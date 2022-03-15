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Уничтожена батарея РСЗО врага, обстреливавшая жилые кварталы Чернигова, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины огнем артиллерии уничтожили батарею РСЗО врага, коварно обстреливавшую жилые кварталы в Чернигове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Північ" по состоянию на утро 15 марта остается контролируемой. Так, защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов". Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернули их планы. Теперь на том месте будет клумба. Верьте в своих защитников!", - говорится в сообщении.
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