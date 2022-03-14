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В "кольце" врага остается только Мариуполь, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В

Сейчас в окружении российских войск находится только город Мариуполь Донецкой области.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В "кольце" находится только город Мариуполь, по всем остальным городам - ​​у нас нет полного окружения. Харьков - защищается, по Харькову - ночью в районе Изюма мы перешли в небольшую контратаку. Мы отбили немного врага, мы уничтожили несколько единиц техники. То есть , мы продолжаем защищаться, мы продолжаем отвергать врага, как это возможно в нынешних ситуациях", - уточнил Денисенко.

В то же время, он считает, что россияне и дальше будут продолжать свои атаки, поскольку, "очевидно, указание Путина – это уничтожать гражданскую инфраструктуру, уничтожать, по сути, любую инфраструктуру, которая есть на территории Украины".

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Он заверил, что Украина будет защищаться и выбивать россиян с их позиций.

Денисенко также выразил надежду, что из обстреливаемого захватчиками Мариуполя смогут уехать гражданские.

"В принципе, ключевой момент сейчас – это то, что начал работать, во всяком случае, якобы начал работать, мариупольский гуманитарный коридор. То есть будем надеяться, что часть людей сможет уехать из Мариуполя", - сказал он.

Кроме того, Денисенко считает, что резервы российской армии уже иссякают.

"Пока они собирают все, что могут собрать… То есть, мы понимаем, что это уже со всей РФ, из чего только можно, собирают резервы, но этих резервов не так и много. То есть это будет определенная ротация. Но сказать, что у у них есть большие ресурсы, серьезные какие-то опытные воины, к счастью, пока не можем", - сказал советник главы МВД.

На вопрос о том, будет ли кто-нибудь помогать РФ, он высказал мнение, что китайцев в Украине точно не будет, "за это переживать не нужно".

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"Если говорить, в частности, о Ливии, - я слышал истории о том, что это будет Хезболла. Это группировка, ориентированная на Иран, и очень сомневаюсь, что они там найдут 16 тысяч человек... Очевидно, что какие-то части представителей арабского мира здесь будут "Наверное, и из Ливии, и из Сирии, возможно, еще из каких-то стран. Но говорить о контингенте в 16 тысяч - я честно говоря, абсолютно в это не верю", - сказал Денисенко.

Он отметил, что верит в то, что захватчики действительно собирают по всей России любого, кто готов идти воевать.

"При чем если раньше они спрашивали справки о несудимости, о каком-то опыте - то сейчас этого всего не нужно", - уточнил он.
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Топ комментарии
+24
Vlad


@Ukraine_Twi

·
2 год



В Днепр привезли беженцев из Мариуполя. Особенно вызывает тревогу психологическое состояние детей. В их глазах нет жизни. Они просто убиты. Как живые трупы. Я желаю всем россиянам, поддерживающим войну или тем, кто молчит, пережить то, что пережили эти дети.
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14.03.2022 19:01
+23
Краще хай Залужний без Зе вирулює, бо Єрмак одразу все просере і зіллє оркам
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14.03.2022 19:00
+15
Мариуполь - город герой. Будущие поколения будут восхищаться подвигами украинских защитников.
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14.03.2022 18:59
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Очень тяжело марику помочь, ой как тяжело. Если Зеленский с ГШ вырулит, то это будет грандиозно!!!
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14.03.2022 18:57 Ответить
Краще хай Залужний без Зе вирулює, бо Єрмак одразу все просере і зіллє оркам
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14.03.2022 19:00 Ответить
Мариуполь - город герой. Будущие поколения будут восхищаться подвигами украинских защитников.
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14.03.2022 18:59 Ответить
Потрібно якось допомогти захисникам у Маріуполі.
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14.03.2022 19:00 Ответить
Vlad


@Ukraine_Twi

·
2 год



В Днепр привезли беженцев из Мариуполя. Особенно вызывает тревогу психологическое состояние детей. В их глазах нет жизни. Они просто убиты. Как живые трупы. Я желаю всем россиянам, поддерживающим войну или тем, кто молчит, пережить то, что пережили эти дети.
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14.03.2022 19:01 Ответить
Херсон, Генічеськ, Каховка, Енергодар, Нижні Сірогози, Верхній Рогачик, В. Лепетиха... Вони всі в ординській опалі.
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14.03.2022 19:01 Ответить
Так робiть щось щоб розблокувати Марiк, адже там 400 тисяч мирних жителiв - жiнок, дiтей. Ладно, нас здали в окупацiю без бою - ми розумiэмо i потерпимо, а там же реально помирають безвиннi.
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14.03.2022 19:02 Ответить
Та выкинь глобус рязани и купи карту Украины и посмотри где Марик и где основные силы ВСУ. Как вы задолбали уже
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14.03.2022 19:15 Ответить
ну який справжній українец візьме собі у нік слово українець? це не треба підкреслювати.
іноді складається враження,шо у вас там у ольгіно лише зайвохромосомні...
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14.03.2022 19:24 Ответить
Звичайно я не знаю весь розклад наших вiйськ, але знаю що такий стратегiчний об"экт здавати грiх. а нашi Героi голими руками оркiв розбити не зможуть - просто загинуть. Кому це треба - тобi?
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15.03.2022 03:36 Ответить
То може настав час підкинути їм резерви?
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14.03.2022 19:05 Ответить
А Херсон, а Мелитополь?
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14.03.2022 19:06 Ответить
Та Пiвдень взагалi, як колись Крим, здали без бою, навiть Запорiзьку АЕС. Чим думали?
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14.03.2022 19:13 Ответить
Дайте цим Людям, Діткам доброго гарячого чаю, зігрійте їх і дайте їм затишку щоб вони спробували поспати... Хай їх всіх заспокоїть Господь.
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14.03.2022 19:09 Ответить
Ну и?????
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14.03.2022 19:15 Ответить
Вся Херсонская область в оккупации! Половина Запорожской... Причем сдали глупо, особенно если учесть, что говорят знали о нападении. За пол дня уже захватили Каховскую ГЭС давши доступ на правобережье.
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14.03.2022 19:54 Ответить
хто знал...то все враки.шашльіки наше всьо
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14.03.2022 22:02 Ответить
 
 