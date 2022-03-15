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Уничтожена батарея РСЗО врага, обстреливавшая жилые кварталы Чернигова, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины огнем артиллерии уничтожили батарею РСЗО врага, коварно обстреливавшую жилые кварталы в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Північ" по состоянию на утро 15 марта остается контролируемой. Так, защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов". Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернули их планы. Теперь на том месте будет клумба. Верьте в своих защитников!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Чернигова погибли 10 человек, - прокуратура
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Топ комментарии
+51
Под Николаевом сегодня тоже покрошили арту ,пушки и боеприпасы захватили ,пленных не брали ! Слава Украине !
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15.03.2022 09:43
+35
За "полонених не брали" - окрема подяка!
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15.03.2022 09:46
+24
Дякуємо нашим козакам!
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15.03.2022 09:41
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Дякуємо нашим козакам!
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15.03.2022 09:41 Ответить
Под Николаевом сегодня тоже покрошили арту ,пушки и боеприпасы захватили ,пленных не брали ! Слава Украине !
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15.03.2022 09:43 Ответить
За "полонених не брали" - окрема подяка!
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15.03.2022 09:46 Ответить
если бой начался - то сдаться в плен очень проблематично . .. все равно будут стрелять
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15.03.2022 09:53 Ответить
В любій ситуації не брати в полон, після того, що нелюди натворили й продовжують творити. Маскалі - не люди.
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15.03.2022 09:57 Ответить
Зачем тебе лапоть,телефон ,ты идёшь на *** а не звонить ...
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15.03.2022 10:11 Ответить
И клумба хорошо удобренная. Лапотными репоедами.
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15.03.2022 09:43 Ответить
отлично! спасибо!
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15.03.2022 09:43 Ответить
слава
З
С
У
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15.03.2022 09:47 Ответить
Клумба? Ну, клумба так клумба
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15.03.2022 09:49 Ответить
Слава Героям ,Слава місту Герою Чернігову
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15.03.2022 09:49 Ответить
потери страны Тундра в танках - 404 шт .
. . . очень символично
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15.03.2022 09:57 Ответить
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15.03.2022 10:00 Ответить
Вважаю, справжні ведмеді люто ненавидять москалів. Бо вони окупували тайгу.
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15.03.2022 10:07 Ответить
Запрошую до нас. Ходи, особисто перевіриш. Доречі, не забудь собі взяти підгузники.
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15.03.2022 10:07 Ответить
В Ржевському, ватан. Тепер зрозуміло хто виграв 2-у світову, не мордва з мокшами, на 9 травня тепер будете помої чавкати.
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15.03.2022 10:50 Ответить
здохніть довбані кацапи!
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15.03.2022 10:17 Ответить
 
 