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Перше засідання суду в Гаазі відбудеться вже сьогодні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перше засідання суду в Гаазі відбудеться вже сьогодні

За ініціативою прокурорів Міжнародний кримінальний суд вже почав збирати і фіксувати всі докази злочинів РФ в Україні.

Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни РФ проти України відбудеться 7 березня.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Сьогодні ми вже знаємо, буде перший крок зроблено, щоби в межах міжнародної спільноти давати правову оцінку воєнним злочинам РФ. Є кілька паралельних процесів, які можуть бути використані як оцінка злочинів Росії і її керівництва на території України", — сказав нардеп.

Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд передбачає відповідальність саме за воєнні, а не військові злочини. За ініціативою прокурорів МКС, суд вже почав збирати і фіксувати всі докази злочинів РФ в Україні.

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"Сьогодні відбувається перше засідання, щоб намітити подальші кроки щодо фіксації і оцінки злочинів, підготовки до безпосередньо судового засідання. МКС керується Римським статутом. На жаль Україна визнала, що Римський статут не відповідає Конституції. Зараз Верховна Рада, Офіс президента, Мін'юст працюють над пакетом документів, які дозволять дуже швидко ратифікувати Римський статут", — пояснив Веніславський.

Нардеп наголосив, що:

  • воєнні злочини не мають строку давності,
  • і ті, хто віддають злочинні накази, і ті хто їх виконує, будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (а це майже всі країни Європи і цивілізованого світу).

"Результат ми отримаємо протягом кількох місяців, року, а то й кількох років, адже це дуже ретельна діяльність. Але ми отримаємо результат у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії", — зазначив депутат.

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Топ коментарі
+9
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07.03.2022 08:04
+5
А що нам заважає це робити одночасно? Так вірно буде.
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07.03.2022 08:06
+5
Сьогодні очікується наступний раунд перемовин з хуйловською делегацією.Пропоную нашим почати їх не з позорних рукостискань, а з оголошення хвилини мовчання в пам'ять всіх загиблих в зелених коридорах.
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07.03.2022 08:33
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Путлер=Гитлер.
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07.03.2022 07:58 Відповісти
та тут одной фурой скоросшивателей не обойдёшься.
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07.03.2022 08:00 Відповісти
Спочатку треба КаZластан перемогти,а потім волочити за шкірку до суду. Нам треба знищити,ще 140000 кацапів.
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07.03.2022 08:01 Відповісти
А що нам заважає це робити одночасно? Так вірно буде.
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07.03.2022 08:06 Відповісти
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07.03.2022 08:04 Відповісти
Будь ласка, приліпи сюди ще піськова і медведчука! Зможеш? Дякую!
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07.03.2022 08:16 Відповісти
а можно герб россии с петухами вместо орлов...
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07.03.2022 08:39 Відповісти
****** балаболы..... В Гааге через лет 20 будут сидеть проигравший в войне....
А чтобы рашка проиграла нам нужна реальная помощь. Авиацией, войсками....
Всеми этими жестами гибель украинцев не остановить.
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07.03.2022 08:06 Відповісти
Сьогодні очікується наступний раунд перемовин з *********** делегацією.Пропоную нашим почати їх не з позорних рукостискань, а з оголошення хвилини мовчання в пам'ять всіх загиблих в зелених коридорах.
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07.03.2022 08:33 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 08:59 Відповісти
 
 