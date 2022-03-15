Укрзализныця начала национализацию российских вагонов, всего их больше 15 тысяч
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Это стало возможным после подписания Президентом Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы правления УЗ Александра Камышина.
"Сейчас 15 тыс российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины . Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - сообщают в Укрзализныце.
Сейчас уже приступили к работе над определением собственников, хотя это задача небыстрая.
"Есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов. Теперь вагоны россии будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", – отмечает Александр Камышин.
Также, председатель правления УЗ подчеркнул, что на территории России находится всего 482 украинских вагона.
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15тыс вагонов это реально дохрена
Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
Нада шоб ***** розбомбив засівшим по тилам Россєюжки цих екстремістських організацій в ''ростєхах'' , Тагііілах , Чєлябах і С.Пітєрах. Стіраніє їх ''градами-ураганами'' под сапог привєтствуєца.