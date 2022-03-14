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Скоро мы можем начать обмены пленными, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными между Украиной и РФ. Он может состояться в ближайшее время.
Об этом Венедиктова заявила сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.
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Не в коем случаи не обменивать.
Вернутся опять,и ******* жестче будут стопроцентов,надеюсь власти ето понимают.
Остальную шалупонь,можно обменивать.
Ось побачите.
Отец Солдата
@uspenovka19632
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14 мин
Виходячи з того,що ,замість добивати російську гідру,наша влада дає росіянам і перемочити,і перегрупуватися і отримати підкріплення,НЕ РИЗИКУЮЧИ-веде перемовини із ворогом про ЩОСЬ,колаборанти у всіх містах матеріалізувалися в окупац владі,Закон проти них є ПРЕДМЕТОМ ТОРГУ.
Саме тому він не підписаний досі Зеленським.Інших пояснень цій затримці немає і не може бути.Це-тиха зрада.