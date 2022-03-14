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Скоро мы можем начать обмены пленными, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Скоро мы можем начать обмены пленными, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными между Украиной и РФ. Он может состояться в ближайшее время.

Об этом Венедиктова заявила сегодня во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.

Также читайте: Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ
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Топ комментарии
+50
Без припинення вогню і виведення військ це на голову не налазить
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14.03.2022 18:09
+47
Віддадуть рашистських льотчиків, які наступного дня із більшим запалом будуть Українські міста знищувати???
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14.03.2022 18:12
+40
А ви звернули увагу, як тільки дерьмак виліз із своєї табакєрки, так стрімко почали з'являтися дії влади, що не налазять на здоровий глузд?
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14.03.2022 18:15
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Без припинення вогню і виведення військ це на голову не налазить
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14.03.2022 18:09 Ответить
А доля наших захисників у кацапському полоні тебе не цікавить? Нехай над ними знущаються і далі?
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14.03.2022 18:17 Ответить
Подождут конца войны.
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14.03.2022 18:18 Ответить
Віддадуть рашистських льотчиків, які наступного дня із більшим запалом будуть Українські міста знищувати???
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14.03.2022 18:12 Ответить
Ага ми їм льотчиків, а вони нам взагалі якихось лугандонських таксистів чи бомжів - це ж типу ваші скажуть, а дєрмакі/подолякі тільки подякують.....
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14.03.2022 18:18 Ответить
Главное свидетелей для Гаага не раздайте! Обменивайте мелких сошек
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14.03.2022 18:13 Ответить
Ви вважаєте, що кацапи погодилися на обмін заради дрібноти?
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14.03.2022 18:19 Ответить
Ідіотка, це не іі компетенція.
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14.03.2022 18:13 Ответить
Венедіктова не ідіотка, вона прихований ворог.
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14.03.2022 19:58 Ответить
пля, они там *********? риторический вопрос
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14.03.2022 18:13 Ответить
v Ukraine takix mnogo. ih predlozhediya nado tshatelno filtrovat. nikakih obmenov do okonchaniya boevih deystviy. Takzhe pod arest pomestit takix predateley kak Araxamiya, Podolyak, Shufrich, Boyko i td.
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14.03.2022 20:49 Ответить
І наступного дня полонені терористи знову припхаються вбивати . Чи може хтось повірив їхнім байкам про "учєнія" ?
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14.03.2022 18:14 Ответить
Чтобы они пристрелянные уже вернулись снова воевать или обучали новичков? Зачем??????? Вот зачем???? В чем цель? Хотят больше украинцев убить???????
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14.03.2022 18:15 Ответить
А ви звернули увагу, як тільки дерьмак виліз із своєї табакєрки, так стрімко почали з'являтися дії влади, що не налазять на здоровий глузд?
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14.03.2022 18:15 Ответить
поперло...зараз будуть летунів видавати
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14.03.2022 18:19 Ответить
Після справи з пзрк дбр має бути розігнаний, всі мають бути мобілізовані до лав зсу, кого немає на робочих місцях вважати дезертирами, венедіктову затримати за держзраду.
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14.03.2022 18:19 Ответить
Вашi слова та Богу у вуха, але так не буде - всi будуть сидiти на мiсцях i добивати Украiну. Ви ж бачите - вся Украiна просить: -" Випустiть добровольцiв, якими порошенко забив тюрми" - дзуськи. тому що хлопцi розiбралися в обстановцi i пiсля вiйни "роздадуть всiм сестрам по сережкам".
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14.03.2022 18:47 Ответить
Доки влада у політиків, доти в Україні справді воєнного стану не буде!
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14.03.2022 18:22 Ответить
Коментатори ******** на всю голову, слава богу що від висерів нічого не залежіть
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14.03.2022 18:24 Ответить
От тех от кого что-то зависит пора ставить к стенке.
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14.03.2022 18:27 Ответить
они вам бл*дь пол Мелито́поля на обмен наловят!!!...оху что ли!!!!
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14.03.2022 18:25 Ответить
Б..дь, это как??? КАкой обмен до окончания войны??? Зеля уже забрасывет о гарантиях безопасности также , скоро официфально и курс в НАТО отменят, ПРЕДАТЕЛИ ЗЕ-суки!
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14.03.2022 18:28 Ответить
Можем поменять ермака на рамзанку дырова
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14.03.2022 18:28 Ответить
Какой ещё обмен? Как можно обменять реальных захваченных российско-фашистскими агрессорами украинских воинов на то, чего не существует? ********* же, по ее собственным уверениям, не ведёт войну, а значит, и её военнопленных не может быть в принципе.
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14.03.2022 18:38 Ответить
Уничтожение доказательств преступления против человечности тянет на состав УД самой Венекдитовой .
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14.03.2022 18:39 Ответить
Уявляю, як Черчіль веде перемовини з нацистами про зелені коридори і обмін
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14.03.2022 18:49 Ответить
Просмотрел в ютуб много материала о чеченских войнах - там поначалу свинособак отпускали просто так или меняли - но потом опуевали что те кого отпускали появлялись снова и с оружием в руках- такие случаи были далеко не единичны - сколько можно наступать на те же грабли?
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14.03.2022 18:51 Ответить
Летчиков на ремни резать надо,тихо,без огласки.Пропала тушка и все.
Не в коем случаи не обменивать.
Вернутся опять,и ******* жестче будут стопроцентов,надеюсь власти ето понимают.
Остальную шалупонь,можно обменивать.
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14.03.2022 18:52 Ответить
Однієї не прекрасної ночі цей Кагал Зелі нас усіх зрадить.
Ось побачите.

