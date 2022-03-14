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Скоро ми можемо розпочати обміни полоненими, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Скоро ми можемо розпочати обміни полоненими, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими між Україною та РФ. Він може відбутися найближчим часом.

Про це Венедіктова заявила сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.

Читайте також: Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні, - Верещук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Без припинення вогню і виведення військ це на голову не налазить
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14.03.2022 18:09
+47
Віддадуть рашистських льотчиків, які наступного дня із більшим запалом будуть Українські міста знищувати???
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14.03.2022 18:12
+40
А ви звернули увагу, як тільки дерьмак виліз із своєї табакєрки, так стрімко почали з'являтися дії влади, що не налазять на здоровий глузд?
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14.03.2022 18:15
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Без припинення вогню і виведення військ це на голову не налазить
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14.03.2022 18:09 Відповісти
А доля наших захисників у кацапському полоні тебе не цікавить? Нехай над ними знущаються і далі?
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14.03.2022 18:17 Відповісти
Подождут конца войны.
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14.03.2022 18:18 Відповісти
Віддадуть рашистських льотчиків, які наступного дня із більшим запалом будуть Українські міста знищувати???
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14.03.2022 18:12 Відповісти
Ага ми їм льотчиків, а вони нам взагалі якихось лугандонських таксистів чи бомжів - це ж типу ваші скажуть, а дєрмакі/подолякі тільки подякують.....
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14.03.2022 18:18 Відповісти
Главное свидетелей для Гаага не раздайте! Обменивайте мелких сошек
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14.03.2022 18:13 Відповісти
Ви вважаєте, що кацапи погодилися на обмін заради дрібноти?
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14.03.2022 18:19 Відповісти
Ідіотка, це не іі компетенція.
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14.03.2022 18:13 Відповісти
Венедіктова не ідіотка, вона прихований ворог.
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14.03.2022 19:58 Відповісти
пля, они там *********? риторический вопрос
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14.03.2022 18:13 Відповісти
v Ukraine takix mnogo. ih predlozhediya nado tshatelno filtrovat. nikakih obmenov do okonchaniya boevih deystviy. Takzhe pod arest pomestit takix predateley kak Araxamiya, Podolyak, Shufrich, Boyko i td.
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14.03.2022 20:49 Відповісти
І наступного дня полонені терористи знову припхаються вбивати . Чи може хтось повірив їхнім байкам про "учєнія" ?
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14.03.2022 18:14 Відповісти
Чтобы они пристрелянные уже вернулись снова воевать или обучали новичков? Зачем??????? Вот зачем???? В чем цель? Хотят больше украинцев убить???????
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14.03.2022 18:15 Відповісти
А ви звернули увагу, як тільки дерьмак виліз із своєї табакєрки, так стрімко почали з'являтися дії влади, що не налазять на здоровий глузд?
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14.03.2022 18:15 Відповісти
поперло...зараз будуть летунів видавати
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14.03.2022 18:19 Відповісти
Після справи з пзрк дбр має бути розігнаний, всі мають бути мобілізовані до лав зсу, кого немає на робочих місцях вважати дезертирами, венедіктову затримати за держзраду.
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14.03.2022 18:19 Відповісти
Вашi слова та Богу у вуха, але так не буде - всi будуть сидiти на мiсцях i добивати Украiну. Ви ж бачите - вся Украiна просить: -" Випустiть добровольцiв, якими порошенко забив тюрми" - дзуськи. тому що хлопцi розiбралися в обстановцi i пiсля вiйни "роздадуть всiм сестрам по сережкам".
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14.03.2022 18:47 Відповісти
Доки влада у політиків, доти в Україні справді воєнного стану не буде!
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14.03.2022 18:22 Відповісти
Коментатори ******** на всю голову, слава богу що від висерів нічого не залежіть
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14.03.2022 18:24 Відповісти
От тех от кого что-то зависит пора ставить к стенке.
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14.03.2022 18:27 Відповісти
они вам бл*дь пол Мелито́поля на обмен наловят!!!...оху что ли!!!!
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14.03.2022 18:25 Відповісти
Б..дь, это как??? КАкой обмен до окончания войны??? Зеля уже забрасывет о гарантиях безопасности также , скоро официфально и курс в НАТО отменят, ПРЕДАТЕЛИ ЗЕ-суки!
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14.03.2022 18:28 Відповісти
Можем поменять ермака на рамзанку дырова
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14.03.2022 18:28 Відповісти
Какой ещё обмен? Как можно обменять реальных захваченных российско-фашистскими агрессорами украинских воинов на то, чего не существует? ********* же, по ее собственным уверениям, не ведёт войну, а значит, и её военнопленных не может быть в принципе.
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14.03.2022 18:38 Відповісти
Уничтожение доказательств преступления против человечности тянет на состав УД самой Венекдитовой .
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14.03.2022 18:39 Відповісти
Уявляю, як Черчіль веде перемовини з нацистами про зелені коридори і обмін
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14.03.2022 18:49 Відповісти
Просмотрел в ютуб много материала о чеченских войнах - там поначалу свинособак отпускали просто так или меняли - но потом опуевали что те кого отпускали появлялись снова и с оружием в руках- такие случаи были далеко не единичны - сколько можно наступать на те же грабли?
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14.03.2022 18:51 Відповісти
Летчиков на ремни резать надо,тихо,без огласки.Пропала тушка и все.
Не в коем случаи не обменивать.
Вернутся опять,и ******* жестче будут стопроцентов,надеюсь власти ето понимают.
Остальную шалупонь,можно обменивать.
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14.03.2022 18:52 Відповісти
Однієї не прекрасної ночі цей Кагал Зелі нас усіх зрадить.
Ось побачите.

