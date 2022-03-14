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З 15 березня міграційна служба поновить свою роботу, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 15 березня міграційна служба поновить свою роботу, - Монастирський

З 15 березня у більшості регіонів України поновить роботу міграційна служба.

Про це під час телемарафону повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"З завтрашнього дня у більшості регіонів України запрацює міграційна служба. Яка буде приймати документи на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також прийняли рішення уряду щодо вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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може, *****, ще концерт організуєте? Поверніть території і людей, що ви проїбали, менти срані, вас 300тисяч - вдвічі більше арсії аргесора, вони послуги поновлюють, підараси.
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14.03.2022 22:05 Відповісти
Скоро курортный сезон, или на Мальдивы без загранпаспорта не пускают?
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14.03.2022 22:12 Відповісти
І чим це допоможе людям ? Їм краще як біженцям покидати країну, там їм хоть допоможуть. Ну щоб багатенькіє дамачкі бєз очєрєдєй проходили, то да норм.
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14.03.2022 22:14 Відповісти
 
 