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Українські захисники захопили в російських окупантів рідкісну САУ 2С34 "Хоста". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни захопили в російських окупантів достатньо рідкісний трофей - САУ 2С34 "Хоста" - лімітовану серію самохідної артилерійської установки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Олександр Коваленко. 

"Досить рідкісний улов САУ 2С34 "Хоста". Це глибока модернізація 2С1 "Гвоздика" яка була випущена спеціально для ЗС РФ з 2003 по 2008 рр. у кількості всього 50 одиниць. Загалом, унікальна САУ, у своєму роді і тепер її на 1 менше у ворога і на 1 більше у ЗСУ", - зазначив він. 

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Українські захисники захопили в російських окупантів рідкісну САУ 2С34 Хоста 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
В Википедии уже указана 1 шт. на балансе ЗСУ от 14.03.2022 )))))
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15.03.2022 02:07
+18
от з неї їх і захостить.
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15.03.2022 01:45
+12
Она в большую серию не пошла у москалей. Толку от нее немного.
Поставить как экспонат трофейного оружия захваченного у рашки - "Смотрите дети какую ху...ю можно сконструировать".
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15.03.2022 02:59
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от з неї їх і захостить.
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15.03.2022 01:45 Відповісти
там нестандартний калібр 120 мм - х.з. де снаряди до неї брати
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15.03.2022 02:00 Відповісти
В музей бронетанкових військ, більше ніякої цінності. Наші військові умудрилися б/в Гвоздики купувати по 19 тис. долларів за штуку, тому тільки в музей.
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15.03.2022 02:07 Відповісти
може там і набої були, а мо і свої того ж калібру де є.
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15.03.2022 05:14 Відповісти
З неї можна стріляти 120 мм мінами
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15.03.2022 06:31 Відповісти
це миномет ..- проблем не буде
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15.03.2022 06:41 Відповісти
маю надію, снаряди відповідні є для неї..
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15.03.2022 01:58 Відповісти
Толку з неї, в батарею не поставиш, таблиць стрільби нема.
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15.03.2022 02:08 Відповісти
Да, мем на всем трофейном. Я себе представляю надпись на мавзолее)
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15.03.2022 02:00 Відповісти
В Википедии уже указана 1 шт. на балансе ЗСУ от 14.03.2022 )))))
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15.03.2022 02:07 Відповісти
Ты постарался?))
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15.03.2022 03:52 Відповісти
Там должно было снабжение ехать где-то рядом.
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15.03.2022 02:18 Відповісти
Гарна новина на ніч.😊 Побільше б таких трофеїв - так дивись і усі кацападлівські залізяки будуть по ним же й шмаляти аж до усрачки оних!
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15.03.2022 02:28 Відповісти
Она в большую серию не пошла у москалей. Толку от нее немного.
Поставить как экспонат трофейного оружия захваченного у рашки - "Смотрите дети какую ху...ю можно сконструировать".
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15.03.2022 02:59 Відповісти
В перечень используемой номенклатуры боеприпасов входят снаряды от систем предыдущего поколения (2Б16 «Нона-К», 2С9 «Нона-С», 2С23 «Нона-СВК»).
Не треба дурню тут писати, що толку небагато.
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15.03.2022 08:23 Відповісти
Зберегти для майбутнього музею Перемоги,бажано повоювать обережно ,щоб потім усі нащадки знали-"воювала у лавах ЗСУ"
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15.03.2022 05:20 Відповісти
 
 