Отец Солдата


@uspenovka19632

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14 мин



Виходячи з того,що ,замість добивати російську гідру,наша влада дає росіянам і перемочити,і перегрупуватися і отримати підкріплення,НЕ РИЗИКУЮЧИ-веде перемовини із ворогом про ЩОСЬ,колаборанти у всіх містах матеріалізувалися в окупац владі,Закон проти них є ПРЕДМЕТОМ ТОРГУ.
Саме тому він не підписаний досі Зеленським.Інших пояснень цій затримці немає і не може бути.Це-тиха зрада.

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14.03.2022 18:54 Відповісти
Что-то я уже сомневаюсь, что Зеленский хочет закончить войну
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14.03.2022 18:54 Відповісти
Блiн, прокурор, а тупiша курки - якi полоненi без вiйни? Це звичайнi терористи якi купили танки i лiтаки у воэнторзi.
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14.03.2022 18:54 Відповісти
летунов с.ка хотят отдать
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14.03.2022 19:02 Відповісти
Венідіктова ти що падло знущаешся з українців Ти сволота хочеш віддати військових злочинців як Цемоха Що банда Ермака Демченко Венідіктовоі почала спасати Путіна від свідків його злочинів в Україні
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14.03.2022 19:16 Відповісти
Венедиктову до стінки та по закону воєнного часу судити.
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14.03.2022 19:17 Відповісти
хоч би не міняли "всіх на всіх", бо це буде зрада
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14.03.2022 19:24 Відповісти
Знов за рибу гроші
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14.03.2022 19:29 Відповісти
нічого гадати на кофейній гущі, кого віддадуть? тест на державність преЗЕдент до кінця ще не пройшов... це його іспит і шанс.
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14.03.2022 20:03 Відповісти
Опять ***** наміняють!
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14.03.2022 20:25 Відповісти
Xer tebe Venediktova a ne obmen? Na kogo menyat? Kogo oni mogli vzyat na chuzhoi zemle? Im samim tam peredvigatsa tyazhelo negovorya uje chtobi plennix taskat za soboy!
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14.03.2022 20:54 Відповісти
Путлєр напав без оголошення війни. А значить це ніякі не полонені - це бандити. Яких треба судити.
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14.03.2022 22:06 Відповісти
 
 