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Скоро ми можемо розпочати обміни полоненими, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими між Україною та РФ. Він може відбутися найближчим часом.
Про це Венедіктова заявила сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.
Топ коментарі
+50 Игорь Рыбалка 05625755
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+40 Ihor V
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Не в коем случаи не обменивать.
Вернутся опять,и ******* жестче будут стопроцентов,надеюсь власти ето понимают.
Остальную шалупонь,можно обменивать.
Ось побачите.
Отец Солдата
@uspenovka19632
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14 мин
Виходячи з того,що ,замість добивати російську гідру,наша влада дає росіянам і перемочити,і перегрупуватися і отримати підкріплення,НЕ РИЗИКУЮЧИ-веде перемовини із ворогом про ЩОСЬ,колаборанти у всіх містах матеріалізувалися в окупац владі,Закон проти них є ПРЕДМЕТОМ ТОРГУ.
Саме тому він не підписаний досі Зеленським.Інших пояснень цій затримці немає і не може бути.Це-тиха зрада.