Недопуск гуманітарного вантажу до Маріуполя - особиста вказівка Путіна, - Денисенко
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Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.
Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі.
"Найскладніша ситуація у нас у Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми маємо розуміти, що це особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на питання, чому так відбувається в Маріуполі, немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", - зазначив Денисенко.
Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації в місті загинули понад 2500 осіб.
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Собственно фашизм - цельное мировоззрение, соединяющее теорию этнического или расового превосходства, империализм, национализм, ксенофобию, великодержавность, антикапитализм, антидемократизм, антилиберализм. Шизофашизм - это расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная, опасная, агрессивная карикатура. Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа. Но это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те самые блага, которые обеспечивает "враг": недвижимость за рубежом, привилегия давать образование детям в "Гейропе" и "Пиндостане", хранить счета в их банках и т.д", - пишет философ Михаил Эпштейн. https://d37sg4cltf6jy4.cloudfront.net/a/filosof-ob-istokah-rossijskoj-agressivnosti/31748682.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
А от росєюшка постійна жертва їхніх нападок.
Какие к черту научные кадры? Что они там произвели и развили? Оборудование должно быть "западным" и обучать спецов нужно по "западным" технологиям и эти технологии внедрять у нас...незабывая про свои разработки!
На русо-фашистських сайтах стверджують, що "націоналісти" з Азову взяли мешканців в заручники, мародерять і не пропускають гумконвої орків.
Не потрібно брати цю кацапську мерзоту до полон- тільки кінчати.