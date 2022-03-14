Недопуск гуманитарного груза в Мариуполь - личное указание Путина, - Денисенко

Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент РФ Владимир Путин лично распорядился не допускать гуманитарный коридор в Мариуполе.

"Самая сложная ситуация у нас в Мариуполе. Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что это личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос, почему так происходит в Мариуполе, нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", – отметил Денисенко.

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Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в результате террористических атак россиян на Мариуполь, а также сложной гуманитарной ситуации в городе погибли более 2500 человек.