Скоро ми можемо розпочати обміни полоненими, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими між Україною та РФ. Він може відбутися найближчим часом.

Про це Венедіктова заявила сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.

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