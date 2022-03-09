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РФ заявила, що проігнорувала суд у Гаазі через "абсурдність" позову

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

РФ заявила, що проігнорувала суд у Гаазі через

Росія заявила, що не прибула на слухання у Міжнародному суді ООН за позовом України про припинення бойових дій на своїй території через "абсурдність" позову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Уряд Росії повідомив Міжнародний суд ООН про те, що Російська Федерація не зацікавлена захищатися від звинувачень України щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.

Україна стверджує, що Росія помилково намагається виправдати своє вторгнення хибними твердженнями про те, що вона атакувала з метою самооборони, щоб запобігти геноциду.

У повідомленні МЗС Росії йдеться, що вона не з'явилася в суд "у світлі очевидної абсурдності позову".

Також читайте: Перше засідання суду в Гаазі відбудеться вже сьогодні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Абсурдність це раша.
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09.03.2022 15:17
+22
Нацисты тоже не хотели признавать компетенцию Нюрнберга
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09.03.2022 15:26
+11
******. В самом отвратительном значении этого слова.
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09.03.2022 15:20
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Абсурдність це раша.
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09.03.2022 15:17 Відповісти
Бздят
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09.03.2022 15:19 Відповісти
Для людожера їсти моркву- теж абсурд.
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09.03.2022 15:20 Відповісти
******. В самом отвратительном значении этого слова.
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09.03.2022 15:20 Відповісти
Нацисты тоже не хотели признавать компетенцию Нюрнберга
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09.03.2022 15:26 Відповісти
+5
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09.03.2022 15:38 Відповісти
А шо, так тоже можно?? Вот в этом вся расейськая "правда"!!!
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09.03.2022 15:27 Відповісти
Всі, хто сидять у тюрмі, розказують про абсурдність звинувачення їх у злочинах.
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09.03.2022 15:28 Відповісти
Оце така їх готовність до перемовин. Вбивці кляті, виздихайте всі до сьомого коліна.
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09.03.2022 15:28 Відповісти
Ти там обережніше. А то мене на декілька годин забанила команда пана Бутусова за нетолерантні вислови у бік ворога. Мабуть у нього багатенько вати серед модераторів.
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09.03.2022 15:39 Відповісти
Як забанять так і розбанять. Вже проходили.
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09.03.2022 15:48 Відповісти
Так велично ще не бздів ніхто
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09.03.2022 15:33 Відповісти
так ось де собака пропаганди рузге зарита.
це спроба уникнути Міжнародного суду за напад без оголошення війни.
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09.03.2022 15:37 Відповісти
Суд по Боінгу вже 4 роки йде. Але зараз ситуація інша - РФ вже під реальними санкціями, відлік іде на місяці.
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09.03.2022 15:37 Відповісти
Отож
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09.03.2022 15:40 Відповісти
atvetjat urody za vse - sprjatatsa ne gde
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09.03.2022 15:53 Відповісти
То вони думали, що найхитріші. Понаприймали з 2019 року купу законів щодо непризнання Женевської конвенції (тепер солдат кацапії не воїн, а просто худоба, і не може бути полоненним), щодо верховенства права саме їхнього законодавства над міжнародним (оце саме про Гаагу і йдеться) і багато ще дурні. Це постійний член радбезпеки ООН не признає цю організацію? Так виключити і кінець балачкам.
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09.03.2022 16:04 Відповісти
І до деякої міри вони праві. Тому що рішення цього суду не мають юридичної сили без затвердження Радбезом ООН. Натомність рішення сусіднього КРИМІНАЛЬНОГО суду ООН (т.зв. МКС) є остаточними і неоскаржуваними. Але там є своя процедура: без рішення МІЖНАРОДНОГО суду ООН (МС просто, за який мова в цій статті) вони не можуть винести своє рішення стосовно військових злочинців.
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09.03.2022 16:05 Відповісти
O4ko zwenit!!
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09.03.2022 16:27 Відповісти
Орда должна быть жестоко наказана!!
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09.03.2022 17:08 Відповісти
А вся верхушка и госдура в полном составе - суд Нюрбергского трибунала!
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09.03.2022 17:11 Відповісти
 
 