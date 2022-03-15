Укрзалізниця розпочала націоналізацію російських вагонів, всього їх більше 15 тисяч
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Це стало можливим після підписання Президентом Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал голови правління УЗ Олександра Камишіна.
"Зараз 15 тис російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде КабМін, РНБО, Указ Президента, та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - повідомляють в Укрзалізниці.
Наразі вже розпочали роботу над визначенням власників, хоча це задача нешвидка.
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" Є компанії, які точно належать рф. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів. Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу", - зазначає Олександр Камишін.
Також, голова правління УЗ підкреслив що на території Росії перебуває всього 482 українськи вагони.
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15тыс вагонов это реально дохрена
Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
Нада шоб ***** розбомбив засівшим по тилам Россєюжки цих екстремістських організацій в ''ростєхах'' , Тагііілах , Чєлябах і С.Пітєрах. Стіраніє їх ''градами-ураганами'' под сапог привєтствуєца.