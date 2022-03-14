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Недопуск гуманітарного вантажу до Маріуполя - особиста вказівка Путіна, - Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Недопуск гуманітарного вантажу до Маріуполя - особиста вказівка Путіна, - Денисенко

Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі.

"Найскладніша ситуація у нас у Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми маємо розуміти, що це особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на питання, чому так відбувається в Маріуполі, немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", - зазначив Денисенко.

Дивіться також: Руйнування в Маріуполі після обстрілів. ВIДЕО безпілотника

Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації в місті загинули понад 2500 осіб.
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Топ коментарі
+59
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14.03.2022 12:50
+37
путин будет уничтожен ,сдохнет в страшных муках эта ******* крыса !
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14.03.2022 12:46
+22
Та аби ж то там один пу такий був
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14.03.2022 12:48
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путин будет уничтожен ,сдохнет в страшных муках эта ******* крыса !
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14.03.2022 12:46 Відповісти
Та аби ж то там один пу такий був
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14.03.2022 12:48 Відповісти
Неможливо навіть уявити собі той жах, в якому опинились жителі Маріуполя. Люди щодня гинуть від ворожих ракет і бомб, немає медикаментів і, головне, немає їжі. Люди вмирають просто посеред вулиці від ран і голоду... в Україні... у 21-у сторіччі.
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14.03.2022 12:55 Відповісти
Таке не так давно було в Алеппо, ті самі космонавти рівняли міста, проковтнули, маємо.
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14.03.2022 15:42 Відповісти
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14.03.2022 12:50 Відповісти
"Шизофашизм - это фашизм под маской борьбы с фашизмом.
Собственно фашизм - цельное мировоззрение, соединяющее теорию этнического или расового превосходства, империализм, национализм, ксенофобию, великодержавность, антикапитализм, антидемократизм, антилиберализм. Шизофашизм - это расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная, опасная, агрессивная карикатура. Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа. Но это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те самые блага, которые обеспечивает "враг": недвижимость за рубежом, привилегия давать образование детям в "Гейропе" и "Пиндостане", хранить счета в их банках и т.д", - пишет философ Михаил Эпштейн. https://d37sg4cltf6jy4.cloudfront.net/a/filosof-ob-istokah-rossijskoj-agressivnosti/31748682.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
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14.03.2022 13:01 Відповісти
Чомусь ці шизи вважають, що нацистами можуть бути виключно німці, українці, білоруси і НАТО.
А от росєюшка постійна жертва їхніх нападок.
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14.03.2022 13:02 Відповісти
Нащо так складно? Рашизм - коротко і ясно, і він охоплює все, що описано по-науковому.
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14.03.2022 19:56 Відповісти
Полностью поддерживаю. А они полезут как тараканы. Нужно, что бы наша власть понимала, что ни в коем случае нельзя позволять им сюда лезть на ПМЖ. Исключение могут быть только для высококвалифицированных специалистов, которые могут сделать реальный вклад в науку нашей страны.
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14.03.2022 13:12 Відповісти
"научные кадры" тоже идут нах@й!

