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Недопуск гуманитарного груза в Мариуполь - личное указание Путина, - Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Недопуск гуманитарного груза в Мариуполь - личное указание Путина, - Денисенко

Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент РФ Владимир Путин лично распорядился не допускать гуманитарный коридор в Мариуполе.

"Самая сложная ситуация у нас в Мариуполе. Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что это личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос, почему так происходит в Мариуполе, нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", – отметил Денисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси

Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в результате террористических атак россиян на Мариуполь, а также сложной гуманитарной ситуации в городе погибли более 2500 человек.
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Топ комментарии
+59
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14.03.2022 12:50
+37
путин будет уничтожен ,сдохнет в страшных муках эта ******* крыса !
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14.03.2022 12:46
+22
Та аби ж то там один пу такий був
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14.03.2022 12:48
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путин будет уничтожен ,сдохнет в страшных муках эта ******* крыса !
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14.03.2022 12:46 Ответить
Та аби ж то там один пу такий був
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14.03.2022 12:48 Ответить
Неможливо навіть уявити собі той жах, в якому опинились жителі Маріуполя. Люди щодня гинуть від ворожих ракет і бомб, немає медикаментів і, головне, немає їжі. Люди вмирають просто посеред вулиці від ран і голоду... в Україні... у 21-у сторіччі.
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14.03.2022 12:55 Ответить
Таке не так давно було в Алеппо, ті самі космонавти рівняли міста, проковтнули, маємо.
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14.03.2022 15:42 Ответить
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14.03.2022 12:50 Ответить
"Шизофашизм - это фашизм под маской борьбы с фашизмом.
Собственно фашизм - цельное мировоззрение, соединяющее теорию этнического или расового превосходства, империализм, национализм, ксенофобию, великодержавность, антикапитализм, антидемократизм, антилиберализм. Шизофашизм - это расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная, опасная, агрессивная карикатура. Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа. Но это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те самые блага, которые обеспечивает "враг": недвижимость за рубежом, привилегия давать образование детям в "Гейропе" и "Пиндостане", хранить счета в их банках и т.д", - пишет философ Михаил Эпштейн. https://d37sg4cltf6jy4.cloudfront.net/a/filosof-ob-istokah-rossijskoj-agressivnosti/31748682.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
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14.03.2022 13:01 Ответить
Чомусь ці шизи вважають, що нацистами можуть бути виключно німці, українці, білоруси і НАТО.
А от росєюшка постійна жертва їхніх нападок.
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14.03.2022 13:02 Ответить
Нащо так складно? Рашизм - коротко і ясно, і він охоплює все, що описано по-науковому.
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14.03.2022 19:56 Ответить
Полностью поддерживаю. А они полезут как тараканы. Нужно, что бы наша власть понимала, что ни в коем случае нельзя позволять им сюда лезть на ПМЖ. Исключение могут быть только для высококвалифицированных специалистов, которые могут сделать реальный вклад в науку нашей страны.
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14.03.2022 13:12 Ответить
"научные кадры" тоже идут нах@й!

