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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука
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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.
Про це компанія повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.
Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.
Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Sergey Osadchy
показати весь коментар13.03.2022 23:12
+14 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар13.03.2022 23:09
+8 Павло ШОвте
показати весь коментар13.03.2022 23:29
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З одного боку укрїнці, з іншого - москалі …
Раптом з української сторони доноситься: "Ванька!" З іншого боку висовується мужик "что?" Постріл, труп …
Знову з української сторони: "Василий!" - Что? … постріл, труп ..
Раптом - з протлежної сторони доноситься - "Микола!" .. - І тиша …
З української сторони - "Хто кричав Микола?" З протилежної - "Я!" .. постріл, труп …
У пьяных водителей забирают авто, а у кума ***** застеснялись?
Рука Москви: Андрій Портнов допомагав путіну розпочати війну
Впевнений, що як раз колеса у того вагона повністю бутафорські та не придатні до пересування.
Скорый поезд набирает ход.
ОПЗжопень уже кончается,
С рельсов нужно снять - пустить в расход!