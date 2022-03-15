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ВСУ (1813) трофеи (9)

Украинские защитники захватили у российских оккупантов редкую САУ 2С34 "Хоста". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины захватили у российских оккупантов достаточно редкий трофей – САУ 2С34 "Хоста" – лимитированную серию самоходной артиллерийской установки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Александр Коваленко.

"Довольно редкий улов САУ 2С34 "Хоста". Это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика", которая была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в количестве всего 50 единиц. В общем, уникальная САУ, в своем роде и теперь ее на 1 меньше у врага и на 1 больше в ВСУ", - отметил он.

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Украинские защитники захватили у российских оккупантов редкую САУ 2С34 Хоста 01

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Топ комментарии
+26
В Википедии уже указана 1 шт. на балансе ЗСУ от 14.03.2022 )))))
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15.03.2022 02:07
+18
от з неї їх і захостить.
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15.03.2022 01:45
+12
Она в большую серию не пошла у москалей. Толку от нее немного.
Поставить как экспонат трофейного оружия захваченного у рашки - "Смотрите дети какую ху...ю можно сконструировать".
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15.03.2022 02:59
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от з неї їх і захостить.
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15.03.2022 01:45 Ответить
там нестандартний калібр 120 мм - х.з. де снаряди до неї брати
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15.03.2022 02:00 Ответить
В музей бронетанкових військ, більше ніякої цінності. Наші військові умудрилися б/в Гвоздики купувати по 19 тис. долларів за штуку, тому тільки в музей.
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15.03.2022 02:07 Ответить
може там і набої були, а мо і свої того ж калібру де є.
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15.03.2022 05:14 Ответить
З неї можна стріляти 120 мм мінами
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15.03.2022 06:31 Ответить
це миномет ..- проблем не буде
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15.03.2022 06:41 Ответить
маю надію, снаряди відповідні є для неї..
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15.03.2022 01:58 Ответить
Толку з неї, в батарею не поставиш, таблиць стрільби нема.
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15.03.2022 02:08 Ответить
Да, мем на всем трофейном. Я себе представляю надпись на мавзолее)
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15.03.2022 02:00 Ответить
В Википедии уже указана 1 шт. на балансе ЗСУ от 14.03.2022 )))))
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15.03.2022 02:07 Ответить
Ты постарался?))
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15.03.2022 03:52 Ответить
Там должно было снабжение ехать где-то рядом.
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15.03.2022 02:18 Ответить
Гарна новина на ніч.😊 Побільше б таких трофеїв - так дивись і усі кацападлівські залізяки будуть по ним же й шмаляти аж до усрачки оних!
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15.03.2022 02:28 Ответить
Она в большую серию не пошла у москалей. Толку от нее немного.
Поставить как экспонат трофейного оружия захваченного у рашки - "Смотрите дети какую ху...ю можно сконструировать".
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15.03.2022 02:59 Ответить
В перечень используемой номенклатуры боеприпасов входят снаряды от систем предыдущего поколения (2Б16 «Нона-К», 2С9 «Нона-С», 2С23 «Нона-СВК»).
Не треба дурню тут писати, що толку небагато.
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15.03.2022 08:23 Ответить
Зберегти для майбутнього музею Перемоги,бажано повоювать обережно ,щоб потім усі нащадки знали-"воювала у лавах ЗСУ"
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15.03.2022 05:20 Ответить
 
 