Какие к черту научные кадры? Что они там произвели и развили? Оборудование должно быть "западным" и обучать спецов нужно по "западным" технологиям и эти технологии внедрять у нас...незабывая про свои разработки!
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14.03.2022 14:38 Ответить
І тільки як не громадяни років на десять, а там видно буде, здадуть екзамени по історії України і мові...
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14.03.2022 15:46 Ответить
Без этого Урода Мрази не людской никто пальцем не пошевелит отсебятины... Все то плазмы .и мясорубки все идет через *****......
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14.03.2022 12:51 Ответить
Маріуполь - це примус до капітуляції нашої влади. Орки системно знищують маріупольців для тиску на місцеву владу.
На русо-фашистських сайтах стверджують, що "націоналісти" з Азову взяли мешканців в заручники, мародерять і не пропускають гумконвої орків.
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14.03.2022 12:51 Ответить
Вообще то кацапы везде оккупированномунаселению рассказывают что это украинцы не дают гуманитарных коридоров
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14.03.2022 12:59 Ответить
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14.03.2022 12:56 Ответить
За межею. Щоб ти сдох, потвора кремлівська. *****-скажена мразота.
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14.03.2022 12:56 Ответить
Верх маразма считать, что уничтожение бойцов Азова, даст какие то лавры победителя. Азов - это кость в глотке *****, которой он удавится. Даже когда ляжет последний воин, это будет пиррова победа. Это уже несмываемый позор армии орков и предводителя лично.
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14.03.2022 12:57 Ответить
Кабаеву из Швейцарии с ее детьми уже выгнали швейцарцы? Илиона спокойно живет в западном мире ????
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14.03.2022 12:58 Ответить
её и дочек куйла должны взять заложниками и не выпускать для случая если шизоид подумает нажать кнопку
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14.03.2022 13:06 Ответить
та навряд воно там, х..ло забрав до себе в бункер
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14.03.2022 13:08 Ответить
пдпиши петицию, чтобы быстрее нагнали (я вот подписал, и жену заставил).
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14.03.2022 13:45 Ответить
Кричалки оруть що кадирка вже в Маріуполі і йому дано добро всіх вбивати, різати без розбору. Спасатель "руских мальчиков"
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14.03.2022 12:59 Ответить
путлер з дитинства мріяв відтворити блокаду Лєнінграда, але чомусь в ролі Гітлера в бункері.
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14.03.2022 13:07 Ответить
Блокаду Ленінграда насправді тримали червоноармійці.
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14.03.2022 13:09 Ответить
Ленинград снабжался,пусть с перебоями, все время блокады. Марик в полном окружении, снабжение невозможно.
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14.03.2022 14:15 Ответить
Проїзжали zасранці через село, схопили декількох чоловіків, під дулами запихали собі в машину і потім через гучномовець кричать: "хахлы, хотите увидеть своих родных - несите водку и жратву, будем менять"
Не потрібно брати цю кацапську мерзоту до полон- тільки кінчати.
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14.03.2022 13:07 Ответить
Может быть он так мстит немцам за Ленинград?
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14.03.2022 13:07 Ответить
А решта росії нічого не знає і не винні? Всі виконують лише наказ? А в Нюрберзі це не було відмазкою, не буде і в Гаазі. Але щоб потрапити в Гаагу треба не стати передчасно навозом.
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14.03.2022 13:15 Ответить
заїбали всі ці "всепропальщики" -ИН-ы ЕЕВ-ы и И(Ы)Х-ы
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14.03.2022 13:37 Ответить
Обіссяне з переляку ***** ,з бункера дає злочинні вказівки. Кацапи , вами править не цар, не президент, а звичайне ЧМО.
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14.03.2022 13:18 Ответить
В плен можно было брать только первые три дня, тех, кто вроде бы "не знали". Теперь знают все. Тот, кто убивал наших, или заключил контракт, зная все, не имеет право на жизнь. Мы избранная нация. Наше предназначение в этом Армагедоне - очистить Землю от этой гнили и мрази. И сохранить себя. Сохранить себя людьми. Не впустить зло в свои сердца. Мы не можем позволить себе стать похожими на этих нелюдей. Нам еще растить детей. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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14.03.2022 13:27 Ответить
После геноцида русскоязычных, врядли там хоть 1 выйдет за рузге мир, и выжившим показать, что был личный запрет Х-ла на доставку нашей колонны гуманитарки в Мариуполь
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14.03.2022 13:29 Ответить
Тобто всі 90 тонн харчів пішли російсько-фашистським окупантам...браво...і буде ще посилатися?
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14.03.2022 13:34 Ответить
Говоря по совести, отказ от пропуска гуманитарных грузов в Мариуполь, решение, с военной точки зрения, абсолютно правильное. Глупо было бы надеяться, что их пропустят (ну, кроме того случая, когда попытаться ворваться на позиции противника сразу вслед за конвоем).
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14.03.2022 13:42 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ОН МСТИТ ЗА ТО ЧТО ВЫ ЛУЧШЕ ИХ! И ИЗ-ЗА ЗАВИСТИ . ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.03.2022 14:00 Ответить
Постепенно это выглядит на безысходность и отговорку..ВСЕ что происходит в Украине -особенный и личный приказ»пу»и конечно все понимают ,что Мариуполь это стратегически важный город как для Украины ,так и для Раши…Только иметь боль и горе -этого не достаточно…Нужно принять решение город деокупировать или его сдать…Токай момент все равно наступ..Если «зелёный коридор «не получается ,то нужно найти другой путь…и
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14.03.2022 14:22 Ответить
 
 