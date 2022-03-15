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Новости Война в Украине
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Чорновол Татьяна (651) Стугна (74) КБ Луч (19)

Бомбовым ударом уничтожены производственные мощности КБ Луч, - Чорновол

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бомбовым ударом уничтожены производственные мощности КБ Луч, - Чорновол

Во вторник ракетно-бомбовым ударом уничтожены производственные мощности КБ "Луч" в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Черновол, передает Цензор.НЕТ.

"А вчера ГБР приехало арестовать Пашинского, спасшего ракеты Стугны, Корсара, Ольхи и Нептуна производства КБ Луч на производстве в Малине ( уголовное дело за то, что успел вывести их перед авиаударом и передал ВСУ), - написала Черновол.

Также читайте: Пашинский о деле ГБР против него: За первую неделю войны моей командой было подготовлено около 50 расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар"

"Это однозначно связанные вещи. Требую арест руководителя ГБР Сухачева за государственную измену", - отметила Черновол, которая сейчас воюет на передовой в Киевской области.

Как известно, в понедельник Черновол сообщила, что против нее ГБР возбудило производство за использование Стугны.

Также пытались арестовать Сергея Пашинского, который стоит за созданием ракетных комплексов "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РОВД "Ольха", участвующих в боях по всей территории Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+118
Яке нахрен дбр при військовому стані? Цього ******** до стінки, його шоблу розігнати.
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15.03.2022 10:35
+77
терроорона!! стреляй немедленно мураевых, рабиновичей
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15.03.2022 10:34
+70
ДБР рашистсько-портновська кантора,
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15.03.2022 10:39
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Тільки дєрьмак виліз, одразу почалось...
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15.03.2022 11:23 Ответить
Клістрони, полювання на патріотів, КБ "Луч" - це вже не співпадіння. ДБР зрадники.
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15.03.2022 11:25 Ответить
він де-факто вже 3 роки як президент, а Зе - просто пресс-аташе, це всі знають. Але ніхто не обирав того дермака...
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15.03.2022 11:31 Ответить
Кацапы еще вчера анонсировали удары по ВПК, и я не думаю что они не знали где находится производство Луча. Или тут многие думают, что обязательно маячок нужен?
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15.03.2022 11:31 Ответить
Маячок не нужен. Достаточно координат на бумажке у лётчика.
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15.03.2022 12:02 Ответить
Так эти координаты можно и без нахождения на месте узнать.
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15.03.2022 12:30 Ответить
Ждите самки собаки , всех видим , за всеми придём , в схронах и зв vpn не отсидитесь ! Будет вам небо в алмазах
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15.03.2022 14:31 Ответить
Сказал некто под французским впн
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15.03.2022 16:16 Ответить
Азбуку в коридоре искурил ? Хотя бы погуглил , чей это флажок . Да и не прячусь я .
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15.03.2022 20:53 Ответить
Да я завтыкал *фейспалм* Я тоже не прячусь, живу в городе под Днепром.
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15.03.2022 22:11 Ответить
Просто збіг,да ?
І скільки ще такого буде і скільки вже було...
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16.03.2022 09:52 Ответить
Нет. Не совпадение. Я про то, что это наоборот было предсказуемо, а сам удар производится без необходимости установки метки - координаты и так извнстны.
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16.03.2022 10:16 Ответить
Ну да. І якраз Яворів обстріляли після відвідин подоляком.
Прям збіг за збігом.
А не чули спіч Лапіна на прямому ?
То не полінуйтесь пошукайте і послухайте.
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16.03.2022 10:18 Ответить
Яворов - моя персональная боль. Я там служил в 16. Много погибших, 3 друзей ранено, уничтожена ЦРМка (ангар, грубо говоря), в котором мы жили год (его переделали под условно жилой - буржуйками и каким-никаким утепленеем) в Немирове
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16.03.2022 12:27 Ответить
Удар був в основному по казармах в Старичах, яворів і немирів до чого? Може ********?
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20.03.2022 23:20 Ответить
Парни что там остались служить на контракте, сказали что и по Немирову ударили.
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21.03.2022 00:32 Ответить
По инженерке и гвардейскому тихо вроде.
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21.03.2022 00:42 Ответить
Но все эти места - в т ч казармы даже на гуглкартах видны, если не ошибаюсь. Почему такие объекты не заретушированы?
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16.03.2022 12:29 Ответить
