругаете. Началось бы такое у нас в РФ, "наши" бы и рубля не дали.
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Та дають тільки ті що крутяться навколо політики (або й є чинними депутатами) - то ж це все чисто піар на крові. І дають вони мізер - ніхто навіть 1% своїх статків не пожертвував.
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Так то ничего хорошего...мы конечно ненавидим почти всех...но это держатели большого бизнеса и то что их акции и статки упали говорит только о том что люди потеряли роботу или заводы не заработали - а значит бюджет не дополучит денег...и значит нам нечем будет платить за Технику и оружие не говоря уже о зарплатах...проблема не в богатых людях а в том что наши богатые люди нарушают законы для большего обогащения...
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Повністю з вами згоден. Добавлю від себе що порушувати закони допомагають політики, яких обирають люди, що як і росіяни зараз не вбачають своєї провини у війні і всіх бідах пов'язаних з цим.
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14.03.2022 21:21 Відповісти
А де **** мураєв? Чи хтось щось чув про цю проросійську гнида? Надіюсь що він здох.
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14.03.2022 21:10 Відповісти
О тож деньги надо было вкладывать в армию . Я об этом раньше писал ,что не понимаю , Украинских жирных кротов
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Это олигархи на фото? Все таки правда в итоге вылазит
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14.03.2022 21:13 Відповісти
Олексій Шевченко та Влад Літвін - не олігархі. Вони - розробники і засновники стартапу Grammarly, який різко виріс у ціні. Але у них немає фабрик-заводів-змі.
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14.03.2022 22:07 Відповісти
коли підприємства були на балансі держави,були збиткові.Скажіть, будь ласка, де взялося стільки убогих,невже працювали вантажниками?
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14.03.2022 21:14 Відповісти
После войны-оставить по 10 лямов, остальное всё сдать в бюджет!Никаких миллиардеров!Хватит!!
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14.03.2022 21:17 Відповісти
Це не живі гроші, а ціна компаній.
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14.03.2022 21:25 Відповісти
Олена Тихонова b920a9e0 Ще скажи,що вони важкою працею заробили на компанії. за рік мільярдерами поставали. Мене навчіть, я рахувати не вмію.
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14.03.2022 21:30 Відповісти
А ви почитайте про тих, хто "за рік міліардерами став".
Це розробники та засновники найуспішнішого українського стартапу Grammarly - вони нічого не вкрали і це не гроші українців взагалі. Їхньою розробкою користується весь світ.
І працювали вони далеко не рік - просто Grammarly вийшов на IPO і взлетів у ціні.
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14.03.2022 22:10 Відповісти
Націоналізувати і провести нову приватизацію - от і буде в бюджет кошт.
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14.03.2022 21:49 Відповісти
Нацыоналызувати і провести НОВУ приватизацію чого саме? Епіцентру, який створили Гереги? А коли була його попередня приватизація?
Чи може Grammarly бажаєте прихватизувати? А як це у вас вийде приватизувати інтернет-стартап? І як ви "нову приватизацію" йому плануєте зробити?
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14.03.2022 22:12 Відповісти
Якась у вас схиблена фантазія... або відсутність логічного мислення.
До власників Grammarly - жодних претензій. До Герег (ті що колишні риги) - хз, мають компетентні органи провести слідчі дії (якщо бізнес чесний - ок).

