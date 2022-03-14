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Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Міжнародний суд ООН оголосить рішення про тимчасові обмежувальні заходи на запит України за позовом проти Росії 16 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У середу, 16 березня, Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, винесе свою постанову на запит про вказівку тимчасових заходів, поданих Україною у справі щодо Заяви про Геноцид відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться у повідомленні Міжнародного суду у твіттері.

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Публічне засідання, під час якого голова суду, суддя Джоан Е. Донох'ю, зачитає ухвалу суду, розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі. "Зважаючи на пандемію COVID-19 у Великому залі правосуддя будуть присутні лише члени Суду та представники держави-сторони справи. Члени дипломатичного корпусу, засоби масової інформації та громадськість зможуть стежити за читанням через пряму вебтрансляцію на вебсайті суду, а також на вебтелебаченні ООН", - деталізували в Суді.
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не уверен в адекватном приговоре
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Ми вже бачили збіговисько нідерландських імпотентів під гучною назвою "трибунал" по збитому малазійському літаку. Ефективність вироку цього "суду" стосовно масового вбивства можна прирівняти до пердіння в борошно: показуза є, результатів - нуль.
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14.03.2022 21:49 Відповісти
Генасамблея ООН вже проголосувала проти агресії. І в цьому випадку результат буде нульовий.
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14.03.2022 22:11 Відповісти
ну-ну...
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14.03.2022 22:26 Відповісти
****** любить символічні дати. 16 березня 2014 "референдум" в Криму.
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14.03.2022 23:07 Відповісти
що ООН,що покійна Ліга Націй -абсолютно непотрібні і нікчемні шарашкині контори,рішення яких не варті паперу,на якому написані.ООН вже відправилась на цвинтар історії слідом за Лігою Націй.
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14.03.2022 23:12 Відповісти
а шо там с боингом?
как вовик сдуется, тут ему и вердикт?
еще одно збиговисько дармоедов, толерантов прав человека
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15.03.2022 06:07 Відповісти
 
 