Та хто ж в казармах сидить під час такої війни? Не було часу в землю заритись і забетонуваьи це все? Тупо совковий підхід, і далі жодних висновків
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20.03.2022 23:24 Ответить
Де закон про колаборантів? Пан Презедент ще досі думають, як зробити так, щоб "кротів" не зачепити...
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15.03.2022 11:32 Ответить
"Пан Презедент ще досі думають" - ну це Ви комплиментіще зробили! За цім заняттям ще ніхто його не застав. А от у дієслово у множині - це правильно, бо саме "кроти" і виконують за нього цю важливу роботу.
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15.03.2022 14:55 Ответить
Якщо добрі люди зараз фізично не знищать те ДБР, то вся подальша боротьба не матиме сенсу.
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15.03.2022 11:33 Ответить
А где было ПВО в Киеве ? Спало?
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15.03.2022 11:37 Ответить
Вони без команди не їздять. Полюбому була команда від офісу 95 кв***алу. Маленький наполіончик буде потім гірше ху***ла
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15.03.2022 11:37 Ответить
Тихо ты,а то забанят 😁
О Зеленском или хорошо,или ничего .
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15.03.2022 12:55 Ответить
Єрмака с братом сначала посадить, которые торговали портфелями министров, потом Татарова и Демяенко, гогилашвилли, мужа Верещучки который сжег Дом Профспилок на Майдане, потом опзж и олигархов уничтоживших краз и николаевский суднобудивный заводы...
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15.03.2022 12:13 Ответить
Все правильно Зеленский молодец,дороги построил.А вы на него почьку катите.Те стугны и нах.р ненужны.
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15.03.2022 12:57 Ответить
Дороги для того, что бы рашисты на танках ездили? Он полностью игнорировал сообщения о том, что Раша на Украину нападет
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15.03.2022 13:33 Ответить
До чого тут це? Да, зелень закочувала гроші в асфальт, замість озброєння ЗСУ. Але зрада по Чорновол - це якийсь сморід. Тепер щоб не знищили кацапи -воно буде волати про зраду та що це особисто проти неї.
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15.03.2022 13:35 Ответить
Так приїхали ж її арештовувати.
Сморід ?
А хто той сморід влаштував ?
Думаєш в кацапів немає агентури, яка зараз всіляко шкодить українцям ?
Значить ти лопух.
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16.03.2022 09:53 Ответить
Та пішло ти услід за руським кораблем.
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16.03.2022 14:54 Ответить
Найгірша новина(( Сподіваюсь креслення все ж збережені і документація
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15.03.2022 12:10 Ответить
Стопудово існують копії у цифровому вигляді.
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15.03.2022 12:30 Ответить
Ось корректна ссилка на цей пост Чорновіл: https://www.facebook.com/tchornovol/posts/4627000330762587
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15.03.2022 12:23 Ответить
*****, там такий сморід в коментарях...
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15.03.2022 12:37 Ответить
******* - РОЗСТРІЛЯТИ!
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15.03.2022 12:39 Ответить
Уничтожение производства ЛУЧ - это плохо, реально мощная контора . . . Надеюсь, конструкторская документация не пострадала или есть копии необходимые.
А вообще, такого рода объекты должны прикрываться ПВО наравне с атомными станциями . . .
Теперь будем полностью зависеть от поставок с Запада.
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15.03.2022 12:40 Ответить
мы и так полностью зависим от поставок с запада, у нас есть патронный завод но его мощности на войну не хватает, у нас нет собственного производства крупнокалиберных снарядов - это только запад поставляет, бензин, солярка масла запчасти всё запад поставляет, даже снаряды для танков западные(склады орда заблаговременно взорвала) и так любая номенклатура для войны и жизни. Я вообще удивляюсь что они его в первые дни не разбомбили, видимо планировали смарадёрить, а когда поняли что не выйдет - уничтожили. Но пятая колона врага действительно работает у нас в тылу, и вопросов к президенту выше крыши.
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15.03.2022 15:36 Ответить
ВОПРЕКИ подрывной деятельности всего ОП, ситуацию спасли военные, во главе с Залужным (до сих пор не понимаю каким чудом предатели лоханулись и умудрились поставить его во главе ЗСУ), народ и страны-помощники (Британия, Польша, Турция, страны Балтии)! Опять наши и заграничные выродки просчитались с реакцией армии и народа на возникшие проблемы.
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15.03.2022 22:14 Ответить
в любом случае должно провестись глубокое расследование.То ли от ДБР кто-то слил информацию,то ли кто-то из КБ "Луч2",свяылись на ДБР..расследование должно выявить врага.
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15.03.2022 12:56 Ответить
ДБР треба розстріляти за державну зраду у повному складі.
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15.03.2022 12:59 Ответить
