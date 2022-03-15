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Укрзализныця начала национализацию российских вагонов, всего их больше 15 тысяч

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Укрзализныця начала национализацию российских вагонов, всего их больше 15 тысяч

Это стало возможным после подписания Президентом Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы правления УЗ Александра Камышина.

"Сейчас 15 тыс российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины . Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - сообщают в Укрзализныце.

Сейчас уже приступили к работе над определением собственников, хотя это задача небыстрая.

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"Есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов. Теперь вагоны россии будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", – отмечает Александр Камышин.

Также, председатель правления УЗ подчеркнул, что на территории России находится всего 482 украинских вагона.
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Топ комментарии
+14
Это хорошо и правильно.

Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
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15.03.2022 10:17
+8
ПідаРосія вже почала вносити свій посильний вклад в українську економіку.
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15.03.2022 10:03
+7
А ви казали Зеленський слабак. Ще й Лавру украінізувати…Чого чекають кияне, не розумію, щоб монахи-диверсанти, як чорти з табакерки виповзли? Чи боітесь, що путін нападе?
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15.03.2022 10:04
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ПідаРосія вже почала вносити свій посильний вклад в українську економіку.
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15.03.2022 10:03 Ответить
А ви казали Зеленський слабак. Ще й Лавру украінізувати…Чого чекають кияне, не розумію, щоб монахи-диверсанти, як чорти з табакерки виповзли? Чи боітесь, що путін нападе?
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15.03.2022 10:04 Ответить
Надеюсь, что за вагоны киевского метро мы тоже ничего не должны
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15.03.2022 10:07 Ответить
а что до этого времени делали 15 тыс. вагонов в Украине?
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15.03.2022 10:16 Ответить
Я так думаю, что большая часть была с углем.
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15.03.2022 10:22 Ответить
Ні, більша частина була з лісом.
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15.03.2022 10:51 Ответить
Скорее всего что-то куда-то возили. Прибалтику им закрыли. ЕС тоже. Осталась Украина. Товар спокойно прокручивается через украинскую прокладку и дальше спокойно валит в ЕС как украинский. Наши рабортуют о серьезном росте оборота с ЕС.

15тыс вагонов это реально дохрена
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15.03.2022 10:24 Ответить
Это хорошо и правильно.

Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
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15.03.2022 10:17 Ответить
Вопіющєє предатєльство , Уралвагонзавод спонсор біндєровской України!
Нада шоб ***** розбомбив засівшим по тилам Россєюжки цих екстремістських організацій в ''ростєхах'' , Тагііілах , Чєлябах і С.Пітєрах. Стіраніє їх ''градами-ураганами'' под сапог привєтствуєца.
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15.03.2022 10:31 Ответить
Не лише вагони, Все майно російської *********, що знаходиться в Україні - НАЦІОНАЛІЗУВАТИ. АМІНЬ.
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15.03.2022 11:15 Ответить
 
 