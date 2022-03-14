Недопуск гуманітарного вантажу до Маріуполя - особиста вказівка Путіна, - Денисенко

Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі.

"Найскладніша ситуація у нас у Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми маємо розуміти, що це особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на питання, чому так відбувається в Маріуполі, немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", - зазначив Денисенко.

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Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації в місті загинули понад 2500 осіб.