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война (46939) оружие (9393) Пашинский (727) Чорновол Татьяна (651) ГБР (2551) Ермак Андрей (1187) Сухачев (54) Стугна (74)

Пашинский о деле ГБР против него: За первую неделю войны моей командой было подготовлено около 50 расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пашинский о деле ГБР против него: За первую неделю войны моей командой было подготовлено около 50 расчетов ПТРК

Экснардеп Сергей Пашинский заявляет, что производство ГБР против него – это работа ФСБ и ее агентуры в Украине.

Об этом сообщил экснардеп Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в начале декабря я прочитал, что РФ будет проводить учения у наших границ в районе Мозыря, я понял - это начало войны.

Я делал все возможное и невозможное, чтобы донести эту информацию военно-политическому руководству государства и предлагал целый комплекс мер по подготовке отражения агрессии. К сожалению, меня не услышали.

Поэтому начиная с 10 января, я в инициативном порядке начал готовить расчеты ПТРК "Стугны" и "Корсаров" для выдвижения их на рубежи реки Тетерев под Иванков.

20 февраля, за четыре дня до нападения, наши боевые расчеты были полностью готовы для выдвижения в случае начала войны. Спасибо моим соратникам Мирославу Гаю, Татьяне Чорновол и другим, которых сейчас не имею права назвать.

Уже 24 февраля утром, после первых ракетных ударов по Киеву, наши расчеты были на позициях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. ВИДЕО

К сожалению, в ночь с 24 на 25 мы понесли первые потери, погибли добровольцы, наш брат и сестра, еще трое были ранены.

За первую неделю войны моей командой было передано в ВСУ, подготовлено и отправлено в бой около 50-ти расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар".

Видео с арабской вязью, облетевшее интернет, это заслуга моя и моих побратимов.

Также, под обстрелами, была вывезена установка РСЗО "Вильха" и почти сотня ракет "Вильха" и "Вильха М", которые удачно отработали по фашистским оккупантам.

Благодаря нашим усилиям нам теперь есть чем встречать российский морской десант.

Эвакуированы десятки единиц техники и оборудования из мест боевых действий, которые уже начали работать на ВСУ в безопасных местах.

По моей инициативе создана отдельная бригада специального назначения, подразделения которой уже уничтожили десятки единиц бронетехники фашистских оккупантов под Киевом и на юге Украины.

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Мы продолжаем наращивать свои возможности и обеспечивать Вооруженные Силы крайне необходимым оружием.

Именно поэтому, я не удивился, когда сегодня утром следователь ГБР Петрухин, по личной команде Ермака и Сухачева, приехали меня арестовывать.

Я не боюсь ни ФСБ, ни пути на, ни, тем более, их агентуры в Украине, поэтому дальше буду продолжать свое дело.

А фсбешным подонкам за такие действия придется отвечать перед всем украинским народом.

Слава Украине! Мы победим!" - заявил Пашинский.

Напомним, 14 марта стало известно, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.
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Топ комментарии
+109
Кошмарили Марчєлло, кошмарили Ріффа, кошмарили Пороха, Чорновіл, Звіробой, тепер кошмарять Пашинського... Пристрельте вже хтось того підора дЄрьмака! А з ДБР треба розбиратись по-повній і перетрусити весь штат кремлівських опаришів.
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14.03.2022 15:47
+108
как сраный Ермак вылез так полетело всякое дерьмо по трубам
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14.03.2022 15:45
+97
Если там замешан Ермак, то дело грязное. Сколько этого крота можно терпеть?
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14.03.2022 15:46
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те що Дєрмака із татаровим слід судити народним судом - це 100%, але... не сильно переймайтесь тим пашинським, єдине що він дійсно захищає - це свій бізнес і свої маєтки (які б скоріше за все рашисти розікрали) + посадили б яника і пашика б відсунули від годівнички.
В команді баби юлі навряд чи були колись порядні люди, а раз пашинський там сидить не одне скликання - він цілком влаштовує бабу юлю а вона його, ось і все що слід знати про пашинського (ну хто не в курсі - можете почитати ще як він допоміг рейдернути Житомирські ласощі).

Поняття патріотизм і спосіб життя таких як пашинський - зовсім протилежні.
Смерть ворогам і корупціонерам. Слава україні!
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14.03.2022 20:15 Ответить
Тут вмовляють здати одного патріота, бо він "якийсь трохи не такий". Тебе ДЄермак покусав ?!
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14.03.2022 20:20 Ответить
ДБР-це чергова паразитарна структура ,як Антимонопольний комитет (АМКУ),як еконмічний підрозділ СБУ,уявить собІ,чисельнІстью аж в 7 тис.ОФІЦЕРІВ,ТОМУ ТРЕБА ЦІ ПАРАЗИТАРНІ СТРУКТУРИ ЛІКВІДУВАТИ,це дозволить з'економити кошти,якіх не буде вистачати,тому що Україна буде виснажена війною.Чому не голосують у доругому читанні закон про реформування СБУ?
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14.03.2022 20:54 Ответить
Куда более насущный вопрос - почему до сих пор не подписан закон о коллаборантах.........
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14.03.2022 21:13 Ответить
А колабораціонізм хіба не держзрада з іншомовним забарвленням? Яка необхідність у цьому законі?
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15.03.2022 03:32 Ответить
а шо скажет ЗЕ?
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14.03.2022 21:00 Ответить
да пошел она *****, не до него щас
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14.03.2022 21:34 Ответить
З приводу віри -до Павла Мерседеса. Стугни стоять в обороні, знищують танки орків - купа свідчень тому . Таня Чорновіл - оператор такої Стугни.Не віриш? - Збігай в Тетерів Іванків перевір.
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14.03.2022 22:52 Ответить
Ну так їого цього дермака і не було 3 доби ждало бліцкрігу по новим дорогам без перешкід!! Але народ України вирішив замість квітів свинцем зустрічати! Ось воно і вилізло що ми не здалися! РОЗТРІЛЯТИ
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14.03.2022 21:44 Ответить
Пройшло 6 годин від появи новини, і ні одна **** із владних кабінетів не розкрила досі рота!
Скажіть, що це випадково і вони зайняті обороною Києва
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14.03.2022 22:06 Ответить
Это жесть ! Как во время войны такое возможно?!
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14.03.2022 22:18 Ответить
Во время острой фазы войны у власти не профессионалы, а друзья по комедийному жанру.Надо смеяться? Или действовать по законам военного времени.
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14.03.2022 23:13 Ответить
Якщо не має державної зради, всі «суперечки» після війни. Дивлячись на коментарі та спостерігаючи навколо, приємно бачити, як «великий русский язык» і не тільки впевнено прямує за «русским военным кораблём».
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15.03.2022 01:00 Ответить
Це лише буря в стакані води
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15.03.2022 03:35 Ответить
невмерущий чахлик
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15.03.2022 01:13 Ответить
Пашинському дати орден,ДБР розфурмати і відправити на фронт....який позор.
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15.03.2022 01:49 Ответить
Де байрактари?
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15.03.2022 06:07 Ответить
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