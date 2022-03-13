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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Про це компанія повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.

Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.

Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Йшов 18-й день війни.

З одного боку укрїнці, з іншого - москалі …

Раптом з української сторони доноситься: "Ванька!" З іншого боку висовується мужик "что?" Постріл, труп …

Знову з української сторони: "Василий!" - Что? … постріл, труп ..

Раптом - з протлежної сторони доноситься - "Микола!" .. - І тиша …

З української сторони - "Хто кричав Микола?" З протилежної - "Я!" .. постріл, труп …
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13.03.2022 23:12
+14
Краще виставити на якийсь світовий аукціон, а гроші на дітей.
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13.03.2022 23:09
+8
Шановні воїни, якщо ви побачили десь поблизу свого розташування або якщо до Вас наближаються ось ця шобла, не підпускайте їх близько ... документи можна не питати... Вони вже доїздились і хочуть відпочити...
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13.03.2022 23:29
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Краще виставити на якийсь світовий аукціон, а гроші на дітей.
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13.03.2022 23:09 Відповісти
Йшов 18-й день війни.

З одного боку укрїнці, з іншого - москалі …

Раптом з української сторони доноситься: "Ванька!" З іншого боку висовується мужик "что?" Постріл, труп …

Знову з української сторони: "Василий!" - Что? … постріл, труп ..

Раптом - з протлежної сторони доноситься - "Микола!" .. - І тиша …

З української сторони - "Хто кричав Микола?" З протилежної - "Я!" .. постріл, труп …
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13.03.2022 23:12 Відповісти
Чудовий тролінг!
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13.03.2022 23:09 Відповісти
Так не нужно "быть готовыми". Берите и делайте.
У пьяных водителей забирают авто, а у кума ***** застеснялись?
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13.03.2022 23:09 Відповісти
П'яний водій не зможе відповісти. А у мертветчука поплічників дуже багато... І при посаді і при пагонах...
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13.03.2022 23:10 Відповісти
Путлер тоді може відмовитись від зустрічі з Зелею.
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14.03.2022 09:00 Відповісти
то пародія а не вагон
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13.03.2022 23:10 Відповісти
Для єрмака, мабуть.
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13.03.2022 23:10 Відповісти
😆
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13.03.2022 23:16 Відповісти
Не тут нужно подумать... Годика 2 или 3... Главное что бы эта гнида не вернулась в украинскую политику как при Пете...
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13.03.2022 23:10 Відповісти
Офігівші, Медведчук вернувся при Зеленському.
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14.03.2022 00:02 Відповісти
Буде кабінетом для бородатої_піхви (с)
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13.03.2022 23:12 Відповісти
Серлещ, ты на вагончик глаз положил? Дорого- багато, цыганский шик? 😄
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13.03.2022 23:15 Відповісти
Вагон націоналізувать, Мертвечука розшукать, судить, розстрілять!
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13.03.2022 23:16 Відповісти
Французский активист Пьер Афнер проник на виллу предполагаемой дочери главы РФ Катерины Тихоновой в Биаррице, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев с Украины, сообщает Insider.
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13.03.2022 23:21 Відповісти
Чому агент кремля Портнов досі лишається непокараним?

Рука Москви: Андрій Портнов допомагав путіну розпочати війну
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13.03.2022 23:25 Відповісти
Члени ОПЗЖ вже призначаються російськими загарбниками мерами окупованих міст. А чому цей Закон відкладений в сторону і не підписаний, немає часу? Тільки на відосики є?
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13.03.2022 23:26 Відповісти
Шановні воїни, якщо ви побачили десь поблизу свого розташування або якщо до Вас наближаються ось ця шобла, не підпускайте їх близько ... документи можна не питати... Вони вже доїздились і хочуть відпочити...
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13.03.2022 23:29 Відповісти
так простенько причислить ********* с *************** к психически ненормальным, это зачёт ))))
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13.03.2022 23:29 Відповісти
Розженіть вже на хрен цю Укрзаліницю , рядові залізничники працюють цілодобово без зміни організують роботу а ці ******* с идять у Львові і тільки звітують а навіть зп собі не зменшили
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13.03.2022 23:32 Відповісти
Не смішить!
Впевнений, що як раз колеса у того вагона повністю бутафорські та не придатні до пересування.
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13.03.2022 23:39 Відповісти
Перераховую Камишин Ткачев Лєщенко не понятно що ща ща потвори ні хера не залізничники менеджери по інвестиціям і блогер **** закінчиться війна розвішаєм на гіляках разом з тими хто призначав , кругом аматори де їх набрали на нашу голову
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13.03.2022 23:41 Відповісти
Це не діючий вагон а стилізований домашній "вагон-ресторан". Залишити як памятник корупції. І показувати людям хто такі "медведчуки" які служать ********** в Україні. ЗЕ його точно особисто відпустив. Можливо навіть зробив гінцем. Таким собі "почтовим голубом" з України до *****...
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13.03.2022 23:44 Відповісти
Одного не втямлю: навіщо воно було *********** і навіщо воно сєрлєщу???
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13.03.2022 23:45 Відповісти
Те саме питання. Я не можу зрозуміти з якого боку починати думати щоби захотіти власний вагон- ресторан?!
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14.03.2022 02:16 Відповісти
Тяжке дитинство, чавунні іграшки...
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14.03.2022 09:14 Відповісти
Ні. Це потрібно тільки Зелі.
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14.03.2022 09:02 Відповісти
Не думаю. Єдине, чого Бубочці постійно бракує, це овації.
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14.03.2022 09:15 Відповісти
та ти шо?
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13.03.2022 23:50 Відповісти
Пшонке бы понравился вагин
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14.03.2022 00:04 Відповісти
Золотой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход.
ОПЗжопень уже кончается,
С рельсов нужно снять - пустить в расход!
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14.03.2022 01:04 Відповісти
Так писали ж що то макет-копія?
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14.03.2022 02:14 Відповісти
Мертвечук ще може повчитися, як красти, в Укрзалізниці. Віддати їм цей вагон - це як алкашу пляшку на зберігання залишити.
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14.03.2022 09:06 Відповісти
 
 