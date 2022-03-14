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С 15 марта миграционная служба возобновит свою работу, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С 15 марта в большинстве регионов Украины возобновит работу миграционная служба.
Об этом во время телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"С завтрашнего дня в большинстве регионов Украины заработает миграционная служба. Которая будет принимать документы на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены ", – сказал он.
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Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий14.03.2022 22:05 Ответить Мне нравится 3
Альфред Соломонович
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Энди Мир
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