Недопуск гуманитарного груза в Мариуполь - личное указание Путина, - Денисенко
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Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.
Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Президент РФ Владимир Путин лично распорядился не допускать гуманитарный коридор в Мариуполе.
"Самая сложная ситуация у нас в Мариуполе. Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что это личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос, почему так происходит в Мариуполе, нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", – отметил Денисенко.
Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в результате террористических атак россиян на Мариуполь, а также сложной гуманитарной ситуации в городе погибли более 2500 человек.
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Собственно фашизм - цельное мировоззрение, соединяющее теорию этнического или расового превосходства, империализм, национализм, ксенофобию, великодержавность, антикапитализм, антидемократизм, антилиберализм. Шизофашизм - это расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная, опасная, агрессивная карикатура. Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа. Но это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те самые блага, которые обеспечивает "враг": недвижимость за рубежом, привилегия давать образование детям в "Гейропе" и "Пиндостане", хранить счета в их банках и т.д", - пишет философ Михаил Эпштейн. https://d37sg4cltf6jy4.cloudfront.net/a/filosof-ob-istokah-rossijskoj-agressivnosti/31748682.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
А от росєюшка постійна жертва їхніх нападок.
Какие к черту научные кадры? Что они там произвели и развили? Оборудование должно быть "западным" и обучать спецов нужно по "западным" технологиям и эти технологии внедрять у нас...незабывая про свои разработки!
На русо-фашистських сайтах стверджують, що "націоналісти" з Азову взяли мешканців в заручники, мародерять і не пропускають гумконвої орків.
Не потрібно брати цю кацапську мерзоту до полон- тільки кінчати.