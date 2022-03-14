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У "кільці" ворога залишається лише Маріуполь, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У

Зараз в оточенні російських військ знаходиться лише місто Маріуполь на Донеччині.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У "кільці" знаходиться тільки місто Маріуполь, щодо всіх інших міст – у нас немає повного оточення. Харків – захищається, щодо Харкова - уночі в районі Ізюма ми перейшли у невелику контратаку. Ми відбили трохи ворога, ми знищили кілька одиниць техніки. Тобто, ми продовжуємо захищатися, ми продовжуємо відкидати ворога, наскільки це можливо у нинішніх ситуаціях", - уточнив Денисенко.

Водночас він вважає, що росіяни і далі продовжуватимуть свої атаки, оскільки, "очевидно, вказівка Путіна – це знищувати цивільну інфраструктуру, знищувати, по суті, будь-яку інфраструктуру, яка є на території України".

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Він запевнив, що Україна буде захищатися і буде вибивати росіян з їхніх позицій.

Денисенко також висловив сподівання, що із обстрілюваного загарбниками Маріуполя зможуть виїхати цивільні.

"В принципі, ключовий момент наразі – це те, що почав працювати, у всякому разі – нібито почав працювати, маріупольський гуманітарний коридор. Тобто будемо сподіватися, що частина людей зможе виїхати з Маріуполя", - сказав він.

Крім того, Денисенко вважає, що резерви російської армії вже вичерпуються.

"Поки що вони збирають все що можуть зібрати… Тобто, ми розуміємо, що це уже з усієї РФ, з чого тільки можна, збирають резерви, але цих резервів не так і багато. Тобто, це буде певна ротація. Але сказати, що у них є великі ресурси, серйозні якісь досвідчені вояки, на щастя, поки що не можемо", - сказав радник глави МВС.

На запитання про те, чи хтось допомагатиме РФ, він висловив думку, що китайців в Україні точно не буде, "за це переживати не потрібно".

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"Якщо говорити, зокрема, про Лівію, - я чув історії про те, що це буде Хезболла. Це угрупування, орієнтоване на Іран, і дуже сумніваюся, що вони там знайдуть 16 тисяч людей… Очевидно, що якісь частини представників арабського світу тут будуть. Напевно, і з Лівії, і з Сирії, можливо, ще з якихось країн. Але говорити про контингент у 16 тисяч – я чесно кажучи, абсолютно у це не вірю", - сказав Денисенко.

Він зазначив, що вірить у те, що загарбники справді збирають по всій Росії будь-кого, хто готовий іти воювати.

"При чому якщо раніше вони питали про довідки про несудимість, про якийсь досвід – то зараз цього всього не потрібно", - уточнив він.
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Топ коментарі
+24
Vlad


@Ukraine_Twi

·
2 год



В Днепр привезли беженцев из Мариуполя. Особенно вызывает тревогу психологическое состояние детей. В их глазах нет жизни. Они просто убиты. Как живые трупы. Я желаю всем россиянам, поддерживающим войну или тем, кто молчит, пережить то, что пережили эти дети.
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14.03.2022 19:01
+23
Краще хай Залужний без Зе вирулює, бо Єрмак одразу все просере і зіллє оркам
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14.03.2022 19:00
+15
Мариуполь - город герой. Будущие поколения будут восхищаться подвигами украинских защитников.
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14.03.2022 18:59
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Очень тяжело марику помочь, ой как тяжело. Если Зеленский с ГШ вырулит, то это будет грандиозно!!!
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14.03.2022 18:57 Відповісти
Краще хай Залужний без Зе вирулює, бо Єрмак одразу все просере і зіллє оркам
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14.03.2022 19:00 Відповісти
Мариуполь - город герой. Будущие поколения будут восхищаться подвигами украинских защитников.
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14.03.2022 18:59 Відповісти
Потрібно якось допомогти захисникам у Маріуполі.
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14.03.2022 19:00 Відповісти
Vlad


@Ukraine_Twi

·
2 год



В Днепр привезли беженцев из Мариуполя. Особенно вызывает тревогу психологическое состояние детей. В их глазах нет жизни. Они просто убиты. Как живые трупы. Я желаю всем россиянам, поддерживающим войну или тем, кто молчит, пережить то, что пережили эти дети.
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14.03.2022 19:01 Відповісти
Херсон, Генічеськ, Каховка, Енергодар, Нижні Сірогози, Верхній Рогачик, В. Лепетиха... Вони всі в ординській опалі.
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14.03.2022 19:01 Відповісти
Так робiть щось щоб розблокувати Марiк, адже там 400 тисяч мирних жителiв - жiнок, дiтей. Ладно, нас здали в окупацiю без бою - ми розумiэмо i потерпимо, а там же реально помирають безвиннi.
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14.03.2022 19:02 Відповісти
Та выкинь глобус рязани и купи карту Украины и посмотри где Марик и где основные силы ВСУ. Как вы задолбали уже
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14.03.2022 19:15 Відповісти
ну який справжній українец візьме собі у нік слово українець? це не треба підкреслювати.
іноді складається враження,шо у вас там у ольгіно лише зайвохромосомні...
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14.03.2022 19:24 Відповісти
Звичайно я не знаю весь розклад наших вiйськ, але знаю що такий стратегiчний об"экт здавати грiх. а нашi Героi голими руками оркiв розбити не зможуть - просто загинуть. Кому це треба - тобi?
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15.03.2022 03:36 Відповісти
То може настав час підкинути їм резерви?
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14.03.2022 19:05 Відповісти
А Херсон, а Мелитополь?
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14.03.2022 19:06 Відповісти
Та Пiвдень взагалi, як колись Крим, здали без бою, навiть Запорiзьку АЕС. Чим думали?
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14.03.2022 19:13 Відповісти
Дайте цим Людям, Діткам доброго гарячого чаю, зігрійте їх і дайте їм затишку щоб вони спробували поспати... Хай їх всіх заспокоїть Господь.
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14.03.2022 19:09 Відповісти
Ну и?????
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Вся Херсонская область в оккупации! Половина Запорожской... Причем сдали глупо, особенно если учесть, что говорят знали о нападении. За пол дня уже захватили Каховскую ГЭС давши доступ на правобережье.
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14.03.2022 19:54 Відповісти
хто знал...то все враки.шашльіки наше всьо
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14.03.2022 22:02 Відповісти
 
 