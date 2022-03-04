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Новини Політика України
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Правозахисний орган ООН проголосував за розслідування злочинів РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правозахисний орган ООН проголосував за розслідування злочинів РФ в Україні

У п'ятницю Рада ООН з прав людини більшістю голосів проголосувала за резолюцію, що засуджує порушення прав людини під час воєнних дій Росії в Україні. Документом також ухвалили створення комісії щодо розслідування цих злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наш спільний обов'язок - забезпечити притягнення до відповідальності шляхом документування та перевірки злочинів Росії та встановлення винних", - заявила представниця України при ООН у Женеві Євгенія Філіпенко за кілька хвилин до голосування за резолюцію.

Делегат РФ Євген Устинов заявив Раді, що прихильники резолюції "використовують будь-які засоби, щоб звинуватити Росію у подіях в Україні".

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що почне розслідування після звернення 39 держав-членів суду щодо варварського вторгнення Росії в Україну.

Передова група Міжнародного кримінального суду в четвер виїхала в Україну для збору доказів воєнних злочинів.

Читайте також: Справу проти Росії почнуть розглядати в Гаазі в понеділок

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Правозахисний орган, йди нахій!
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04.03.2022 15:21 Відповісти
На брифинге Столтенберг такую озабоченность выражает, аж заикается, с..кло
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04.03.2022 15:21 Відповісти
Столтенберг: Продолжаем поддержку Украины. НАТО не будут участвовать в военном конфликте путём предоставления наземных войск или закрытия неба. Такие шаги могут привести к дальнейшей эскалации.
підараси
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04.03.2022 15:22 Відповісти
стадії підтримки Заходом:
Ми стурбовані
Ми глибоко стурбовані
Ми засуджуємо. Все
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04.03.2022 15:45 Відповісти
Очередное собрание бесполезной импотентной канторки Рога и Копыта.
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04.03.2022 15:22 Відповісти
боюсь шоб вони з )(уйлом не домовлялись .за спиною України..щось вони знову затихли..
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04.03.2022 15:30 Відповісти
Молодцы какие! У них на глазах целую страну в данный момент убивают, а они будут все потом тщательно расследовать. Может даже памятник нам красивый поставят и гимн наш споют
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04.03.2022 15:39 Відповісти
 
 