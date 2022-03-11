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У застосунку "Дія" з'явився тимчасовий єДокумент

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У застосунку "Дія" на період воєнного часу додали тимчасовий цифровий документ, який міститиме паспортні дані й РНОКПП.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Документ буде доступний для всіх користувачів "Дії". Для його отримання необхідно лише оновити застосунок.

єДокумент запустили тому, що не всі громадяни, які з початком повномасштабного вторгнення РФ евакуювалися до безпечних областей, мають паперові документи. Цифровий документ буде чинним на період воєнного часу.

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Автор: Наталя Джума
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https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
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11.03.2022 09:35 Відповісти
У меня нихрена там не зъявылось. Пропало даже то шо было. Остался только код платныка податкив.
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11.03.2022 10:33 Відповісти
 
 