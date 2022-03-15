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Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Международный суд ООН объявит решение о временных ограничительных мерах по запросу Украины по иску против России 16 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В среду, 16 марта, Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое постановление по запросу о указании временных мер, поданных Украиной по делу по Заявлению о Геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в сообщении Международного суда в твиттере.

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Публичное заседание, в ходе которого председатель суда, судья Джоан Э. Донохью, зачитает определение суда, начнется в 16.00 во Дворце мира в Гааге. "Учитывая пандемию COVID-19 в Большом зале правосудия, будут присутствовать только члены Суда и представители государства-стороны дела. Члены дипломатического корпуса, средства массовой информации и общественность смогут следить за чтением через прямую вебтрансляцию на вебсайте суда, а также на вебтелевидении ООН", – детализировали в Суде.

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не уверен в адекватном приговоре
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14.03.2022 21:39 Ответить
Ми вже бачили збіговисько нідерландських імпотентів під гучною назвою "трибунал" по збитому малазійському літаку. Ефективність вироку цього "суду" стосовно масового вбивства можна прирівняти до пердіння в борошно: показуза є, результатів - нуль.
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14.03.2022 21:49 Ответить
Генасамблея ООН вже проголосувала проти агресії. І в цьому випадку результат буде нульовий.
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14.03.2022 22:11 Ответить
ну-ну...
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14.03.2022 22:26 Ответить
****** любить символічні дати. 16 березня 2014 "референдум" в Криму.
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14.03.2022 23:07 Ответить
що ООН,що покійна Ліга Націй -абсолютно непотрібні і нікчемні шарашкині контори,рішення яких не варті паперу,на якому написані.ООН вже відправилась на цвинтар історії слідом за Лігою Націй.
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14.03.2022 23:12 Ответить
а шо там с боингом?
как вовик сдуется, тут ему и вердикт?
еще одно збиговисько дармоедов, толерантов прав человека
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15.03.2022 06:07 Ответить
 
 