А от почати можна з Метінвеста і ТЕЦ які контролює ахмєтка, Ferrexpo, Interpipe ну й далі по списку.
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14.03.2022 22:54 Відповісти
Ви не робили виключеннь у своїй пропозиції націоналізувати. Звідки мені знати, до кого у вас є претензії, а до кого немає?
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14.03.2022 23:27 Відповісти
За всіх не буду казати, але Пороху - подяка за ППО в Києвї за його кошти (і не тільки ППО). Та й Ринатка писали на Цензорі теж кошти зараз на потреби армії та України віддає більш звичайного. То не будьте люди кацапами, які в гімно макають все, що бачать, особливо при слові "олігарх"
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14.03.2022 21:26 Відповісти
От ми любимо чужі гроші рахувати,хлібом не корми. Може давайте розкоркулимо,як в 17 році? В мене є маленька справа і сам працюю,ну маю 150000грн чистого доходу,а сосід напрти,40000 має і на рибалку кожен вихідний ходить і в доміно грає і на мене говорить---КАПІТАЛІСТ!! То мені Вас треба остерігатись(особливо сосіда)-перший прийде телевізор забере. Головне не те,скільки людина має,головне,щоб це було чесно зароблене,сплачені всі податки,бо в сосіда я куркуль,але цей куркуль ВСУ ,хоть трішки,але допоміг,а він пішов пива купив,так і з Порохом чи Ахметовим,той цілий батальйон озброїв,а той на гуманітарку влупив немало. А Ви,всі долучились до допомого? НЕ МАЙТЕ МОДИ РАХУВАТИ ЧУЖІ ГРОШІ,а слідкуйте і вимагайте,щоб все відраховували ці міліардери тоді і самі будите багатші.
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Прийдем до всіх хто заробив свої статки завдяки корупції - на відкатах, рейдерством і т.д. Якщо ти свій бізнес заробив так само - починай переживати.
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14.03.2022 21:51 Відповісти
Твій коментар по міншій мірі--недоречний,бо кожна адекватна людина розуміє,що з такими статками мій бізнес не може бути не чесним,бо це бізнес підприємця-роботяги.
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14.03.2022 21:56 Відповісти
Не бачу логіки - ти вважаєш, що у всіх в кого бізнес приносить 150К в міс і менше - апріорі чесно ведуть його? Не мають чорної бухгалтерії? Всю ЗП працівникам виплачують офіційно а не мінімалка + конверт?
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14.03.2022 23:00 Відповісти
Придурок!! Іди лікуйся.
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15.03.2022 17:44 Відповісти
Як очікувано... типова бидляцька поведінка - закінчились контраргументи - включається хамство.
Далі можеш дискусію не продовжувати: інтелектуальні баталії - то не твоє.
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15.03.2022 18:32 Відповісти
Ти .... ну сам розумієш хто. Хто з нас бидло--це ще питання,чому придурок,просто,150К--це МІЙ чистий дохід як підприємця єдинщика ЗА РІК!!!! А в сосіда--це пенсія за рік. І я підприємець з 1992 року і за увесь цей час,був у відпустці аж 3-и рази,і лікарняних мені не платять,і 13-ї немає,і єдиний платив в Державу своєчасно,і ЄСВ,і за світло плачу як підприємство-на сьогодні 5,39,і за воду як підприємство ,і жарили мене всі кому не лінь(налогова,санстанція,пожарка),правда останні років 5-ть---попустили. І за це все,мені Держава нарахувала пенсію,аж 1934 грн!!!! Але я не в обиді на неї,бо не платив в пенсійний фонд,стільки,скільки платять за робітників на підприємствах і тепер ти ,хочеш прийти і НАЦІНАЛІЗУВАТИ ВСЕ ЩО В МЕНЕ ЩЕ ЗАЛИШИЛОСЬ--то давай,я хоч і в літах,але КИШКИ ТОБІ ЩЕ ВИПУЩУ!!!! А для початку, прочитай мій перший коментар,особливо останній абзац і зверни увагу скільки підтримали мій коментар і скільки твої ТУПІ аргументи!!! Не забувай,що на форумах сидять не тільки **прохвессори**,але звичайні РОБОТЯГИ,які, іноді, не можуть висловити свою думку без помилок,бо коли вони ПАХАЛИ,такі як ти,сиділи в кабінетиках і думали,як ще обдерти цих **БИДЛЮКІВ**!!!!!
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15.03.2022 21:05 Відповісти
Знатно ж в тебе підгоріло - випий валєр'яночки - може попустить.
Я бачу в тебе точно проблеми з причинно-наслідковим зв'язком - я ж писав вище: "якщо майно зароблене чесно - не переживай, ніхто до тебе не прийде". Чи ти читати теж не вмієш, чи вже такі літа, що голова не варить зовсім? Навіщо ти продовжуєш цю безглузду дискусію?
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15.03.2022 21:22 Відповісти
Голова в мене СВІТЛА,а коли людина не розібравшись за який період зароблені ті 150К,як ти пишеш, і починає виставляти себе борцем з багатіями--це огидно! А в добавок до всього,починає викручуватись і шукати винного не в собі,а в співрозмовнику,а ще я більш ніж впевненний,що твій дохід в декілька разів вищий мого---пора розкуркулювати
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15.03.2022 21:50 Відповісти
"От ми любимо чужі гроші рахувати,хлібом не корми." - тут штука в тому, що це якраз не чужі гроші а наші (громадян України), які були вкрадені і відмиті через офшори... і зараз такий час настав - що якраз їх ми й будемо рахувати, інакше Україну не відбудуємо.
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14.03.2022 23:04 Відповісти
І яка користь Украіні від цих негідників ?
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14.03.2022 21:38 Відповісти
Ну хочаб та,що дають тобі роботу,чи можливість отримувати пенсію і не вмерти з голоду.
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14.03.2022 21:52 Відповісти

1 - деякі прекрасно розуміють , що з приходом "рузького мира" - в них усе заберуть (націоналізують) , і тому суттєво допомагають обороні України !
2 - заклики "у всіх багатих усе відібрати..." - роблять їх авторів подібними і до "большевіків" і до Х..ла . Колись таке було ..., і зараз таке там чути...
Правильним - буде - провести перевірку з залученням ліпших іноземних експертів і спеціалістів , а пізніше по кожній особі і її компаніям - приймати адекватне рішення
3 - по деяким особам - і не тільки олігархам , а і діючим "народним депутатам" - рішення має прийматися по статтям - "зрада державі Україні" та "співпраця з окупантами України"

І це буде правильно і в нормальних країнах нас правильно зрозуміють !

Доречі , багато іноземних олігархів та багатіїв - дали великі кошти + іншу підтримку народу України !!!
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14.03.2022 23:37 Відповісти
Игорь Коломойский самый нормальный олигарх
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14.03.2022 21:38 Відповісти
Треба націоналізувати все у підора Новінського....він точно за путіна
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14.03.2022 21:41 Відповісти
Автомат делает людей равными.
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14.03.2022 21:45 Відповісти
Ахмєтов, Бєня, Пінчук, Пітушенко, Косюк, Бойко, Новінський, Жеваго, Тігібко, Гереги, НІБУЛУН та інша олігархічна наволоч-злодіїв, де БАЙРАКТАРИ ДЛЯ УКРАЇНИ ...???!!!
Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200комплектів авіабомб та БЗ коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!! Що зажали БАБЛО для ДЕРЖАВИ У СКРУТНИЙ ЧАС...???

А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ та 5 кулеметами РПК...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ І НАЖИВАЮТЬСЯ НА НІЙ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!

ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!
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14.03.2022 22:14 Відповісти
 
 