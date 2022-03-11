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В приложении "Дія" появился временный єДокумент

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В приложении "Дія" на период военного времени был добавлен временный цифровой документ, содержащий паспортные данные и РНУКПН.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Документ будет доступен всем пользователям приложения "Дія". Для его получения необходимо обновить приложение.

Документ запустили потому, что не все граждане, которые с началом полномасштабного вторжения РФ эвакуировались в безопасные области, имеют бумажные документы. Цифровой документ будет действовать на период военного времени.

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Автор: Анастасія Потіха
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https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
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11.03.2022 09:35 Ответить
У меня нихрена там не зъявылось. Пропало даже то шо было. Остался только код платныка податкив.
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11.03.2022 10:33 Ответить
 
 