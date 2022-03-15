Українські захисники захопили в російських окупантів рідкісну САУ 2С34 "Хоста". ФОТО

Українські воїни захопили в російських окупантів достатньо рідкісний трофей - САУ 2С34 "Хоста" - лімітовану серію самохідної артилерійської установки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Олександр Коваленко.

"Досить рідкісний улов САУ 2С34 "Хоста". Це глибока модернізація 2С1 "Гвоздика" яка була випущена спеціально для ЗС РФ з 2003 по 2008 рр. у кількості всього 50 одиниць. Загалом, унікальна САУ, у своєму роді і тепер її на 1 менше у ворога і на 1 більше у ЗСУ", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - українські бійці оглядають трофейну польову кухню російських окупантів. ВIДЕО