Отец Солдата


@uspenovka19632

·
14 мин



Виходячи з того,що ,замість добивати російську гідру,наша влада дає росіянам і перемочити,і перегрупуватися і отримати підкріплення,НЕ РИЗИКУЮЧИ-веде перемовини із ворогом про ЩОСЬ,колаборанти у всіх містах матеріалізувалися в окупац владі,Закон проти них є ПРЕДМЕТОМ ТОРГУ.
Саме тому він не підписаний досі Зеленським.Інших пояснень цій затримці немає і не може бути.Це-тиха зрада.

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14.03.2022 18:54 Ответить
Что-то я уже сомневаюсь, что Зеленский хочет закончить войну
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14.03.2022 18:54 Ответить
Блiн, прокурор, а тупiша курки - якi полоненi без вiйни? Це звичайнi терористи якi купили танки i лiтаки у воэнторзi.
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14.03.2022 18:54 Ответить
летунов с.ка хотят отдать
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14.03.2022 19:02 Ответить
Венідіктова ти що падло знущаешся з українців Ти сволота хочеш віддати військових злочинців як Цемоха Що банда Ермака Демченко Венідіктовоі почала спасати Путіна від свідків його злочинів в Україні
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14.03.2022 19:16 Ответить
Венедиктову до стінки та по закону воєнного часу судити.
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14.03.2022 19:17 Ответить
хоч би не міняли "всіх на всіх", бо це буде зрада
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14.03.2022 19:24 Ответить
Знов за рибу гроші
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14.03.2022 19:29 Ответить
нічого гадати на кофейній гущі, кого віддадуть? тест на державність преЗЕдент до кінця ще не пройшов... це його іспит і шанс.
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14.03.2022 20:03 Ответить
Опять ***** наміняють!
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14.03.2022 20:25 Ответить
Xer tebe Venediktova a ne obmen? Na kogo menyat? Kogo oni mogli vzyat na chuzhoi zemle? Im samim tam peredvigatsa tyazhelo negovorya uje chtobi plennix taskat za soboy!
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14.03.2022 20:54 Ответить
Путлєр напав без оголошення війни. А значить це ніякі не полонені - це бандити. Яких треба судити.
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14.03.2022 22:06 Ответить
 
 