Переселенцы смогут становиться на учет через "Дію"

Правительство расширило возможности получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Затем заявление можно будет подать через портал "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предоставили дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, ЦПАУ, а со временем – просто подать заявление через портал "Дія", — собщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Уполномоченное лицо территориальной громады/ЦПАУ после регистрации заявления будет формировать электронное дело с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

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Министр подчеркнула, что благодаря внедренному механизму можно будет быстро собрать информацию о внутренне перемещенных лицах, увидеть их "социальный портрет" и понять потребности для того, чтобы предложить качественную и адресную поддержку.

Как сообщалось, работники, чьи работодатели не смогли обработать листы временной нетрудоспособности и подать по ним заявление-расчет в связи с боевыми действиями по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины для получения больничных и декретных пособий.