Скоро мы можем начать обмены пленными, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными между Украиной и РФ. Он может состояться в ближайшее время.

Об этом Венедиктова заявила сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.

Также читайте: Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