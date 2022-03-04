Представники Міжнародного кримінального суду виїхали в Україну для розслідування військових злочинів Росії, - прокурор

У четвер передова група залишила Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі і попрямувала до України, щоб розпочати розслідування можливих військових злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю агентству Reuters його головний прокурор.

Їхній від'їзд відбувся за кілька годин після того, як прокурор Карім Хан заявив, що почне збір доказів у рамках офіційного розслідування, розпочатого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого.

"Вчора я сформував команду, і сьогодні вони переїжджають у регіон", - сказав Хан. "Це передова команда, що складається зі слідчих, юристів, а також тих, хто має особливий досвід в оперативному плануванні".

Хан сказав, що його офіс вивчатиме можливі військові злочини, злочини проти людяності та геноцид – злочини, що підпадають під юрисдикцію суду – з боку всіх сторін у конфлікті.

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Ні Росія, ні Україна не є членами МКС, і Москва не визнає суд, який був створений у 1997 р. Римським статутом та відкритий у Гаазі у 2002 р.

Хоча Україна і не є членом МКС, у 2014 р. юрисдикція судів щодо ймовірних тяжких злочинів, скоєних на її території, починаючи з 2014 року, незалежно від громадянства винних.

МКС, до якого входять 123 держави-члени, переслідує осіб, винних у найжахливіших злочинах, коли країна не може або не хоче цього робити.

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"Право війни продовжує застосовуватися, і у нас є чітка юрисдикція", - сказав Хан. "Це нагадування всім угрупованням, усім сторонам конфлікту про те, що вони мають поводитися відповідно до законів війни".

Відповідаючи на запитання про атаки касетними бомбами та артилерійські удари по містах та селищах України, Хан сказав: "Будь-яка сторона, яка націлюється, прямо націлюється на цивільних осіб або цивільні об'єкти, вчиняє злочин відповідно до Римського статуту та міжнародного гуманітарного права. Це зрозуміло".

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