чума на блаЗЄнських!
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15.03.2022 12:59 Ответить
Пішла спецоперація, тези:
Київ для інших "хороших" руських. Медійники раші проти війни, "нові герої з плакатами". + до цього наші ї#анати із ДБР з дєрьмааом.
Усіх свинорил ну#уй. Досить.
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15.03.2022 13:13 Ответить
Сухачов - відомий дружбан портнова. Висновки робіть самі.
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15.03.2022 14:05 Ответить
Ну что, вы ребята, совсем с ума сошли? Я не понимаю что творится в правительстве но вы же знали что враг охотится на производителей оружия в Украине, а вы напечатали, "зрада! Луч производитель стугней, там в складе они есть, а, а а нас арестовывают"... Рашистам и развечиков не надо, просто Гугл и где находится Луч.
Некоторые вещи в печатных органнах печатать нельзя, например где производится оружие и где оно находится или может находится.
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15.03.2022 14:31 Ответить
Всю цю шарашкину контору дбр потрібно негайно засудити за законами ВС на довічне . А скільки всього " вати " - чи хватить тюрем ? Висновок напрошується один ! Без пощади !!!
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15.03.2022 14:36 Ответить
САУ "ЄРМАК" приїхав на виробництво ЛУЧ
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15.03.2022 15:08 Ответить
А судити їх має військовий трибунал .
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15.03.2022 14:39 Ответить
После Второй Мировой многие годы на всех значимых объектах, мосты ч/з большие реки, заводы, фабрики, оборонные объекты очень долго стояли дзоты, зенитная пушка или пулемет и был пост с вооруженным часовым. А тут такой объект во время войны и без ПВО!
Просто в голове не укладывается логика руководства. То ли мозгов вовсе нет, то ли 5-я колонна.
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15.03.2022 14:58 Ответить
если не понимаете как работает ПВО, не надо писать. Под каждый куст Бук не поставишь, и ракет (склад которых в запорожской области взорвали в далёкие 10-11 годы или раньше) не напасёшься. Не все ракеты ПВО может сбить, даже прославленный железный купал Израиля имеет эффективность до 90-95% по одиночным целям и 30-40% при массированной атаке, правда проводит при этом селекцию целей, жизненно опасные сбивает а остальные пропускает. И действительно благодарите за это Порошенко, зелёный только о дорогах беспокоился. Были бы Вы на общих основаниях с ПВО как в Харькове, Чернигове и т.д. Они забивают, но их не хватает.
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15.03.2022 15:52 Ответить
Следующие удары по ХБТЗ и т.д...
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15.03.2022 15:31 Ответить
Таня ВОЮЄ БОРОНИТЬ країну А ТИ!!!!!!!!!!!! Х......
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15.03.2022 15:55 Ответить
ДБР це однозначно філіал фсб в Україні і єрмак про це знає... нажаль перемога коли в вищих ешелонах влади є кроти і їх багато буде складною
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15.03.2022 16:03 Ответить
При прийому на роботу в ці структури необхідно керуватись принципами НАБУ, де надають кандидати свідоцтва про народження дідів і бабусь. Якщо уроженці чебоксарської округи і Т.П. або РФ, прохання не турбувати.
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15.03.2022 16:45 Ответить
пси **** на передову придурків
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15.03.2022 19:12 Ответить
Таня, придут гбровские ****** расстреляйте их к **** и скажите что онинарвались на дрг.
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15.03.2022 19:41 Ответить
Совершенно согласен с вами
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16.03.2022 19:30 Ответить
тизерцин, галаперидол.
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15.03.2022 20:35 Ответить
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 21:01 Ответить
Нужно приложение тер оборона. Чтобы на каждом посту знали кто зрадники
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16.03.2022 05:21 Ответить
Менше розмов ,що , кому,де стоїть на бойовому чергуванні!!
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16.03.2022 11:35 Ответить
Ситуація просто пожар, швидко і негайно повинен на ситуацію повпливати президент. Роботу усієї служби треба як мінімум зупинити. Судити за умовами военного часу. Люди геть загралися у зрадників.
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17.03.2022 08:18 Ответить
Ситуація просто пожар, швидко і негайно повинен на ситуацію повпливати президент. Роботу усієї служби треба як мінімум зупинити. Судити за умовами военного часу. Люди геть загралися у зрадників
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17.03.2022 08:19 Ответить
Таня, молодчинка! Тільки вам віримо і підтримуємо. Україна понад усе!!!
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19.03.2022 21:15 Ответить
Арестуют Сухачёва, Ермак другого назначит. Кстати из названия " Руководитель офиса президента" слово " офиса" уже убрали?
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05.01.2024 12:40 Ответить
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