Какие к черту научные кадры? Что они там произвели и развили? Оборудование должно быть "западным" и обучать спецов нужно по "западным" технологиям и эти технологии внедрять у нас...незабывая про свои разработки!
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14.03.2022 14:38 Відповісти
І тільки як не громадяни років на десять, а там видно буде, здадуть екзамени по історії України і мові...
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14.03.2022 15:46 Відповісти
Без этого Урода Мрази не людской никто пальцем не пошевелит отсебятины... Все то плазмы .и мясорубки все идет через *****......
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14.03.2022 12:51 Відповісти
Маріуполь - це примус до капітуляції нашої влади. Орки системно знищують маріупольців для тиску на місцеву владу.
На русо-фашистських сайтах стверджують, що "націоналісти" з Азову взяли мешканців в заручники, мародерять і не пропускають гумконвої орків.
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14.03.2022 12:51 Відповісти
Вообще то кацапы везде оккупированномунаселению рассказывают что это украинцы не дают гуманитарных коридоров
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14.03.2022 12:59 Відповісти
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14.03.2022 12:56 Відповісти
За межею. Щоб ти сдох, потвора кремлівська. *****-скажена мразота.
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14.03.2022 12:56 Відповісти
Верх маразма считать, что уничтожение бойцов Азова, даст какие то лавры победителя. Азов - это кость в глотке *****, которой он удавится. Даже когда ляжет последний воин, это будет пиррова победа. Это уже несмываемый позор армии орков и предводителя лично.
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14.03.2022 12:57 Відповісти
Кабаеву из Швейцарии с ее детьми уже выгнали швейцарцы? Илиона спокойно живет в западном мире ????
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14.03.2022 12:58 Відповісти
её и дочек куйла должны взять заложниками и не выпускать для случая если шизоид подумает нажать кнопку
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14.03.2022 13:06 Відповісти
та навряд воно там, х..ло забрав до себе в бункер
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14.03.2022 13:08 Відповісти
пдпиши петицию, чтобы быстрее нагнали (я вот подписал, и жену заставил).
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14.03.2022 13:45 Відповісти
Кричалки оруть що кадирка вже в Маріуполі і йому дано добро всіх вбивати, різати без розбору. Спасатель "руских мальчиков"
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14.03.2022 12:59 Відповісти
путлер з дитинства мріяв відтворити блокаду Лєнінграда, але чомусь в ролі Гітлера в бункері.
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14.03.2022 13:07 Відповісти
Блокаду Ленінграда насправді тримали червоноармійці.
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14.03.2022 13:09 Відповісти
Ленинград снабжался,пусть с перебоями, все время блокады. Марик в полном окружении, снабжение невозможно.
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14.03.2022 14:15 Відповісти
Проїзжали zасранці через село, схопили декількох чоловіків, під дулами запихали собі в машину і потім через гучномовець кричать: "хахлы, хотите увидеть своих родных - несите водку и жратву, будем менять"
Не потрібно брати цю кацапську мерзоту до полон- тільки кінчати.
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14.03.2022 13:07 Відповісти
Может быть он так мстит немцам за Ленинград?
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14.03.2022 13:07 Відповісти
А решта росії нічого не знає і не винні? Всі виконують лише наказ? А в Нюрберзі це не було відмазкою, не буде і в Гаазі. Але щоб потрапити в Гаагу треба не стати передчасно навозом.
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14.03.2022 13:15 Відповісти
заїбали всі ці "всепропальщики" -ИН-ы ЕЕВ-ы и И(Ы)Х-ы
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14.03.2022 13:37 Відповісти
Обіссяне з переляку ***** ,з бункера дає злочинні вказівки. Кацапи , вами править не цар, не президент, а звичайне ЧМО.
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14.03.2022 13:18 Відповісти
В плен можно было брать только первые три дня, тех, кто вроде бы "не знали". Теперь знают все. Тот, кто убивал наших, или заключил контракт, зная все, не имеет право на жизнь. Мы избранная нация. Наше предназначение в этом Армагедоне - очистить Землю от этой гнили и мрази. И сохранить себя. Сохранить себя людьми. Не впустить зло в свои сердца. Мы не можем позволить себе стать похожими на этих нелюдей. Нам еще растить детей. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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14.03.2022 13:27 Відповісти
После геноцида русскоязычных, врядли там хоть 1 выйдет за рузге мир, и выжившим показать, что был личный запрет Х-ла на доставку нашей колонны гуманитарки в Мариуполь
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14.03.2022 13:29 Відповісти
Тобто всі 90 тонн харчів пішли російсько-фашистським окупантам...браво...і буде ще посилатися?
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14.03.2022 13:34 Відповісти
Говоря по совести, отказ от пропуска гуманитарных грузов в Мариуполь, решение, с военной точки зрения, абсолютно правильное. Глупо было бы надеяться, что их пропустят (ну, кроме того случая, когда попытаться ворваться на позиции противника сразу вслед за конвоем).
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14.03.2022 13:42 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ОН МСТИТ ЗА ТО ЧТО ВЫ ЛУЧШЕ ИХ! И ИЗ-ЗА ЗАВИСТИ . ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.03.2022 14:00 Відповісти
Постепенно это выглядит на безысходность и отговорку..ВСЕ что происходит в Украине -особенный и личный приказ»пу»и конечно все понимают ,что Мариуполь это стратегически важный город как для Украины ,так и для Раши…Только иметь боль и горе -этого не достаточно…Нужно принять решение город деокупировать или его сдать…Токай момент все равно наступ..Если «зелёный коридор «не получается ,то нужно найти другой путь…и
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14.03.2022 14:22 Відповісти
 
 