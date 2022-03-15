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Укрзалізниця розпочала націоналізацію російських вагонів, всього їх більше 15 тисяч

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Укрзалізниця розпочала націоналізацію російських вагонів, всього їх більше 15 тисяч

Це стало можливим після підписання Президентом Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал голови правління УЗ Олександра Камишіна.

"Зараз 15 тис російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде КабМін, РНБО, Указ Президента, та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - повідомляють в Укрзалізниці.

Наразі вже розпочали роботу над визначенням власників, хоча це задача нешвидка.

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" Є компанії, які точно належать рф. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів. Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу", - зазначає Олександр Камишін.

Також, голова правління УЗ підкреслив що на території Росії перебуває всього 482 українськи вагони.
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Топ коментарі
+14
Это хорошо и правильно.

Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
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15.03.2022 10:17
+8
ПідаРосія вже почала вносити свій посильний вклад в українську економіку.
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15.03.2022 10:03
+7
А ви казали Зеленський слабак. Ще й Лавру украінізувати…Чого чекають кияне, не розумію, щоб монахи-диверсанти, як чорти з табакерки виповзли? Чи боітесь, що путін нападе?
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15.03.2022 10:04
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ПідаРосія вже почала вносити свій посильний вклад в українську економіку.
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15.03.2022 10:03 Відповісти
А ви казали Зеленський слабак. Ще й Лавру украінізувати…Чого чекають кияне, не розумію, щоб монахи-диверсанти, як чорти з табакерки виповзли? Чи боітесь, що путін нападе?
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15.03.2022 10:04 Відповісти
Надеюсь, что за вагоны киевского метро мы тоже ничего не должны
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15.03.2022 10:07 Відповісти
а что до этого времени делали 15 тыс. вагонов в Украине?
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15.03.2022 10:16 Відповісти
Я так думаю, что большая часть была с углем.
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15.03.2022 10:22 Відповісти
Ні, більша частина була з лісом.
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15.03.2022 10:51 Відповісти
Скорее всего что-то куда-то возили. Прибалтику им закрыли. ЕС тоже. Осталась Украина. Товар спокойно прокручивается через украинскую прокладку и дальше спокойно валит в ЕС как украинский. Наши рабортуют о серьезном росте оборота с ЕС.

15тыс вагонов это реально дохрена
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15.03.2022 10:24 Відповісти
Это хорошо и правильно.

Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
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15.03.2022 10:17 Відповісти
Вопіющєє предатєльство , Уралвагонзавод спонсор біндєровской України!
Нада шоб ***** розбомбив засівшим по тилам Россєюжки цих екстремістських організацій в ''ростєхах'' , Тагііілах , Чєлябах і С.Пітєрах. Стіраніє їх ''градами-ураганами'' под сапог привєтствуєца.
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Не лише вагони, Все майно російської *********, що знаходиться в Україні - НАЦІОНАЛІЗУВАТИ. АМІНЬ.
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15.03.2022 11:15 Відповісти
 
 