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Новости Война в Украине
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Первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Первое заседание суда в Гааге состоится уже сегодня

По инициативе прокуроров Международный уголовный суд начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу войны против Украины состоится 7 марта.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Сегодня мы уже знаем, будет первый шаг, чтобы в рамках международного сообщества давать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — сказал нардеп.

Он напомнил, что Международный уголовный суд предусматривает ответственность за военные преступления, а не воинские. По инициативе прокуроров МУС суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

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"Сегодня происходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовке к непосредственно судебному заседанию. МУС руководствуется Римским уставом. К сожалению, Украина признала, что Римский устав не соответствует Конституции. Сейчас Верховная Рада, Офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", – пояснил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что:

  • военные преступления не имеют срока давности;
  • и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров Международного уголовного суда по военным преступникам России", - отметил депутат.

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Топ комментарии
+12
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07.03.2022 08:04
+6
Путлер=Гитлер.
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07.03.2022 07:58
+5
А що нам заважає це робити одночасно? Так вірно буде.
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07.03.2022 08:06
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Путлер=Гитлер.
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07.03.2022 07:58 Ответить
та тут одной фурой скоросшивателей не обойдёшься.
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07.03.2022 08:00 Ответить
Спочатку треба КаZластан перемогти,а потім волочити за шкірку до суду. Нам треба знищити,ще 140000 кацапів.
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07.03.2022 08:01 Ответить
А що нам заважає це робити одночасно? Так вірно буде.
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07.03.2022 08:06 Ответить
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07.03.2022 08:04 Ответить
Будь ласка, приліпи сюди ще піськова і медведчука! Зможеш? Дякую!
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07.03.2022 08:16 Ответить
а можно герб россии с петухами вместо орлов...
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07.03.2022 08:39 Ответить
****** балаболы..... В Гааге через лет 20 будут сидеть проигравший в войне....
А чтобы рашка проиграла нам нужна реальная помощь. Авиацией, войсками....
Всеми этими жестами гибель украинцев не остановить.
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07.03.2022 08:06 Ответить
Сьогодні очікується наступний раунд перемовин з *********** делегацією.Пропоную нашим почати їх не з позорних рукостискань, а з оголошення хвилини мовчання в пам'ять всіх загиблих в зелених коридорах.
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07.03.2022 08:33 Ответить
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 08:59 Ответить
 
 