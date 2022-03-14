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С 15 марта миграционная служба возобновит свою работу, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С 15 марта миграционная служба возобновит свою работу, - Монастырский

С 15 марта в большинстве регионов Украины возобновит работу миграционная служба.

Об этом во время телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня в большинстве регионов Украины заработает миграционная служба. Которая будет принимать документы на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены ", – сказал он.

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може, *****, ще концерт організуєте? Поверніть території і людей, що ви проїбали, менти срані, вас 300тисяч - вдвічі більше арсії аргесора, вони послуги поновлюють, підараси.
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14.03.2022 22:05 Ответить
Скоро курортный сезон, или на Мальдивы без загранпаспорта не пускают?
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14.03.2022 22:12 Ответить
І чим це допоможе людям ? Їм краще як біженцям покидати країну, там їм хоть допоможуть. Ну щоб багатенькіє дамачкі бєз очєрєдєй проходили, то да норм.
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14.03.2022 22:14 Ответить
 
 